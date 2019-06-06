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Держать цену. ФАС предложила стабилизировать цены на бензин регулярными продажами

6 Июня 2019 2156 0 Экономика

ФАС придумала новый способ сдерживания цен на бензин на оптовом и розничном рынках. В отношении независимых НПЗ предлагается ввести требование о так называемой равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на биржевой площадке. Обо всем этом в разговоре с «Известиями» рассказал заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Он считает эту меру альтернативой инициативе об увеличении порога обязательных продаж моторного топлива на бирже. Все решения нужно принять до 30 июня, когда заканчивается действие очередного соглашения с нефтяниками о заморозке цен.

Один режим на всех

Для стабилизации рынка нефтепродуктов в ФАС предлагают новую меру, связанную с упорядочиванием торговли на бирже со стороны независимых НПЗ. Как пишут «Известия», на рынке их доля составляет от 10 до 15%, и у них есть право на налоговый вычет (при условии продаж на бирже минимум 10% произведенного продукта). При этом на такие НПЗ не распространяется требование о равномерности и регулярности реализации нефтепродуктов.

Как пояснил замруководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, важным является не только факт поставки, но и механизм торгов. В случае, если поставщик весь предписанный ему объем продает за одну-две сделки (зачастую в интересах конкретного покупателя),  это приводит к отклонениям в ценообразовании. Подобные сделки, как заявляют в ФАС, не всегда можно считать конкурентными.

Голомолзин также заявил, что нужно привести независимые НПЗ к такому же режиму торгов как у вертикально интегрированных компаний (ВИНК). Кроме этого, нужно повысить ликвидность через увеличение торговли поставочными фьючерсами. Вероятно, что это может помочь отказаться от уже давно обсуждаемой темы повышения порога обязательных продаж на бирже. Напомним, что для бензина его планируют поднять с 10% до 15% от общего объема производства, для дизеля — с 5% до 7,5%.

После соглашения

Еще в прошлом году ФАС направила в Минэнерго предложение о повышении порога, однако никаких решений по этому поводу принято не было. Комментируя ситуацию, собеседник «Известий» из аппарата вице-премьера Дмитрия Козака рассказал, что в правительстве пока не ознакомились с предложением ФАС относительно независимых НПЗ. А представители Минэнерго инициативу ФАС вообще комментировать не стали.

«Сейчас нефтяные компании и так продают на бирже объемы, превышающие установленный порог, задача лишь сделать эти продажи равномерными», — пояснил Анатолий Голомолзин.

Напомним, что срок действия очередного соглашения правительства с нефтяниками по заморозке розничных цен на бензин и дизельное топливо заканчивает действовать 30 июня. Как уверяет Голомолзин, к этому сроку планируется принять все решения в отношении независимых НПЗ, а также порога продаж. Вероятно, речь идет о том, что будут подписаны все необходимые документы.

Что говорят участники рынка

Комментируя ситуацию, управляющий партнер компании «Петролеум Трейдинг» (нефтетрейдер) Максим Дьяченко не исключает, что правительство захочет подстраховаться и пролонгировать соглашение, особенно с учетом майского скачка цен. В последний месяц весны оптовые цены на бензин как выяснили аналитики VYGON Consulting, выросли на 20%.

Как сообщили в аппарате Дмитрия Козака, продление соглашения на данный момент никто не обсуждает, поскольку действуют меры, которые предусматривает налоговый маневр. Речь о введении демпфирующего акциза.

Представители «Форта Инвест», являющегося основным акционером и партнером нефтеперерабатывающего завода «Орскнефтеоргсинтез», отказались официально комментировать предложение ФАС.

А вот глава Российского топливного союза Евгений Аркуша сообщил «Известиям», что на Биржевом комитете ФАС эту тему обсуждали, и все, а не только независимые НПЗ обратились с просьбой: если по отношению к ним будут приняты соответствующие требования, то нужно будет  четко регламентировать такие понятия, как «равномерность» и «регулярность».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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