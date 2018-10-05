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Десять литров бензина и пиво! Зачем на АЗС возвращается алкоголь?

5 Октября 2018 420 0 Экономика
Десять литров бензина и пиво! Зачем на АЗС возвращается алкоголь?

На российские автозаправки возвращается слабый алкоголь. Соответствующее решение, как пишут «Ведомости», было принято в сентябре во время совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. Эта мера нужна для того чтобы повысить рентабельности компаний, испытывающих сложности из-за подорожания бензина. При этом автор инициативы убежден, что запрет на продажу пива и вина на АЗС неэффективен, а его разрешение никаким образом не отразиться на статистике с числом аварий с участием нетрезвых водителей.

Неэффективный запрет

О совещании у вице-премьера Дмитрия Козака «Ведомостям» сообщило несколько источников: участник встречи, еще один человек, знающий об этом от другого участника встречи, а также сотрудник одной из нефтяных компаний. Этот факт подтвердили и два федеральных чиновника.

Издание пишет, что предложения ряда нефтяных компаний о возврате пива и вина на АЗС действительно обсуждались у Козака. По словам представителя вице-премьера, эта тема была поднята в контексте стабилизации розничного топливного рынка, а их целью является увеличение рентабельности компаний. Собеседник добавил, что уже даны соответствующие поручения.

Идеи об отмене запрета на продажу алкоголя на АЗС принадлежат члену Совета Федерации от Астраханской области Геннадию Орденову. «Ведомости» сообщают, что соответствующий проект поправок в закон о регулировании алкогольного рынка, который разрешает продажу алкоголя крепостью до 16,5% на АЗС, Орденов внес в Государственную думу еще в январе 2017 года.

Обосновывая свое предложение, Орденов отметил, что запрет на продажу алкоголя, который был введен в 2011 году, оказался неэффективным. По его словам, нет никакой связи между употреблением алкоголя и возможностью купить его на заправке: эти напитки можно купить и в обычных магазинах, около АЗС. Кроме этого, количества аварий с участием нетрезвых водителей после запрета не стало меньше. Так, например, в 2010 году было 11 800 таких ДТП – и 16 000 в 2015 году.

«Центр прибыли»

Больше всех от запрета продажи алкоголя пострадали владельцы АЗС. Сенатор поясняет, что издержки росли, доходность АЗС падала, и большую роль в прибыли автозаправочных станций стали играть нетопливные товары. В итоге, после того как был введен запрет на алкоголь, содержать магазины при АЗС стало невыгодным делом, и некоторые пришлось вовсе закрыть.

Издание пишет, что для АЗС возможность дополнительного заработка играет большую роль именно сейчас. Этой весной топливо выросло в цене, и тогда власти смогли договориться с нефтяниками. Суть договоренности состояла в том, что они больше не поднимают розничные цены, а правительство со своей стороны понижает акцизы. Как мы видим, нефтяники свое обещание выполняют.

По словам партнера Urus Advisory Алексея Панина, разрешение продаж алкоголя на АЗС является неким пряником для нефтяников за то, что они сдерживают цены на топливо. Даже несмотря на падение рентабельности АЗС, они могут делать «центром прибыли» также другие сегменты.

«У них есть возможности для маневра в отличие от независимых заправок», – подчеркивает эксперт.

Мировые тренды

Сегодня у АЗС действительно сложная ситуация с продажами топлива, дает о себе знать низкий доход. Рассуждая на эту тему, президент Российского топливного союза Евгений Аркуша отметил, что торговля сопутствующими товарами могла бы компенсировать потери. Возврат слабого алкоголя на АЗС поддерживает и президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Аналитик АКРА Василий Танурков напоминает, что сегодня мировая практика свидетельствует о том, что большую часть прибыли АЗС приносит торговля сопутствующими товарами. И заправки в России этому тренду следуют. Как рассказал вице-президент «Лукойла» по поставкам и продажам Вадим Воробьев, торговля нетопливными товарами покрывает 33% операционных расходов российских заправок компании.

В целом торговля при заправках – активно развивающийся канал продаж, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. У владельцев заправок есть интерес в доходах от нетопливных услуг, поэтому на данный рынок активно идут крупные продовольственные сети. В частности, «Магнит» налаживает сотрудничество с «Лукойлом», свои точки на АЗС открывает и Spar.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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