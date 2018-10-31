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Дизельгейт по всей стране. Владельцы независимых АЗС столкнулись с проблемами поставок топлива

31 Октября 2018 500 0 Экономика
Дизельгейт по всей стране. Владельцы независимых АЗС столкнулись с проблемами поставок топлива

В ряде российских регионов наблюдается дефицит дизельного топлива. Владельцы автозаправок сообщают о том, что они лишены возможности закупать дизельное топливо на нефтебазах и заводах крупных компаний. По их словам, холдинги предпочитают сами продавать дизель на своих АЗС. В итоге большинство независимых заправщиков вынуждены закупать топливо у конкурентов. В «Роснефти» ответили независимым АЗС обвинениями в провокациях. Госкомпания призвала проверить заправки, которые работаю в «серой зоне».

Большие не продают малым

Владельцы автозаправок столкнулись с серьезной нехваткой топлива. Дефицит дизельного топлива на нефтебазах крупнейших нефтяных компаний наблюдается в 40% регионах. Об этом в разговоре с РБК рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Как отмечает издание, членами этого союза являются владельцы независимых сетей АЗС и трейдеров.

«Независимые заправки от Приморья до Краснодара не могут купить дизельное топливо у нефтяников мелким и средним оптом. Цены на товар в опте выставляются выше розничных – тех, по которым сами крупные компании продают бензин и дизель у себя на заправках», – сообщил эксперт. Как правило, розничная стоимость выше оптовой, так как она включает расходы и маржу АЗС.

Рост оптовых цен связан с тем, что после резкого скачка, который произошел весной 2018 года, правительство и нефтяники договорились о том, что розничные цены на бензин и дизтопливо будут заморожены с июня. Как отмечает РБК, розничные цены на АЗС держатся, а вот оптовые цены стали повышаться с сентября.

Саратов, Краснодар, Новосибирск...

Один из регионов, который столкнулся с нехваткой дизеля, стал Саратов. «На нефтебазах дизеля просто нет уже десять дней. Объяснение – весь объем отдан на собственные АЗС», – сообщила в разговоре с РБК совладелица сети АЗС GP Vympel в Саратовской области Екатерина Савкина. В результате ее АЗС в буквальном смысле вынуждены производить закупки топлива на АЗС «Роснефти», где оно стоит 42,45 руб. за литр (на независимых АЗС – 45,5 руб.).

Еще один регион – Краснодар. По словам совладельца сети АЗС Романа Гаца, в области тоже остро стоит вопрос дефицита дизеля, причем, и у крупных компаний и у небольших независимых НПЗ. Проблема осложняется тем, что в регионе много сельхозпроизводителей, поэтому спрос на дизель высокий. По словам Гаца, предложение отсутствует с сентября. На АЗС крупных компаний ценник на дизель держится на уровне 43 руб., а оптовая цена для конкурентов – 44,3 руб. за литр (на независимых АЗС цена 45,3 руб. за литр).

Аналогичная ситуация и в Новосибирске. По словам совладельца сети АЗС «Хорос» Сергея Фабричного, при потребности в 800 т бензина в месяц у сети была возможность приобрести в октябре только 25 т на Омском НПЗ «Газпром нефти». Что касается дизельного топлива, то его вообще не удалось закупить. «Причины отсутствия топлива в нашем регионе называют разные – от ремонтов подъездных путей к железнодорожной станции, откуда поставляют топливо, до ремонта трубопроводов или наливных стояков», – сообщил совладелец сети.

«В серой зоне»

Закупку дизельного топлива оптом в рознице – это нонсенс, считает владелец одной из тверских заправок Евгений. Он сравнивает ситуацию с тем, как если бы владелец маленького магазина вместо оптовой базы поехал бы за товаром в элитный супермаркет. Тем не менее, как считает эксперт, подобная ситуация для российского рынка нормальна.

«Для того чтобы заправка не простаивала, чтобы клиент не уходил, приходится идти на убытки. Приехали, купили две, три, пять тонн. Приехали, слили, у себя попродавали два-три часа, ждем бензовоз. Бензовоз пришел, все слили, начали своим торговать», – цитирует BFM бизнесмена.

Тем не менее, как рассказал Евгений, который находится в этом бизнесе уже 18 лет, на сегодняшний день в области проблем с дефицитом дизеля не наблюдается. Закупка товара происходит у одной из частных топливных компании. Однако вместе с этим существует и опыт закупок на других заправках. Он отмечает, что подобные ситуации возникали неоднократно. Однако сегодня «из-за роста цен и попыток искусственно его сдержать все гораздо хуже, тем более что процесс пошел осенью, когда аграрии еще собирают урожай – для них солярка самое затратное и больное место».

В «Роснефти» отреагировали на заявления. «Независимые» АЗС привыкли осуществлять свою деятельность «в серой зоне» без ведения налогового учета, при отсутствии контроля за качеством и источниками происхождения реализуемых нефтепродуктов. Имеются факты, подтверждающие подобную деятельность ряда независимых сетей АЗС», – говорится в заявлении компании. Чего в нем нет – объяснения причин, почему независимые АЗС не могут закупить топливо на нефтеперерабатывающих заводах компании.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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