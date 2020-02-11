Держитесь за команду! Как сохранить свой бизнес в эпоху перемен?

«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен», - говорил Конфуций. В наше время всё меняется так быстро, жизнь так непредсказуема, а бизнес так неустойчив, что руководителю просто необходимо посмотреть на свою команду. Нужно понять, как ведут себя сотрудники в стрессовых условиях - пытаются «топить» друг друга или же наоборот оказывают взаимную поддержку? От этого напрямую зависит успех всего вашего дела.

Создание команды

Роль команды в процветании бизнеса у нас часто недооценивают, считают чем-то несерьезным.

Обычно при найме сотрудника руководитель и эйчар ставят на первое место его формальные качества: образование, опыт, умение работать качественно и в срок.

И только в условиях кризиса наконец-таки всерьез заговорили о том, что командообразование – это не развлечение для тех, кто копирует западные образцы и не знает, куда потратить лишние деньги.

Сплоченный коллектив, в котором люди не только делают свою работу, но и создают атмосферу сотрудничества и творчества, реально увеличивает общую производительность и может стать важным конкурентным преимуществом.

Я много лет занимаюсь практической работой по командообразованию и изучаю опыт зарубежных коллег.

Особенно мне помогла работа американского исследователя и бизнес-гуру Джима Коллинза «От хорошего к великому».

Исследование Коллинза

Коллинз в течение десяти лет изучал эффективность нескольких крупных корпораций США. Чтобы сравнение было объективным, он взял компании с одинаковыми стартовыми условиями, доходом и ресурсами.

Исследователь хотел понять главное: почему при объективно равном старте одним компаниям удалось стать великими, удерживать позиции на рынке и увеличивать прибыль, а другие, с таким же потенциалом, обанкротились, закрылись, были поглощены?

В результате пришел к следующим выводам.

Успешный, развивающийся бизнес смогли создать только те компании, где были созданы эффективные управленческие команды.

Хороший управленец должен обладать массой качеств и полномочий. Но одна из главных его задач – создать организационную культуру. Именно она – тот «клей», который связывает сотрудников и мотивирует их на достижение общих целей.

Организационная культура включает в себя ценности, традиции, нормы и правила и работает одновременно как внутри, так и вовне компании.

Внутренняя интеграция

Она включает сотрудника в коллектив, помогает ему чувствовать себя его частью, жить по его правилам.

Интеграция стремится формировать у всех членов коллектива общее знание, что в компании есть определенные правила взаимодействия, а также следить, чтобы правила, которые озвучиваются, совпадали с «неписанными правилами» или хотя бы не противоречили им.

Последнее особенно важно.

Если озвученные и неписанные правила совпадают, в восприятии сотрудников команда выглядит внушающей доверие, прозрачной.

Если же неписанные правила противоречат тем, которые заявляются – это вселяет недоверие и тревогу.

В следующих публикациях мы не раз ещё будем обсуждать понятие тревоги.Ведь тревога – один из основных факторов, разрушающих цельность коллектива, оттягивающих энергию от решения непосредственно рабочих задач.

Внешняя адаптация

Онам включается, когда сотрудник представляет свою компанию во внешнем мире.

Но в целом это понятие гораздо шире. Когда человек разделяет ценности коллектива, чувствует себя частью дела, которое ему нравится, уважает свою работу, своих коллег, - это позитивно влияет на его мироощущение, делает человека более уверенным и устойчивым.

Выживет или потонет ваш бизнес, во многом зависит от того, насколько жизнеспособна ваша команда.

Как оценить потенциал коллектива, как выявить слабые места и, главное, как сделать команду более устойчивой, сплоченной и эффективной – читайте в наших следующих материалах.

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