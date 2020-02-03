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Дешевый, но недоступный. Почему в России бензин – один из самых дешевых в Европе?
3 Февраля 2020 346 0 Экономика
В России топливо дешевле, чем в других странах Европы, но существенно дороже Казахстана. В соседней республике литр АИ-95 стоит 27,7 руб., тогда как в России – 45,8 руб. Об этом говорится в исследовании РИА Новости с акцентом на «дешевизне топлива» в России.
Где дешевле
- Рейтинг цен на бензин составлен по состоянию на середину января 2020 года для топлива с октановым числом 95. Однако для некоторых стран показатель относится к декабрю и ноябрю 2019 года – например, для Украины, Казахстана и Норвегии. Все цены рассчитывались в национальной валюте.
- В целом отмечается, что впервые за три года в 2019 году произошло снижение среднегодовой стоимости нефти – марка Brent стоила на 9,2% меньше (64,3 доллара за баррель). Однако в связи с геополитическим фактором (кризис вокруг Ирана) в начале 2020 года цены оказались выше, чем годом ранее. Впрочем, вспышка коронавируса в январе 2020 года в Китае эту разницу нивелировала.
- Самые низкие цены на бензин без привязки к заработной плате в Казахстане. В российских рублях литр Аи-95 в стране стоит 27,7 руб. В России это 45,8 руб. При этом рост стоимости топлива в России в 2019 году был ниже обычного – он составил 1,7% (по данным Росстата). Все благодаря демпферному механизму, который позволил нефтяным компаниям получать компенсацию из бюджета, если продажа бензина на внешнем рынке была выгоднее продаж внутри страны.
- Третье место в рейтинг заняла Белоруссия, а четвертое – Украина. Затем в списке идут страны Восточной Европы с относительно низкой стоимостью топлива.
- Самый дорогой бензин – в Нидерландах, а именно – 117,7 руб. за литр. Причина, как объясняют эксперты, в высоких налогах.
- Ситуация на рынке дизельного топлива отражает положение с бензином. Самый дешевый дизель в Казахстане – 44,8 руб. за литр, у России второе место – 48 руб. В Швеции дороже всего – 109 руб. Больше 100 руб. литр дизеля стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии.
Самое доступное
- Однако самое дешевое – не значит самое доступное. Цена бензина определяется прежде всего по отношению к покупательской способности и доходам потребителей. Как показало исследование, Россия оказалась на 17-м место по доступности бензина – с учетом среднемесячного заработка населения.
- Вместе с этим Россия опережает по этому показателю многие страны Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию. Как выяснили аналитики, жители России могут купить на свои среднемесячные зарплаты больше 884 литров 95-го бензина.
- Лидером стал Люксембург, жители которого имеют возможность купить на свои средние зарплаты примерно 2,8 тыс. литров бензина. Вместе с этим стоит учитывать и тот факт, что стоимость топлива в Люксембурге относительно небольшая, а вот заработная плата одна из самых высоких в Европе.
- На втором месте по доступности – Норвегия с 2,2 тыс. литров: бензин в этой стране относительно дорогой, однако и заработные платы очень высокие. Также в первую пятерку рейтинга вошли Австрия, Ирландия и Великобритания, где местные жители могут купить порядка 1,9 тыс. литров 95-го.
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