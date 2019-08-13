Дешевле или экономней? Почему средний чек россиян в июле стал меньше?

В июле средний чек россиянина за один поход в магазин сократился на десять рублей в сравнении с июнем и составил сумму в 546 рублей. Об этом свидетельствуют итоги исследования холдинга «Ромир». Вместе с этим, как сообщают аналитики, уменьшился и общий объем ежедневных расходов населения страны.

Уменьшение чека

В июле россияне оставляли на кассе более 546 рублей – этот показатель на 1,8% меньше прошлого месяца. Как пишут РИА Новости со ссылкой на итоги исследования, эти данные оказались самым низким значением индекса с августа прошлого года - тогда сумма среднего чека составляла 537 рублей.

Комментируя итоги исследования, президент «Ромира» Андрей Милехин пояснил, что уменьшение суммы среднего чека в прошлом месяце связано, во-первых, с так называемым сезонным фактором. В России подешевели овощи и фрукты нового урожая. Свою роль сыграли и урожаи с дач и личных подсобных хозяйств. В сравнении с июлем прошлого года данный показатель вырос на 3,6%.

Если говорить по регионам, то в июле средняя сумма чека выросла только в Дальневосточном федеральном округе (на 3,5%, до 650 рублей). А вот что касается Северо-Запада, то здесь речь идет уже о снижении показателя на 3,2% - до отметки 598 рублей, на Урале и в Сибири – снижение на 3,1%, до 559 рублей и до 462 рублей соответственно. Средний чек Приволжского округа стал меньше на 2,3% (до 496 рублей). Центральный и Южный округа – всего на 1% в каждом (до 601 рубля и до 574 рублей).

Что говорят эксперты

По словам доктора экономических наук Сергея Смирнова, о повышении доходов наших сограждан говорить не приходится, что хорошо доказывает падающий средний чек. Здесь, по словам аналитика существует несколько проблем: «Первый блок проблем составляют финансовые ограничения: доходы населения растут в пределах статистической погрешности. Второй блок — психологический. Граждане не ждут, что ситуация быстро изменится к лучшему, все более тщательно оценивают риски и все реже увеличивают кредитную нагрузку на семью», - говорит Смирнов. Он считает, что та работа по повышению финансовой грамотности, о которой говорили еще в девяностые и в нулевые, дала определенные плоды – россияне научились разумной экономии.

С учетом всех этих факторов владельцы магазинов не стоят на месте. Торговые точки активно завлекают клиентов, используя промоакции и персональные предложения. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов поясняет, что предприниматели делают все, чтобы простимулировать клиента к покупкам и убедить оставить в магазине больше денег. «Другое дело, что это не всегда работает, поэтому сейчас торговые организации придумывают какие-то персональные подходы», - отмечает эксперт.

Дешевле и без продавцов

Более того, для сохранения уровня продаж бизнесмены ищут новые форматы торговли, да и в целом пытаются ориентироваться на низкий ценовой сегмент. Говоря о сложившейся ситуации, представитель компании X5 Service Group Игорь Грасс рассказывает, что «заявки на товары низкого ценового сегмента идут поставщикам адресно — это самый главный показатель».

То есть, стратегия ритейлеров получается такой: нужно купить дешевле, чтобы продать дешевле. В противном случае это просто будет невыгодно. Также, как объясняет Грасс, предприниматели стремятся сделать товар более дешевым, и «максимально нетрудозатратно уменьшить себестоимость и стимулировать спрос». На сегодняшний день многие магазины совершают переход на новый формат работы без продавцов, с терминалами самообслуживания, чтобы сэкономить на зарплате.