Для себя любимых. Россияне потратят на подарки для себя больше, чем для родных и друзей?

Самую большую сумму на новогодние подарки россияне планируют потратить на себя – в среднем речь идет о 10 тыс. руб., выяснили аналитики Nielsen. Эта сумма в два раза больше чем в прошлом году, что можно интерпретировать следующим образом – в преддверии 2020 года потребители могут позволить себе лишние траты. Официальная статистика подтверждает это, пишет «Коммерсант» и приводит официальные данные, согласно которым в 3-ем квартале 2019 года доходы населения, впервые за 5 лет, выросли на 3%.

На себе не экономят

Самые дорогие подарки на Новый год россияне приготовили для себя, причем в сравнении с прошлым годом их стоимость выросла почти в два раза – до 10 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании компании Nielsen, пишет «Коммерсант».

Как выяснилось, примерно 38% участников опроса готовы сделать подарки для самих себя. Еще порядка 70% – для супругов, около 68% – для родителей, и примерно 50% – для друзей.

Раскошелиться на подарки для близких россияне планируют, как и в 2018 году, на 5,9 тыс. руб. Подарочные бюджеты режутся на друзей – в сравнении с прошлым годом россияне готовы потратить на них на 400 руб. меньше – 3,3 тыс. руб.

Готовы участники опроса потратить больше и на подготовку к новогодним торжествам – чтобы доставить радость близким. На этот момент обратила внимание директор по аналитике и консалтингу Nielsen Марина Волкова.

«Даже несмотря на экономию средств в течение года. Это актуально для 69% российских покупателей», – сказала Волкова.

Что дарят чаще всего

Исследование показало, что чаще всего россияне дарят друг другу:

шоколад,

одежду,

обувь,

аксессуары,

игрушки,

изделия для дома и интерьера.

Представитель Wildberries подтвердил «Коммерсанту», что перед Новым годом растет спрос на одежду, обувь и электронику (смартфоны, телевизоры, беспроводные наушники) и бытовую технику. Также спросом пользуются товары для детей, красоты и книги.

В интернет-магазине Ozon ожидают, что самым востребованными подарками на Новый год будут:

большие наборы конструкторов Lego,

ретро-консоли (продажи уже выросли на 300%),

товары для взрослых (спрос вырос на 190%).