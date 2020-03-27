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Джазмен из Питера: «В Азербайджане очень крепкие джазовые традиции»

27 Марта 2020 415 0 Культура
Джазмен из Питера: «В Азербайджане очень крепкие джазовые традиции»

Один из ведущих российских джазменов, заслуженный артист Азербайджана Гасан Багиров рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о том, как джаз продолжает объединять Россию и Азербайджан, и почему в последнее время его по-настоящему увлек джаз-мугам.

В советское время Ленинград, Баку и Рига являлись ведущими джазовыми центрами СССР, и сегодня джаз продолжает связывать Россию и Азербайджан прочными творческими узами. Петербургский джазмен Гасан Багиров хорошо известен и в России, и за рубежом, в его репертуаре – джаз, блюз, фламенко-джаз, а в последнее время он всерьез заинтересовался джаз-мугамом. «В последние годы я очарован джаз-мугамами, сейчас работаю над созданием целой программы в этом стиле современной музыки, - рассказывает он. – Слушаю записи певцов, исполняющих традиционный азербайджанский мугам, стараюсь выделить важные элементы исполнения: глиссандо, мелизмы, вибрато. Это очень развивает вокальные навыки».

Кстати, выступление Гасана Багирова в Баку в рамках международного джазового фестиваля 2018 года прошло именно в Центре мугама. На историческую родину, где в последний раз музыкант был в 1989 году – на гастролях с группой «Секрет», его пригласил создатель фестиваля Раин Султанов. «Современный Баку поразил меня своей красотой, южным шармом, открытыми и очень доброжелательными жителями. Публика на концерте встретила нас с огромным энтузиазмом и восторгом. Самые лучшие воспоминания – о горячей и очень тонко чувствующей аудитории на концерте», - вспоминает российский джазмен.

В этом же году президент Азербайджана присвоил почетное звание «заслуженный артист Азербайджанской Республики» четырем петербуржцам, в том числе и Гасану Багирову. Музыкант признался, что очень гордится такой высокой оценкой своего творчества. «Эта награда очень вдохновляет меня на новые творческие достижения, - подчеркнул он. – В Баку у меня живут тётя и сёстры. Мой дед работал в ЦК компартии Азербайджана. Я тоже очень люблю Азербайджан. С годами мой южный темперамент проявляется всё больше».

Гасан Багиров знаком со многими джазменами и в России, и в Азербайджане и уверен, что постоянный обмен джазовыми музыкантами между нашими городами и странами просто необходим. «В Азербайджане очень крепкие джазовые традиции. В России знают и помнят Вагифа Мустафа-заде, Тофика Кулиева… И сейчас в Азербайджане есть много людей, которые любят джаз и тонко в нём разбираются», - сказал музыкант.

Сам Гасан Багиров в настоящее время готовит новые джазовые программы и новые альбомы и рассчитывает на новую поездку в Азербайджан. «Очень хочу вновь посетить гостеприимный Баку и встретиться со своими друзьями-музыкантами, выступить на концерте для любителей джаза», – сообщил он.

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Редакция "Капитала Страны"

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