«Деньги конфискуются у граждан». Власти заморозили накопительную часть пенсии до 2021 года

Депутаты Государственной думы в третьем и окончательном чтении приняли правительственный закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии сроком до 2021 года. Свои голоса за документ отдали 318 депутатов, против – 90. Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году. Суть в том, что отчисления в накопительную часть в размере 6% (их работодатель переводит за сотрудника в ПФР), направляются в страховую часть. За счет этого ресурса производятся выплаты сегодняшним пенсионерам. В свое время эту меру планировалось ввести в качестве временной, однако «заморозка» продлевалась неоднократно.

Что изменилось

Госдума продлила заморозку накопительной пенсии до 2021 года, благодаря чему, как говорится в финансово-экономическом обосновании к документу, можно будет уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР в 2021 году на сумму более 609,1 млрд руб.

Кроме этого, в законопроекте говорится о том, что в обязанность ПФР входит учет взносов «на обязательное пенсионное страхование, исходя из того что они полностью идут на финансирование страховой пенсии».

Собственно, мораторий на формирования пенсионных накоплений действует в нашей стране, начиная с 2014 года. В конце прошлого года депутаты решили продлить «заморозку» накопительной части пенсии до 2020 года.

Ранее россияне могли распоряжаться накопительной частью пенсии самостоятельно. Например, направлять ее на формирование своих собственных пенсионных накоплений, либо передать в страховую часть, и, таким образом, увеличить баллы при расчете своей страховой пенсии. Плюс к этому, накопительную часть пенсии, в случае преждевременной смерти, могли получить наследники.

Вынужденная мера?

Как было сказано выше, принятый закон позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР в 2021 году на 609,1 млрд руб. Как заявила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина, данное решение – это «вынужденная мера», которая не укрепляет доверие к пенсионной системе».

Парламентарий считает, что накопительная пенсионная система должна быть добровольной, а так называемые «длинные деньги» пенсионных фондов должны работать на экономику Российской Федерации, и, тем самым, стимулировать ее рост. Однако, как соглашается Баталина, благодаря продлению заморозки пенсионных накоплений можно будет «обеспечить устойчивость солидарной пенсионной системы» на ближайшие три года.

До этого о планах продлить заморозку накопительной части пенсии и на 2021 год сообщал и глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, благодаря мораторию на формирование средств пенсионных накоплений, который действует в России, начиная с 2014 года, российский бюджет смог сэкономить более 2 трлн руб.

Чего лишаются россияне

Однако не все депутаты однозначно отнеслись к этому закону. Так, депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг отметил, что, несмотря на то, что это «простенький маленький закон», его суть сводится к тому, что россияне лишаются накопительной части пенсии, а это несколько десятков миллионов человек.

«С 2014 года мы заморозили эту норму, и уже четыре года подряд эти деньги конфискуются у граждан. На минуточку: 600 млрд в год», – заявил Гартунг.

На это заявление ответила представитель «Единой России» Светлана Бессараб. По ее словам, заявление о том, что у россиян изымают деньги, не соответствует действительности. Она пояснила, что все средства в размере индивидуального тарифа 16% направляются на индивидуальные лицевые счета россиян.

«На их основе формируются в дальнейшем индивидуальные пенсионные коэффициенты, в том числе их максимальное значение. Все деньги не изымаются, а идут на выплату страховой части пенсии», – заключила депутат.