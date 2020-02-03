Дешевый, но недоступный. Почему в России бензин – один из самых дешевых в Европе? 346 0 Экономика

В России топливо дешевле, чем в других странах Европы, но существенно дороже Казахстана. В соседней республике литр АИ-95 стоит 27,7 руб., тогда как в России – 45,8 руб. Об этом говорится в исследовании РИА Новости с акцентом на «дешевизне топлива» в России.