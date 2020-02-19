Десять миллиардов долларов. Почему Россия сокращает вложения в США, но не отказывается от них 1829 0 Экономика

Согласно обновленным данным Минфина США, Россия сократила вложения в американский госдолг в декабре 2019 года еще на 1,5 млрд долларов. Теперь России принадлежат ценные бумаги на 9,9 млрд долларов. Выведенные из американских облигаций средства российские власти вкладывают в золото, став рекордсменами по его скупке среди центральных банков. Подаются эти действия как «диверсификация рисков», однако Россия теряет резервы, перекладывая их из стабильно доходных бумаг в волатильный актив.