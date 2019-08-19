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Дмитрий Савельев: «Экономическое сотрудничество России и Азербайджана идет по нарастающей»

19 Августа 2019 264 0 Интервью и комментарии
Дмитрий Савельев: «Экономическое сотрудничество России и Азербайджана идет по нарастающей»

Депутат Госдумы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан оценил ход реализации "дорожных карт", разработка которых в прошлом году была инициирована президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Дмитрий Савельев также назвал перспективные направления российско-азербайджанской кооперации.

«Генеральное направление наших партнёрских отношений с Азербайджаном – это поиск общих подходов к модернизации национальных экономик и совместной диверсификации производства. Лишь когда мы создадим «новую экономику», стоимость продукции которой будет значительно рентабельней экспорта сырья, можно будет утверждать, что госбюджеты России и Азербайджана уже не зависят от колебания цен на мировом рынке энергоносителей», - заявил руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

Как отметил российский парламентарий, даже в нефтегазовой сфере, в которой наши страны традиционно сильны, переработка сырья даёт значительную добавочную стоимость. Как пример удачной кооперации в нефтехимии Дмитрий Савельев назвал запуск в этом году в Азербайджане сразу трех заводов – SOCAR Polymer, SOCAR Karbamid и Diamed Co. Только в первый Газпромбанк инвестировал около 500 млн долларов. Еще один пример удачного российско-азербайджанского партнёрства – фармацевтический комплекс «Хайят Фарм», в который российская «Р-Фарм» и азербайджанская «Вита-А» инвестировали более 70 млн евро.

А успехи в энергетической и транспортной сфере уже давно вышли за рамки двустороннего сотрудничества. Депутат напомнил о подписании соглашения по объединению энергосистем России, Азербайджана и Ирана. «Это откроет новые возможности для создания кластеров промышленного производства вдоль транспортного коридора «Север-Юг» и, как следствие, даст очередной толчок развитию экономической кооперации», - сообщил Дмитрий Савельев.

Он также полагает, что транспортная инфраструктура Азербайджана даёт огромные транзитные возможности всем заинтересованным сторонам, в первую очередь – России, которая сможет в ближайшие два года увеличить объём грузоперевозок по железной дороге до 500 тыс. тонн благодаря маршруту Баку – Тбилиси – Карс. Таким образом российская экономика сможет сделать очередные успешные шаги в направлении диверсификации маршрутов доставки товаров в Европу.

Между тем ежегодно растет и товарооборот между самими Россией и Азербайджаном. «Наша страна преимущественно поставляет в Азербайджан продукцию машиностроения, а на нашем продуктовом рынке по-прежнему высоко котируется азербайджанская сельхозпродукция, - комментирует Дмитрий Савельев. – Особый акцент в этом году азербайджанцы делают на поставку своих знаменитых вин: планируется открытие двух винных домов. Что любопытно, Азербайджан готов закупать российское молоко: более жаркий климат, чем у нас, препятствует молочному производству, так что республике выгоднее импортировать молочные продукты, нежели выпускать их самостоятельно. Потенциально это открывает широкую сферу деятельности для региональных российских производителей».

Межрегиональное российско-азербайджанское сотрудничество по-прежнему остается главным трендом стратегического партнерства наших стран. Дмитрий Савельев подчеркивает, что ежегодному приросту новых российских экспортеров в Азербайджан активно способствует азербайджанские бизнес-миссии: «Примечательно, что межрегиональное сотрудничество не ограничивается одним-двумя направлениями, а охватывает широкий диапазон возможных точек соприкосновения, и это в очередной раз доказывает, что наши страны с течением времени связывает всё большее число нитей взаимной кооперации, создающих инновационную «новую экономику», - уверен депутат.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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