«Детский мир» и «Магнит». Кто выиграл от смены правительства России и почему 67 0 Экономика

«Детский мир», Тинькофф Банк и «Магнит» уже выиграли от смены правительства России. По данным агентства Bloomberg, акции российских компаний резко подорожали на фоне отставки и назначения нового кабинета министров. Инвесторы поверили в нового премьера Михаила Мишустина и назначенных им министров. На биржах ожидается продолжение роста. От обновленного правительства ждут, главным образом, увеличения расходов государства на инфраструктуру и социальную поддержку.