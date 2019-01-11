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Девяток яиц. Почему яиц в упаковке стало меньше?

11 Января 2019 364 0 Экономика
Девяток яиц. Почему яиц в упаковке стало меньше?

Пользователи социальных сетей с удивлением публикуют фотографии, на которых запечатлены упаковки яиц с количеством девять штук. Ранее, как сообщал Росстат, к началу 2019 года куриные яйца оказались продуктом, который быстрее всего дорожал. Сами упаковки тоже претерпели изменения: вместо привычных двух рядов по пять штук, потребитель теперь видит три ряда по три. По сути, речь идет об уменьшении не цены, а объемов конкретного продукта.

Жажда прибыли

Подорожание яиц было зафиксировано еще в первых числах декабря прошлого года. Как отметили эксперты, главная причина кроется в желании торговых сетей поскорее получить прибыль накануне праздников. Другие причины не называются, не исключено, что их и нет. Однако вопреки ожиданиям после окончания новогодних каникул стоимость яиц в основном осталась прежней.

Комментируя ситуацию в разговоре с «РГ», управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк пояснил: «На рынке достаточно много предложений по яйцу, порой есть даже избыток продукта. Потому очень многие производители реализуют свою продукцию по себестоимости, а кто-то даже ниже себестоимости».

Упаковки стали меньше

Пользователи тут же стали предполагать, какие еще продукты могут подорожать, и что кроется за подобными тенденциями. Более того, некоторые россияне отмечают «снижение веса» и у других продуктов. «Не только яйца: хлеб меньшего веса по той же или более высокой цене, молоко по 0,9-0,8 литра, лекарства в половинной дозировке дороже, чем прежде полная», – говорится в одном из комментариев.

После Нового года россияне также отмечают и факт уменьшения самих упаковок, в которых, в том числе, продаются шоколад, пиво, икра и даже корм для животных. Как отмечают СМИ, в среднем, упаковка потеряла 10-30% от первоначального веса.

Обсуждая подобные изменения, жители нашей страны отмечают, что продавцов нужно обязать обозначать цену одной единицы товара, так как в итоге потребителям сложно рассчитать, находясь около прилавка, какая тара делает более выгодным тот или иной продукт.

Что еще подорожало

Как было сказано выше, яйца стали одним из самых быстро дорожающих продуктов, о чем свидетельствуют данные тридцати российских регионов, где цены взлетели в среднем на 20%. Однако есть регионы и с более «высокими показателями»: в Удмуртской Республике яйца подорожали на 31%, Республике Марий Эл – на 29,5%, Орловской и Калининградской областях – на 28,3%.

Как отмечает Газета.ру, в конце 2018 года выросли в цене и другие продукты питания. При этом, цены на эту группу товаров выросли больше всего – в среднем, за декабрь на 1,7%, за год – на 4,7%. Больше всего в декабре прошлого года был зафиксирован рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия (на 5,2%), мясо и птицу (на 9,7%), куриные яйца (более 25,9%), сахарный песок (28,3%), плодоовощную продукцию (4,9%), рыбу и морепродукты (3,7%).

Выросли в цене и овощи: например, стоимость огурцов увеличилась на 37,2%, помидоров – на 22,5%, белокочанной капусты – на 20%, картофеля – на 9,9%, а репчатый лук вырос в цене на 9,5%. Аналогичная ситуация и с крупами: пшено подорожало на 4,6%, манная крупа – на 1,8%, мясо птицы, мороженая разделанная рыба, рыбное филе, мука – на 1,7%.

Комментарий производителя

Если возвращаться к истории с «девятком яиц», то, как заявили представители птицефабрики «Вараксино» (Удмуртия), сокращение количества куриных яиц в упаковке никаким образом не связано с повышением цен либо маркетинговыми ходами производителя. В разговоре с «URA.RU» коммерческий директор предприятия Сергей Кириллов пожаловался, заявив, что не знает «кто и для чего распространяет эту информацию». «У нас есть упаковки по четыре, по шесть, по восемь, по девять, по двенадцать и по восемнадцать яиц, по двадцать и тридцать яиц», – отметил он.

Однако, как сообщил Кириллов, заказ упаковки яиц по девять штук поступил от торговой сети из Санкт-Петербурга (сеть магазинов «Народная 7Я» (ООО «Интерторг»). Но для чего это нужно было, он объяснить не смог.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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