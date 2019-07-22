Дмитрий Савельев рассказал о роли туризма в стратегических отношениях с Азербайджаном

Депутат Госдумы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан высоко оценил туристический потенциал Азербайджана и рассказал о том, что ему лично больше всего нравится в республике.

На недавно проводившейся в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО к уже входящим в перечень крепостному городу Баку и Гобустанскому культурному ландшафту с наскальными рисунками включили два новых объекта – Ханский дворец и старую часть города Шеки.

Само проведение заседания в Баку российский парламентарий Дмитрий Савельев считает вполне закономерным: «Это право было определено огромными усилиями Азербайджана по охране и реставрации памятников истории, религии и культуры, - подчеркнул он. – К тому же напомню, что первый вице-президент республики Мехрибан Алиева является послом доброй воли ЮНЕСКО. Азербайджанцам удалось создать и сберечь на своей земле уникальную гармонию времён и цивилизаций, а это привлекает туристов со всего мира».

О туристическом потенциале Азербайджана заговорили сравнительно недавно, когда руководство страны взяло курс на развитие не нефтяных секторов экономики. Однако за несколько лет туризм вышел в одну из самых значимых с точки зрения пополнения госбюджета отраслей, и в прошлом году Государственное агентство по туризму Азербайджана было выделено в отдельную структуру. По прогнозам Всемирного совета по туризму и путешествиям, Азербайджан через 10 лет станет лидером среди стран СНГ по росту доходов от туризма.

Немалую роль в этом, по словам Дмитрия Савельева, играет слава Азербайджана как великолепного организатора мероприятий международного уровня. Между тем, депутат Госдумы признается, что лично ему к тому же интересно знакомиться с повседневной жизнью азербайджанцев, посещая ещё недостаточно изведанные туристами места. Впрочем, по его словам, что-то привлекательное в Азербайджане может найти любой, даже самый взыскательный турист. Однако главное – это социальная стабильность и гарантируемая ею безопасность путешественника: «В мае некоторые страны запугивали своих граждан, собравшихся поехать на финальный матч Лиги Европы УЕФА в Баку, страшилками о криминальной обстановке в Азербайджане, но люди, вернувшиеся с восторженными впечатлениями об оказанном им внимании, оказались самой действенной антипропагандой, - рассказывает Дмитрий Савельев. – Если ты заблудился – смело спрашивай дорогу у местных жителей, и тебя поймут, а зачастую и проводят. Азербайджанцы настолько гостеприимны, что иногда могут не взять с вас денег за услуги, еду или вино, если сочтут вас своим гостем. А уровень безопасности в стране, когда гулять не страшно и среди ночи, становится своеобразным брендом».

Неудивительно, что количество туристов из России растет в геометрической прогрессии. Только в прошлом году Азербайджан посетили почти 900 тыс. россиян – больше, чем из любой другой страны мира. Это результат достигается благодаря как налаженным транспортным связям, так и отсутствию визового и языкового барьера. Со своей стороны российский депутат только приветствует такой выбор сограждан: «Ощутить непередаваемый местный колорит, попробовать богатую кулинарными традициями кухню, соприкоснуться с его древними обычаями и динамичной современностью – это лучший способ познать другую культуру и самый короткий путь для укрепления многовековой дружбы между нашими странами», - говорит Дмитрий Савельев.