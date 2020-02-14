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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации
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Десантники с «Лотосом». Какую новейшую артиллерию получат российские «голубые береты»?

14 Февраля 2020 48 0 Наука и технологии
Десантники с «Лотосом». Какую новейшую артиллерию получат российские «голубые береты»?

Один из ведущих концернов оборонной отрасли России – Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения - создал самоходное артиллерийское орудие «Лотос» для нужд ВДВ и Морской пехоты.

Комплекс придет на замену установке 2С9 «Нона», которая стоит на вооружении ВДВ и Морской пехоты с 1980-х годов.

Опытный образец 120-миллиметрового авиадесантируемого самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С42 «Лотос», созданный главным конструктором Вениамином Счастливцевым, впервые был продемонстрирован летом 2019 года.

По всем тактико-техническим характеристикам «Лотос» значительно превосходит предшественницу. Дальность стрельбы штатными боеприпасами составляет 13 км против 8,8 км у «Ноны». Кроме того, вдвое увеличен боекомплект САО.

Гораздо выше и защищенность «Лотоса»: установлена новая броня и комплекс активной защиты, позволяющий перехватывать артиллерийские боеприпасы противника и уничтожать источник угрозы.

На артиллерийском орудии впервые оборудована «круговая защита», включающая индикаторы лазерного облучения, которые обнаруживают облучение машины системами наведения противотанковых средств.

Фиксируя направление, откуда производится атака, пусковые установки наводятся практически синхронно. Цель уничтожается специальными аэрозолеобразующими боеприпасами, которые создают дымовую завесу, препятствуют наведению высокоточного оружия в лазерном и инфракрасном диапазонах.

При массе около 18 тонн машина отличается высокой подвижностью. Самоходка оснащена новой пушкой, усовершенствованной системой управления огнём, современным цифровым оборудованием и более мощной силовой установкой.

Орудие базируется на шасси БМД-4М. Максимальная скорость новой машины — 70 км/час, мощность двигателя — 450 л.с., запас хода — не менее 500 км.

Скорострельность — шесть-восемь выстрелов в минуту, дальность стрельбы — 13 км. Расчет орудия — четыре человека. Командир экипажа может в автономном режиме провести все необходимые расчёты для поражения цели. Подготовка и ведение огня максимально автоматизировано, кроме заряжания выстрела в канал ствола.

САО "Лотос" предназначено для десантно-штурмовых операций с поражением танков, бронетехники, командных пунктов и различных инженерных сооружений.

Старт серийного производства запланирован на 2020 год после проведения государственных испытаний.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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