Дешево и светло. В каких регионах России самая доступная для населения цена электроэнергии?

Как выяснили эксперты РИА Новости, самый большой объем электроэнергии на свою среднемесячную заработную плату могут приобрести жители трех российских регионов: Иркутской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. А вот меньше всего этого блага цивилизации могут себе позволить жители Калмыкии.

Чтобы оценить уровень доступности электроэнергии, аналитики провели расчет объема киловатт-часов, которое могут приобрести на свою среднемесячную заработную плату россияне, проживающие в разных регионах страны во втором полугодии текущего года. На основе полученных данных и был составлен рейтинг. Уточняется, что при его составлении использовались региональные одноставочные тарифы для квартир без электроплит.

В первая десятке представлены практически все федеральные округа. По словам авторов рейтинга, это свидетельствует об отсутствии тесной географической корреляции. Проще говоря, доступность электроэнергии не зависит от географии.

Итак, первое место – у Иркутской области. В этом регионе стоимость электроэнергии сама низкая: немного больше рубля за киловатт в час. На втором и третьем месте оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Составители документа, комментируя полученные результаты, пояснили следующее: «Эти регионы — одни из лидеров по доходам населения. К тому же в большинстве регионов из первой десятки рейтинга цена на электроэнергию существенно ниже среднероссийской».

При этом, как отмечается, в среднем по России стоимость электроэнергии составляет немногим более четырех рублей за киловатт в час.

А вот что касается аутсайдеров, то здесь на нижних строчках рейтинга, который охватывает все 85 субъектов федерации, находятся Ивановская область, а также Адыгея и Калмыкия..