«Деревянная ипотека». Как в России можно получить кредит на строительство дома?

В России стартовал пилотный продукт, суть которого состоит в выдаче ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Заниматься выдачей жилищных кредитов под покупку земли и строительства на ней частных домов будет банк ДОМ.РФ. По новому продукту ставка по ипотеке будет составлять от 11% годовых, а первоначального взноса - от 20% стоимости дома. Максимальная сумма кредита будет достигать 30 млн руб., а срок его выдачи — до тридцати лет. Уточняется, что ипотеку будут выдавать, в том числе, и на реализацию проектов по строительству деревянных домов.

Пилотный проект



Если говорить более подробно о новой схеме ипотеки, то на этапе строительства залогом по кредиту будет являться земельный участок, а после того, как стройка закончится и дом будет оформлен в собственность, то уже и земельный участок, и жилой дом. На сегодняшний день банк ДОМ.РФ внедряет эту программу только для нескольких аккредитованных подрядчиков в Москве и Московской области. Далее ипотечный проект, как заявляют в банке, планируется сделать более масштабным, распространить на другие регионы и строительные компании.

Эксперты кредитной организации, оценивая ситуацию на рынке, считают, что в России есть серьезный потенциал в области роста спроса на строительство частных жилых домов. Однако до этого на рынке не было подобных финансовых инструментов для удовлетворения таких потребностей граждан. В пресс-релизе компании сообщается, что по итогам прошлого года в России было построено порядка 232 тысяч индивидуальных жилых домов, общая площадь которых составила 32,4 млн кв. м. Еще более трех миллионов семей думают об индивидуальном жилищном строительстве как о предпочтительном варианте улучшения жилищных условий для своей семьи. К тому жена днях был принят закон, согласно которому многодетным семьям будут выплачивать компенсацию по ипотечных кредитов, выданных, в том числе, на строительство частных домов.

Деревянное домостроение

Пилотный проект субсидирования ставок по ипотеке на деревянные дома стартовал еще в прошлом году. В 2018-м на эти цели государство выделило около 197,7 млн рублей.

При этом в Совфеде были разработаны рекомендации, направленные на развитие деревянного домостроения, благодаря которым в срок к 2025 году будет увеличен ежегодный объем строительства до 145 млн кв. м.

Сегодня банки выдают кредиты на покупку домов из дерева по ставке 15%. Благодаря государственной поддержке у российских граждан появилась возможность взять ипотеку по сниженной на 5% ставке. Кредит по субсидированной ставке можно взять не более чем на 3,5 млн руб., а минимальный первоначальный взнос по этой программе составляет 10%.

По расчетам кабинета министров, каркасный дом из дерева площадью 130 «квадратов» обойдется россиянам в 2,5 млн руб.