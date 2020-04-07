Дешевый бензин запретили ввозить в Россию. Россияне должны субсидировать нефтяников 70 0 Экономика

Правительство России введет ограничение на поставки импортного бензина в Россию. Иностранное топливо угрожает российским нефтяным компаниям, которые не собираются снижать цены на фоне падения стоимости нефти. Запрет последовал сразу после того, как крупнейший поставщик топлива «Роснефть», обеспечивающая 40% предложения на Санкт-петербургской международной товарно-сырьевой бирже, отказалась принимать участие в торгах. «Белорусская нефтяная компания» заменила «Роснефть» и предложила бензин Аи-92 и Аи-95 по сниженным ценам.