Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ФЕВ, 21:15 МСК
USD (ЦБ)    63,9490
EUR (ЦБ)    69,7684

11 ФЕВ, 21:15 МСК
USD (ЦБ)    63,9490
EUR (ЦБ)    69,7684
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации
﻿

Держитесь за команду! Как сохранить свой бизнес в эпоху перемен?

11 Февраля 2020 72 0 Бизнес и психология
Держитесь за команду! Как сохранить свой бизнес в эпоху перемен?

«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен», - говорил Конфуций. В наше время всё меняется так быстро, жизнь так непредсказуема, а бизнес так неустойчив, что руководителю просто необходимо посмотреть на свою команду. Нужно понять, как ведут себя сотрудники в стрессовых условиях - пытаются «топить» друг друга или же наоборот оказывают взаимную поддержку? От этого напрямую зависит успех всего вашего дела.

Создание команды

Роль команды в процветании бизнеса у нас часто недооценивают, считают чем-то несерьезным.

Обычно при найме сотрудника руководитель и эйчар ставят на первое место его формальные качества: образование, опыт, умение работать качественно и в срок.

И только в условиях кризиса наконец-таки всерьез заговорили о том, что командообразование – это не развлечение для тех, кто копирует западные образцы и не знает, куда потратить лишние деньги.

Сплоченный коллектив, в котором люди не только делают свою работу, но и создают атмосферу сотрудничества и творчества, реально увеличивает общую производительность и может стать важным конкурентным преимуществом.

Я много лет занимаюсь практической работой по командообразованию и изучаю опыт зарубежных коллег.

Особенно мне помогла работа американского исследователя и бизнес-гуру Джима Коллинза «От хорошего к великому».

Исследование Коллинза

Коллинз в течение десяти лет изучал эффективность нескольких крупных корпораций США. Чтобы сравнение было объективным, он взял компании с одинаковыми стартовыми условиями, доходом и ресурсами.

Исследователь хотел понять главное: почему при объективно равном старте одним компаниям удалось стать великими, удерживать позиции на рынке и увеличивать прибыль, а другие, с таким же потенциалом, обанкротились, закрылись, были поглощены?

В результате пришел к следующим выводам.

Успешный, развивающийся бизнес смогли создать только те компании, где были созданы эффективные управленческие команды.

Хороший управленец должен обладать массой качеств и полномочий. Но одна из главных его задач – создать организационную культуру. Именно она – тот «клей», который связывает сотрудников и мотивирует их на достижение общих целей.

Организационная культура включает в себя ценности, традиции, нормы и правила и работает одновременно как внутри, так и вовне компании.

Внутренняя интеграция

Она включает сотрудника в коллектив, помогает ему чувствовать себя его частью, жить по его правилам.

Интеграция стремится формировать у всех членов коллектива общее знание, что в компании есть определенные правила взаимодействия, а  также следить, чтобы правила, которые озвучиваются, совпадали с «неписанными правилами» или хотя бы не противоречили им.

Последнее особенно важно.

Если озвученные и неписанные правила совпадают, в восприятии сотрудников команда выглядит внушающей доверие, прозрачной.

Если же неписанные правила противоречат тем, которые заявляются – это вселяет недоверие и тревогу.

В следующих публикациях мы не раз ещё будем обсуждать понятие тревоги.Ведь тревога – один из основных факторов, разрушающих цельность коллектива, оттягивающих энергию от решения непосредственно рабочих задач.

Внешняя адаптация

Онам включается, когда сотрудник представляет свою компанию во внешнем мире.

Но в целом это понятие гораздо шире. Когда человек разделяет ценности коллектива, чувствует себя частью дела, которое ему нравится, уважает свою работу, своих коллег, - это позитивно влияет на его мироощущение, делает человека более уверенным и устойчивым.

Выживет или потонет ваш бизнес, во многом зависит от того, насколько жизнеспособна ваша команда.

Как оценить потенциал коллектива, как выявить слабые места и, главное, как сделать команду более устойчивой, сплоченной и эффективной – читайте в наших следующих материалах.

 

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Наталья Константинова
Наталья Константинова

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Это наша нефть!» Зачем Минск приступил к отбору российской нефти из «Дружбы»

«Это наша нефть!» Зачем Минск приступил к отбору российской нефти из «Дружбы»
Экономика 8

Переориентация на российское сырье. Как Россия выиграла от санкций США

Переориентация на российское сырье. Как Россия выиграла от санкций США
Экономика 1

Материнский капитал для «Единой России». Как Путин накачивает рейтинг партии власти

Материнский капитал для «Единой России». Как Путин накачивает рейтинг партии власти
Экономика 2

Положить или взять? Какой выбор россиянам дают рекордно низкие банковские ставки?

Положить или взять? Какой выбор россиянам дают рекордно низкие банковские ставки?
Экономика

Узнай, страна

В Кемеровской области начали строить современные очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе

В Кемеровской области начали строить современные очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе

Во Владикавказе открыли первую в России школу космонавтики с планетарием и реальными тренажерами

Во Владикавказе открыли первую в России школу космонавтики с планетарием и реальными тренажерами

В Томской области выявлена новая нефтяная залежь палеозойской нефти с запасом около 5 млн тонн

В Томской области выявлена новая нефтяная залежь палеозойской нефти с запасом около 5 млн тонн

В Мурманской области на полигонах в Баренцевом море прошел госиспытания фрегат «Адмирал Касатонов»

В Мурманской области на полигонах в Баренцевом море прошел госиспытания фрегат «Адмирал Касатонов»

Новости дня

20:45 Банк России продаст Сбербанк Правительству Банк России продаст Сбербанк Правительству
Bloomberg рассказал о надежде Путина на правительство Мишустина
Bloomberg рассказал о надежде Путина на правительство Мишустина
20:40 В России могут снизить ипотечные ставки В России могут снизить ипотечные ставки
20:08 Ученые смогли использовать звук и свет для сверхбыстрой передачи данных Ученые смогли использовать звук и свет для сверхбыстрой передачи данных
19:46 Экс-президентам могут разрешить стать пожизненными сенаторами Экс-президентам могут разрешить стать пожизненными сенаторами
19:04 Песков высказался о дне голосования по Конституции Песков высказался о дне голосования по Конституции
18:48 Баобаб – дерево-долгожитель Баобаб – дерево-долгожитель
Из порта Находки вышел трубоукладчик «Академик Черский», который достроит «Северный поток – 2»
Из порта Находки вышел трубоукладчик «Академик Черский», который достроит «Северный поток – 2»
18:38 Голодец получила должность в правлении Сбербанка Голодец получила должность в правлении Сбербанка

Узнай, страна!

15:18 В Кемеровской области начали строить современные очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе В Кемеровской области начали строить современные очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter