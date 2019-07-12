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Дмитрий Савельев: "Безопасность страны обеспечит ускоренное производство российской электроники"

12 Июля 2019 106 0 Интервью и комментарии
Дмитрий Савельев: "Безопасность страны обеспечит ускоренное производство российской электроники"

Госдума рассматривает законопроект, согласно которому оборудование для доступа к спутниковому интернету смогут ввозить в Россию исключительно лицензированные операторы связи. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев считает, что безопасность страны в большей степени обеспечат не запретительные меры, а ускоренное производство современной отечественной электроники.

- В настоящее время из 69 спутниковых систем, работающих в сфере спутниковой связи, 49 систем выпущены за рубежом, то есть доля иностранного спутникового оборудования составляет в России 71%. Правительством ещё только утверждена программа развития орбитальной группировки спутников связи и вещания – для гражданского использования, в то время как компания Илона Маска SpaceX уже запустила 60 спутников в рамках проекта Starlink, который призван дать планете доступ в высокоскоростной интернет. В этом плане мы отстаём очень сильно.
Между тем, отечественные предприятия уже вполне способны выпускать сегодня высокотехнологичную продукцию, но государство не стимулирует производство путём ввода квот на госзакупки российской продукции. Скажем, на рынке систем хранения данных наши производители составляют 40%, однако получают лишь 10% от общей стоимости рынка в 409 млн долларов. На какие средства им развиваться? Аналогичная ситуация сложилась и в целом ряде других отраслей. Я не требую ограничить конкуренцию, но призываю: хватит кормить зарубежье! Необходимо стимулировать разработку и выпуск передовой продукции так, чтобы российским производителям это было выгодно. А если западные компании захотят продавать нам что-то – милости просим: пусть передают технологии и локализуют сборку на территории России, чтобы их электроника выпускалась нашими заводами, с учётом всех требований к безопасности связи.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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