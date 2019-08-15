Денис Клявер: «Каждую годовщину с супругой отмечаем в Баку»

Бывший участник популярной группы «Чай вдвоем» рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева чем ему запомнилась недавняя «Жара» в Баку и почему последние несколько лет местом романтических свиданий с супругой для него становиться азербайджанская столица.

Буквально за пару лет ставший мегапопулярным музыкальный фестиваль «Жара» привлекает в Баку тысячи зрителей и сотни звёзд российской, азербайджанской и мировой эстрады, которые часто приезжают сюда не только работать, но и отдохнуть вместе с семьей. Как справедливо подчеркнул руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев: «В наши времена международной политической нестабильности особенно ценными становятся братские отношения, на которые всегда можно рассчитывать. Именно такими являются отношения России и Азербайджана и народов наших стран. Баку ежегодно принимает не только самых ярких звёзд нашей эстрады, но тысячи российских туристов, которых в Азербайджане всегда ждёт самый тёплый, по-кавказски гостеприимный, по-настоящему дружеский приём».

Одним из традиционных участников мероприятия из года в год становится популярный российский певец и композитор Денис Клявер, который неизменно приезжает в Баку с женой Ириной. «Как раз 29-ого июля у нас с супругой годовщина, и так получилось, что из года в год мы в это время приезжаем на «Жару», - рассказывает артист. –Баку, безусловно, способствует романтическому настроению». Один из романтических порывов, вызванный волшебной атмосферой азербайджанской столицы и «Жары» запечатлен на видео вInstagram Дениса Клявера, где он «похищает» свою супругу и несёт на руках по бакинской набережной. «Раньше я почему-то такого не делал. Я, конечно, носил супругу на руках, но так, чтобы схватить и украсть, – видимо, проникся страстным кавказским темпераментом», – смеётся певец.

Приобретенный южный темперамент сказался и на танцевальных талантах Дениса Клявера. «В Баку как-то неосознанно начинаешь выплясывать, вытягивая руки вправо-влево, изображая джигитовку. Никогда не думал, что у меня может так получиться, но это органично вписалось в атмосферу», - рассказал артист об участии с супругой в after-party фестиваля, где они зажигали и под «Танцуем, сегодня мы с тобой кайфуем…», и под зажигательные азербайджанские мелодии.

Впрочем сам фестиваль в этом году также произвел на российского артиста сильное впечатление – даже несмотря на то, что в «Жаре» он принимает участие не первый раз. «Из года в год «Жара» становится всё глобальнее и глобальнее. Но, несмотря на то, что бакинский фестиваль просто грандиозный, он оставляет совершенно «домашнее» ощущение. Кайфовая атмосфера, которая расслабляет, - сказал Денис Клявер.– Концерт Стаса Михайлова, в котором я принимал участие, был очень яркий. Прекрасный был и концерт Григория Лепса. Стивен Сигал приятно удивил игрой на гитаре и пением. Вообще все те, кто принимал участие во всех фестивальных днях «Жары», достойны внимания, и у всех были яркие номера».

А сам певец смог зажечь бакинскую публику даже из бассейна – когда исполнял песню Стаса Михайлова «Ты навсегда моя» на сцене, залитой водой и утопающей в клубах дыма. Также великолепно зрители приняли и хит времён группы «Чай вдвоём» «День рожденья».

Единственное, что вызывает сожаление в Баку у Дениса Клявера, - нехватка времени. «В этом году мы прилетали всего на два дня, а во время такого грандиозного фестиваля как «Жара» происходит огромное количество мероприятий и помимо концертов. Так что в этот раз мы практически не успели погулять по городу, но, надеюсь, в следующем году это у нас обязательно получится», - планирует певец.