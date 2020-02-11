Держитесь за команду! Как сохранить свой бизнес в эпоху перемен?
«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен», - говорил Конфуций. В наше время всё меняется так быстро, жизнь так непредсказуема, а бизнес так неустойчив, что руководителю просто необходимо посмотреть на свою команду. Нужно понять, как ведут себя сотрудники в стрессовых условиях - пытаются «топить» друг друга или же наоборот оказывают взаимную поддержку? От этого напрямую зависит успех всего вашего дела.
Создание команды
Роль команды в процветании бизнеса у нас часто недооценивают, считают чем-то несерьезным.
Обычно при найме сотрудника руководитель и эйчар ставят на первое место его формальные качества: образование, опыт, умение работать качественно и в срок.
И только в условиях кризиса наконец-таки всерьез заговорили о том, что командообразование – это не развлечение для тех, кто копирует западные образцы и не знает, куда потратить лишние деньги.
Сплоченный коллектив, в котором люди не только делают свою работу, но и создают атмосферу сотрудничества и творчества, реально увеличивает общую производительность и может стать важным конкурентным преимуществом.
Я много лет занимаюсь практической работой по командообразованию и изучаю опыт зарубежных коллег.
Особенно мне помогла работа американского исследователя и бизнес-гуру Джима Коллинза «От хорошего к великому».
Исследование Коллинза
Коллинз в течение десяти лет изучал эффективность нескольких крупных корпораций США. Чтобы сравнение было объективным, он взял компании с одинаковыми стартовыми условиями, доходом и ресурсами.
Исследователь хотел понять главное: почему при объективно равном старте одним компаниям удалось стать великими, удерживать позиции на рынке и увеличивать прибыль, а другие, с таким же потенциалом, обанкротились, закрылись, были поглощены?
В результате пришел к следующим выводам.
Успешный, развивающийся бизнес смогли создать только те компании, где были созданы эффективные управленческие команды.
Хороший управленец должен обладать массой качеств и полномочий. Но одна из главных его задач – создать организационную культуру. Именно она – тот «клей», который связывает сотрудников и мотивирует их на достижение общих целей.
Организационная культура включает в себя ценности, традиции, нормы и правила и работает одновременно как внутри, так и вовне компании.
Внутренняя интеграция
Она включает сотрудника в коллектив, помогает ему чувствовать себя его частью, жить по его правилам.
Интеграция стремится формировать у всех членов коллектива общее знание, что в компании есть определенные правила взаимодействия, а также следить, чтобы правила, которые озвучиваются, совпадали с «неписанными правилами» или хотя бы не противоречили им.
Последнее особенно важно.
Если озвученные и неписанные правила совпадают, в восприятии сотрудников команда выглядит внушающей доверие, прозрачной.
Если же неписанные правила противоречат тем, которые заявляются – это вселяет недоверие и тревогу.
В следующих публикациях мы не раз ещё будем обсуждать понятие тревоги.Ведь тревога – один из основных факторов, разрушающих цельность коллектива, оттягивающих энергию от решения непосредственно рабочих задач.
Внешняя адаптация
Онам включается, когда сотрудник представляет свою компанию во внешнем мире.
Но в целом это понятие гораздо шире. Когда человек разделяет ценности коллектива, чувствует себя частью дела, которое ему нравится, уважает свою работу, своих коллег, - это позитивно влияет на его мироощущение, делает человека более уверенным и устойчивым.
Выживет или потонет ваш бизнес, во многом зависит от того, насколько жизнеспособна ваша команда.
Как оценить потенциал коллектива, как выявить слабые места и, главное, как сделать команду более устойчивой, сплоченной и эффективной – читайте в наших следующих материалах.
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