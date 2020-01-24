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«Детский мир» и «Магнит». Кто выиграл от смены правительства России и почему

24 Января 2020 67 0 Экономика
«Детский мир» и «Магнит». Кто выиграл от смены правительства России и почему

«Детский мир», Тинькофф Банк и «Магнит» уже выиграли от смены правительства России. По данным агентства Bloomberg, акции российских компаний резко подорожали на фоне отставки и назначения нового кабинета министров. Инвесторы поверили в нового премьера Михаила Мишустина и назначенных им министров. На биржах ожидается продолжение роста. От обновленного правительства ждут, главным образом, увеличения расходов государства на инфраструктуру и социальную поддержку.

Расчет на рост доходов

  • Как известно, до 2024 года правительство Михаила Мишустина должно найти и потратить дополнительные 4,5 трлн руб. на исполнение социальных обещаний президента Владимира Путина. Только в 2020 году на социальную сферу правительство направит 2,1 трлн руб. (34 млрд долларов), или 1,3% ВВП, по расчетам нидерландской финансовой группы ING Groep N.V.
  • Увеличение материнского капитала (616 тыс. руб. за второго ребенка) и его выплата за первого ребенка (466 тыс. руб.) резко подняли стоимость акций «Детского мира» – общий рост с момента назначения нового правительства составил 11%. Магазины «Детского мира» продают игрушки и одежду для детей. Инвесторы ожидают увеличения покупательской способности семей и растущих трат. Причем, потенциал роста у сети магазинов достаточно большой – пока доход по дивидендам не сравняется со средним уровнем в 7,4% (сейчас 9%).
  • По той же причине – ожидание роста доходов – на 8% выросли акции «Магнита». Второй по объемам продуктовый ритейлер имеет одну из самых широких сетей на федеральном уровне и сможет выиграть от роста реальных располагаемых доходов в отдаленных уголках страны, а также в городах с населением меньше 30 тыс.

Банки и застройщики получат свое

  • Вслед за оживлением потребительского спроса вырастет и спрос на финансовые услуги. Поэтому неудивительно, что отметились ростом и акции Тинькофф Банка, Сбербанка и ВТБ – наиболее крупных розничных банков в стране. Рост доходов, по мнению инвесторов, значительно улучшит показатели погашения кредитов. В итоге акции Тинькофф Банка выросли на 7,9%, ВТБ – на 4,5%, а Сбербанка – на 4%.
  • Нацеленность на цифровизацию правительства стала драйвером для роста акций технологических компаний: АФК «Система» выросла на 12,9%, МТС – на 4,9%, «Яндекс» – на 4%.
  • Также среди лидеров роста строительная компания «Группа ЛСР» (10,3%), в отношении к которой инвесторы ждут увеличения продаж жилой недвижимости.

Инфраструктурный бум

  • По некоторым подсчетам, до 2024 года правительство России должно будет вложить до 400 млрд долларов в инфраструктуру. Это не могло не сказаться на стоимости российских промышленных компаний. Выросли в цене акции Магнитогорского металлургического комбината, «Русала», и «Норильского никеля».
  • После смены правительства и назначения Михаила Мишустина премьером основной драйвер роста российского рынка, по словам аналитиков Альфа-банка, «сместился к внутрироссийским политическим изменениям».

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Редакция "Капитала Страны"

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