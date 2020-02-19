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Десять миллиардов долларов. Почему Россия сокращает вложения в США, но не отказывается от них

19 Февраля 2020 1829 0 Экономика
Десять миллиардов долларов. Почему Россия сокращает вложения в США, но не отказывается от них

Согласно обновленным данным Минфина США, Россия сократила вложения в американский госдолг в декабре 2019 года еще на 1,5 млрд долларов. Теперь России принадлежат ценные бумаги на 9,9 млрд долларов. Выведенные из американских облигаций средства российские власти вкладывают в золото, став рекордсменами по его скупке среди центральных банков. Подаются эти действия как «диверсификация рисков», однако Россия теряет резервы, перекладывая их из стабильно доходных бумаг в волатильный актив.

Из лидеров в аутсайдеры

  • Россия продолжает сокращать вложения в американские государственные бумаги, а именно в казначейские облигации Минфина США, которыми правительство покрывает дефицит бюджета (в 2019 году он составил 1 трлн долларов). Согласно только что опубликованным данным за декабрь 2019 года, объем вложений России упал на 1,5 млрд долларов. По состоянию на начало января он составлял 9,9 млрд, из которых 4,27 млрд были вложены в долгосрочные облигации, а 5,7 млрд долларов – в краткосрочные бумаги.
  • Прилив сменяет отливом: с августа по ноябрь 2019 года Россия увеличивала инвестиции, которые Центробанк нарастил с 9,3 до 11,491 млрд долларов. Причем ставка делалась на краткосрочные обязательства (8,512 млрд). До весны 2019 года Россия держала в долговых бумагах США существенную сумму – 96 млрд долларов. Но уже к маю уровень упал до 14,9 млрд.
  • На пике вложения России в облигации США достигали 170 млрд долларов. Это было в 2013 году. Но после аннексии Крыма в 2014 году Россия попала под санкции и приступила к постепенному выходу из американских активов. К 2018 году Россия выбыла из 30 крупнейших экономик мира, вкладывающих в госдолг США. Среди лидеров по вложениям в американский долг Япония (1,15 трлн долларов), Китай (1,07 трлн долларов) и Великобритания (332,6 млрд долларов).
  • В июне прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина объясняла, что регулятор, размещая резервы в различных инструментах, в числе прочего старается учитывать и геополитические риски.
  • Интересно, что западные СМИ распространяли информацию о том, что Россия прячет выводимые из облигаций резервы в офшорах, в частности в Бельгии и на Каймановых островах. Российские власти, в свою очередь, сообщали, что инвестируют в золото и китайские юани. На юанях Россия потеряла несколько миллиардов долларов – Китай девальвировал нацвалюту и оставил Москву ни с чем.

Профиль риска

  • Доходность десятилетних облигаций США составляет 1,82% годовых. Доходность вложений в золото – неоднозначна. Последнее время цена на «защитный актив» растет слабо и, если не будет кризиса, продолжит стагнировать или вовсе пойдет вниз.
  • В 2020 году Центробанк собирается потратить более 1 трлн руб. на закупку валюты и золота. На золото уйдет половина обозначенной суммы.
  • Ценные бумаги США, как и прежде, приносят России самые большие доходы из числа зарубежных ценных бумаг – об этом в разговоре с «Вестником Кавказа» заявил бывший заместитель председателя Банка России, завкафедрой фондовых рынков и ФФБД РАНХиГС Константин Корищенко.
  • «Среди надежных, приносящих значимые доходы активов, которые выражены в американских долларах, американские государственные облигации являются лидерами. Поэтому, если цель все-таки в том, чтобы получать хоть какую-то доходность, американские облигации являются естественным выбором», – пояснил эксперт. Он отметил, что вложения проводятся согласно образцовому, базовому портфелю. Корищенко также пояснил, что это расчетные величины, за пределы которых инвестиции не выходят.
  • «В связи с этим, я думаю, что снижение инвестиций ниже 10 млрд долларов в американские инвестиции – это просто количественная оценка той доли, которая сегодня соответствует профилю риска вложений ЦБ РФ», – резюмировал Корищенко.

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Редакция "Капитала Страны"

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