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Дешевый бензин запретили ввозить в Россию. Россияне должны субсидировать нефтяников

7 Апреля 2020 70 0 Экономика
Дешевый бензин запретили ввозить в Россию. Россияне должны субсидировать нефтяников

Правительство России введет ограничение на поставки импортного бензина в Россию. Иностранное топливо угрожает российским нефтяным компаниям, которые не собираются снижать цены на фоне падения стоимости нефти. Запрет последовал сразу после того, как крупнейший поставщик топлива «Роснефть», обеспечивающая 40% предложения на Санкт-петербургской международной товарно-сырьевой бирже, отказалась принимать участие в торгах. «Белорусская нефтяная компания» заменила «Роснефть» и предложила бензин Аи-92 и Аи-95 по сниженным ценам.

На весь период низких цен – установим высокие

  • Правительство собирается запретить импорт дешевых нефтепродуктов в Россию, сообщили РБК участники топливного рынка и подтвердили федеральные чиновники. Идею пролоббировали Минэнерго и профильный вице-премьер Юрий Борисов. Цель запрета – не допустить снижения цен на бензин, который стоит существенно меньше в Европе из-за упавших нефтяных цен.
  • Запрет будет законодательно оформлен в апреле и продлится до 1 сентября – то есть охватит, предположительно, весь период низких цен на нефть.
  • Как бы парадоксально это ни звучало, правительство «защищает» рынок от дешевого топлива. Делает оно это из-за демпфера – механизма, сглаживающего цены на топливо. Работает ценовой демпфер так: если цены на нефть высокие, то государство доплачивает нефтяникам, чтобы они продавали топливо по приемлемым ценам на российском рынке, а не отправляли его на экспорт. Если же цены низкие, то топливо фиксируется в цене, а нефтяные компании платят в бюджет часть премии, которую они получают в силу разницы между высокими ценами в России и низкими на внешних рынках. В 2019 году нефтяники получили около 800 млрд руб. из бюджета в рамках этой схемы, а в этом уже должны заплатить порядка 200 млрд руб. Таким образом, правительство запрещает импорт, чтобы косвенно получить с граждан, которые будут покупать бензин, дополнительные доходы в бюджет.

Монополизация рынка в интересах корпораций

  • По состоянию на 6 апреля Аи-92 стоил 25,7 тыс. руб. за тонну для Европы, а в России оптовая цена составляла 38,8 тыс. руб. Аналитики отмечали, что Россия возвращается в 1990-е годы, когда дешевое топливо поставлялось из-за рубежа. Но правительство не дало повториться «проклятым» 90-м. Некоторые чиновники объясняют это заботой о российских НПЗ – в противном случае им придется снижать загрузку, а нишу российского топлива займет дешевый заграничный бензин. При этом российские нефтяники уже страдают – потребление топлива упало на 10-30% по стране, по словам министра энергетики Александра Новака.
  • Совершенно другой точки зрения придерживаются не связанные с государством аналитики. Запрет на импортное топливо – это прямой ущерб россиянам, которые вынуждены в условиях сильнейшего экономического кризиса субсидировать неэффективную нефтяную отрасль. Правительство способствует усилению монополии нефтяных компаний на внутреннем рынке и устраняет любую конкуренцию, говорит гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. По его словам, правительству необходимо отменить демпфер – для этого самое время. Но проблема в том, что российская власть сращена с корпоративными интересами нефтяников и будет действовать не в пользу граждан России, а в пользу узкой группы приближенных к власти олигархов.
  • Показательно, что о запрете стали говорить сразу после инцидента на Санкт-петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В понедельник «Роснефть», обеспечивающая 40% предложения топлива, не вышла на торги, протестуя против «посредников-перекупщиков». Ее заменила «Белорусская нефтяная компания», которая предложила 5,88 тыс. тонн Аи-92 и 1,38 тыс. тонн Аи-95 по низким ценам. Видимо, это не устроило крупных игроков, и правительство сразу подготовило запрет.

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Редакция "Капитала Страны"

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