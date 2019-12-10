Дмитрий Савельев: Дружба – основополагающее богатство России и Азербайджана

Эксперты обсудили итоги стратегического партнёрства России и Азербайджана в 2019 году.

Вчера, на прошедшем в МИА «Россия сегодня» круглом столе эксперты из России и Азербайджана сошлись во мнении, что наши страны за минувшие годы не только сохранили совместный политический капитал, но и сделали серьёзные шаги навстречу друг к другу. В частности, директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России, Чрезвычайный и Полномочный посланник РФ в Азербайджанской Республике (1999 – 2002 гг.) Станислав Чернявский отметил: "Когда в конце 2000 года мы ожидали первого государственного визита нашего президента В.В. Путина в Азербайджан. Я вспоминаю наши волнения, вспоминаю те документы, которые мы готовили, и отдельным, так называемым, черным списком - болевые точки. И сегодня я смотрю, что от этого списка ничего не осталось". Показательным примером усиления взаимодействия двух стран эксперт назвал тот факт, что Азербайджан является единственным государством в СНГ, которое показывает ежегодный высокий рост объема товарооборота с Россией.

В то же время его коллега, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов, привёл впечатляющую статистику присутствия российского бизнеса в структуре экономики Азербайджана. "Это говорит о приоритетах России в регионе – и о заинтересованности Азербайджана в том, чтобы Россия активно развивала и кооперировала свои экономические взаимоотношения с Баку», - заявил Ибрагимов.

Важным этапом на этом пути, по мнению экспертов стала работа над строительством Южного газового коридора. Так, руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин привел аргументы того, что сторонним силам не удастся выставить проекты «Турецкий поток» и TANAP в качестве конкурентов. "У "Турецкого потока" есть все возможности для сотрудничества с TANAP. Оно поддерживается Азербайджанской Республикой, не заинтересованной в конкуренции с «Газпромом» - ведь тогда у Европы появляется возможность игр со снижением цен на газ. Поэтому для «Газпрома» и SOCAR южное направление для экспорта является очень важным и перспективным, в том числе и для совместной работы на рынках, координации и устранения излишней конкуренции, помощи друг другу с точки зрения интерконнекторов», - сообщил Станислав Притчин.

Текущий год эксперты назвали кульминационным для развития отношений России и Азербайджана, и это касается не только количества межправительственных визитов и международных форумов, но и выход российско-азербайджанских отношений за пределы двустороннего формата. Комментируя итоги обсуждения на круглом столе, руководитель Центра РАД Наталия Красовская отметила, постоянную поддержку Азербайджана вне зависимости от мировой политической ситуации. «Когда западные государства начали свой крестовый поход против России, именно Азербайджан публично поддержал нашу страну и оказал ей всю возможную поддержку, - сообщила Наталия Красовская. - И сегодня связи между двумя нашими братскими народами действительно крепки – не только благодаря политической воле лидеров России и Азербайджана, но и благодаря взаимодействию общественных организаций, тем горизонтальным контактам, которые складывались на протяжение веков и всегда будут гарантией российско-азербайджанской гармонии».

В свою очередь, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев напомнил, что Азербайджан способствовал восстановлению контактов между Россией и Турцией, а также сыграл свою роль в достижении экономических договоренностей с Ираном. «Сегодня эти важные треугольники – Россия-Азербайджан-Турция и Россия-Азербайджан-Иран – во многом определяют экономический рост региона. Взаимная дополняемость России и Азербайджана в создании и реализации крупнейших экономических проектов, среди которых МТК «Север-Юг», показывают, насколько важное значение может иметь добрососедство, взаимное уважение, общая историческая память, наконец, простые человеческие контакты, которые существуют как у наших президентов, так и у многих жителей двух стран. Дружба – основополагающее богатство России и Азербайджана, и я уверен, что в следующем десятилетии оно приумножится так же, как и экономическое благосостояние наших стран», – заявил Дмитрий Савельев.