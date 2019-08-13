Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 АВГ, 16:03 МСК
USD (ЦБ)    65,6017
EUR (ЦБ)    73,4149

13 АВГ, 16:03 МСК
USD (ЦБ)    65,6017
EUR (ЦБ)    73,4149
﻿

Дешевле или экономней? Почему средний чек россиян в июле стал меньше?

13 Августа 2019 68 0 Тренды Исследования
Дешевле или экономней? Почему средний чек россиян в июле стал меньше?

В июле средний чек россиянина за один поход в магазин сократился на десять рублей в сравнении с июнем и составил сумму в 546 рублей. Об этом свидетельствуют итоги исследования холдинга «Ромир». Вместе с этим, как сообщают аналитики, уменьшился и общий объем ежедневных расходов населения страны.

Уменьшение чека

В июле россияне оставляли на кассе более 546 рублей – этот показатель на 1,8% меньше прошлого месяца. Как пишут РИА Новости со ссылкой на итоги исследования, эти данные оказались самым низким значением индекса с августа прошлого года  - тогда сумма среднего чека составляла 537 рублей.

Комментируя итоги исследования, президент «Ромира» Андрей Милехин пояснил, что уменьшение суммы среднего чека в прошлом месяце связано, во-первых, с так называемым сезонным фактором. В России подешевели овощи и фрукты нового урожая.  Свою роль сыграли и урожаи с дач и личных подсобных хозяйств. В сравнении с июлем прошлого года данный показатель вырос на 3,6%.

Если говорить по регионам, то в июле средняя сумма чека выросла только в Дальневосточном федеральном округе (на 3,5%, до 650 рублей). А вот что касается Северо-Запада, то здесь речь идет уже о снижении показателя на 3,2% - до отметки 598 рублей, на Урале и в Сибири – снижение на 3,1%, до 559 рублей и до 462 рублей соответственно. Средний чек Приволжского округа стал меньше на 2,3% (до 496 рублей). Центральный и Южный округа – всего на 1% в каждом (до 601 рубля и до 574 рублей).

Что говорят эксперты

По словам доктора экономических наук Сергея Смирнова, о повышении доходов наших сограждан говорить не приходится, что хорошо доказывает падающий средний чек. Здесь, по словам аналитика существует несколько проблем: «Первый блок проблем составляют финансовые ограничения: доходы населения растут в пределах статистической погрешности. Второй блок — психологический. Граждане не ждут, что ситуация быстро изменится к лучшему,  все более тщательно оценивают риски и все реже увеличивают кредитную нагрузку на семью», - говорит Смирнов. Он  считает, что та работа по повышению финансовой грамотности, о которой говорили еще в девяностые и  в нулевые, дала определенные плоды – россияне научились разумной экономии.

С учетом всех  этих факторов  владельцы магазинов не стоят на месте. Торговые точки активно завлекают клиентов, используя промоакции и персональные предложения. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов поясняет, что предприниматели делают все, чтобы простимулировать клиента к покупкам и убедить оставить в магазине больше денег. «Другое дело, что это не всегда работает, поэтому сейчас торговые организации придумывают какие-то персональные подходы», - отмечает эксперт.

Дешевле и без продавцов

Более того, для сохранения уровня продаж бизнесмены ищут новые форматы торговли, да и в целом пытаются ориентироваться на низкий ценовой сегмент. Говоря о сложившейся ситуации, представитель компании X5 Service Group Игорь Грасс рассказывает, что «заявки на товары низкого ценового сегмента идут поставщикам адресно — это самый главный показатель».

То есть, стратегия ритейлеров получается такой: нужно купить дешевле, чтобы продать дешевле. В противном случае это просто будет невыгодно. Также,  как объясняет Грасс, предприниматели стремятся сделать товар более дешевым, и «максимально нетрудозатратно уменьшить себестоимость и стимулировать спрос». На сегодняшний день многие магазины совершают переход на новый формат работы без продавцов, с терминалами самообслуживания, чтобы сэкономить на зарплате.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Исчезающие и новые профессии. Как в России меняется среднее профобразование?

Исчезающие и новые профессии. Как в России меняется среднее профобразование?
Общество

Днепр – наш? Крым требует от Украины возобновить поставки пресной воды

Днепр – наш? Крым требует от Украины возобновить поставки пресной воды
Политика 1

Россия разбирается во вмешательстве США в выборы в Москве, стихают лесные пожары в Сибири, Грузия теряет российских туристов и другие новости

Россия разбирается во вмешательстве США в выборы в Москве, стихают лесные пожары в Сибири, Грузия теряет российских туристов и другие новости
События и факты

Налоговый эксперимент. Как самозанятые россияне легализуют свою деятельность через мобильное приложение?

Налоговый эксперимент. Как самозанятые россияне легализуют свою деятельность через мобильное приложение?
Экономика

Узнай, страна

В Карачаево-Черкесии модернизируют единственный в России гидроэнергетический комплекс

В Карачаево-Черкесии модернизируют единственный в России гидроэнергетический комплекс

В Татарстане начали реконструкцию моста через реку Свияга и строительство перехода за 5 млрд рублей

В Татарстане начали реконструкцию моста через реку Свияга и строительство перехода за 5 млрд рублей

В Санкт-Петербурге стартует проект строительства транспортно-логистического центра за 10,5 млрд руб.

В Санкт-Петербурге стартует проект строительства транспортно-логистического центра за 10,5 млрд руб.

В Пермском крае впервые в России начали промышленный выпуск огнеупорной ткани для нефтяников

В Пермском крае впервые в России начали промышленный выпуск огнеупорной ткани для нефтяников

Новости дня

15:30 В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу
Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?
Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?
14:40 Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
14:23 Трамп прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском Трамп прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
13:31 Курс рубля к американской валюте вырос до 65,58 рубля Курс рубля к американской валюте вырос до 65,58 рубля
13:10 Самая популярная в России фамилия – Смирнов Самая популярная в России фамилия – Смирнов
12:39 Профсоюзы предлагают перейти на четырехдневную рабочую неделю Профсоюзы предлагают перейти на четырехдневную рабочую неделю
Россия по золотовалютным резервам может обогнать Саудовскую Аравию
Россия по золотовалютным резервам может обогнать Саудовскую Аравию
11:59 В Киеве продают дневники с изображением карты Украины без Крыма В Киеве продают дневники с изображением карты Украины без Крыма

Узнай, страна!

13:11 В Карачаево-Черкесии модернизируют единственный в России гидроэнергетический комплекс В Карачаево-Черкесии модернизируют единственный в России гидроэнергетический комплекс
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
09:36 Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном
12 АВГ, 15:31 Выставка «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ» Выставка «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ»
09 АВГ, 10:14 Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ
08 АВГ, 17:26 Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии
08 АВГ, 13:42 Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области
Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»
Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»
07 АВГ, 16:14 В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы
07 АВГ, 11:21 Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter