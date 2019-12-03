Деньги есть, а дела нет. Почему в регионах не освоили федеральные деньги на нацпроекты?

Всего 64 процента выделенных на нацпроекты бюджетных средств было освоено к середине ноября. Генпрокуратура выявила 2,5 тыс. нарушений при реализации нацпроектов со стороны власти и бизнеса и предложила создать реестр «компаний-коррупционеров». Регионы жалуются на несвоевременно перечисление денег из федеральной казны и невыполнимые задачи. Истина – где-то рядом.

Большая разница

Согласно данным мониторинга Счетной палаты в целом расходы субъектов федерации на нацпроекты в 2019 году должны составить почти 1,1 трлн рублей – это сумма трансфертов из федерального бюджета и собственных средств региональных бюджетов.

Сколько выделенных в этом году из бюджета денег было фактически потрачено на реализацию нацпроектов, в федеральных ведомствах точно не знают - по данным Федерального казначейства это 731,3 млрд руб., по данным Минфина — 760 млрд рублей.

Если опираться на данные казначейства, уровень освоения средств составляет 67% от предусмотренной паспортами нацпроектов суммы финансирования из консолидированных бюджетов субъектов РФ.

При этом по информации Минфина, которую приводит РБК, общие расходы региональных и местных бюджетов на реализацию национальных проектов в 2019 году должны составить 1,3 трлн руб., значит, уровень исполнения в ноябре составил 58%

Президент России сказал, что к середине ноября средства на реализацию нацпроектов были освоены на 64% от годовых значений. Судя по данным портала «Электронный бюджет» Тут речь идет о федеральных расходах на нацпроекты – 1,1 трлн рублей из 1,78 трлн рублей, предусмотренных, в том числе, на межбюджетные трансферты регионам.

Но какие цифры не возьми, все равно получается, что сотни миллиардов рублей, которые «отложили» на нацпроекты, так и пролежали весь год на счетах «мертвым грузом». Власти не смогли их использовать на решение насущных проблем граждан и теперь вынуждены будут «переложить» на следующий год.

Лидеры и анти-лидеры

Не все нацпроекты исполняются одинаково. Лучше всего в российских регионах осваиваются средства на нацпроекты «Культура» (86,6%), «Демография» (85,2%), «Образование» (81,2%), «Наука» (76%) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (74,8%). Больше всего проблем с освоением бюджетных средств, выделенных на нацпроекты «Цифровая экономика» (24,1%), Экология» (37,3%), а также «Производительность труда и поддержка занятости» (44,3%) и «Международная кооперация и экспорт» (45,6%).

При этом ситуация с исполнением нацпроектов в разных регионах тоже весьма и весьма разная. А с ее оценкой у федерального центра большие проблемы.

Как ранее сообщило РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет», к ноябрю 33 региона потратили на нацпроекты менее половины выделенных денег, 52 региона – более половины и лишь 11 субъектов РФ – около двух третей.

В пятерку лидеров, которые освоили средства на нацпроекты почти на 75 процентов, вошли Чеченская Республика ( 77,4% исполнения, расходы в объеме 12,8 млрд рублей), Республика Адыгея (75,5% и 2,9 млрд руб.),Республика Татарстан (72,8% и 18,4 млрд руб.),Москва (72,2% и 85,5 млрд руб.), Пензенская область (71,2% и 5,6 млрд руб.).Санкт-Петербург до этой планки не дотянул – здесь освоение 63,4%.

Система «Электронный бюджет показала, что в пятерку аутсайдеров вошли Магаданская область (исполнение 14,9%), Еврейская автономная область (23,6%), Республика Дагестан (25,9%),Тверская область (26%), а также Республика Карелия (27%).

Но потом выяснилось, что при загрузке региональными администрациями сведений в эту систему произошел сбой. То есть данные загрузили верные, но дальше что-то пошло не так.

Затем все сделали «вручную» и в итоге выяснилось, что на самом деле в Магаданской области освоено 77,6% бюджетных средств на нацпроекты(1,484 млрд руб. из 1,151 млрд.руб). В Карелии, Тверской области и Пермском крае тоже все обстоит не так плохо, как показывает «Электронный бюджет».К тому же в системе нет полной информации по городам федерального значения - Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю.

В пресс-службе Федерального казначейства сообщили, что проблему с полнотой данных в «Электронном бюджете» планируется устранить в ближайшее время.

Причины и следствие

«Разбор полетов» по исполнению нацпроектов проводили в ноябре на заседании президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам при Правительстве России.

В первую очередь с докладом выступил генпрокурор России Юрий Чайка. Он заявил о том, что Генпрокуратура РФ обеспечивает надзор с марта нынешнего года и успела выявить около 2,5 тысяч нарушений при реализации нацпроектов, в основном таких как «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда».

Нарушения были допущены при предоставлении мер господдержки, при строительстве социальной инфраструктуры и проведении конкурсов при госзакупках. Юрий Чайка сообщил о проблемах, связанных с неосвоением бюджетных средств «на всех уровнях и этапах». По его словам, хуже всего обстоят дела с нацпроектом «Цифровая экономика», по которому освоено лишь 15% из выделенных на этот год 108 млрд рублей, а также с нацпроектом «Экология», исполнители которого израсходовали лишь четверть доведенных до них средств.

Отдельно генпрокурором были высказаны претензии по неосвоению средств по программе льготного кредитования малого бизнеса.

Тут же были названы и рецепты от этих «болезней». В частности, Юрий Чайка предложил побыстрее принять закон о создании реестра «компаний-коррупционеров», чтобы предотвращать злоупотребления на торгах.

А премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что нарушителей правил, по которым осуществляются нацпроекты, ждут «самые серьезные последствия — вплоть до административной и уголовной ответственности».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала недостаточные темпы освоения бюджетных средств на нацпроекты «полным безобразием» и предупредила, что при таком подходе к работе национальные цели не будут достигнуты.

Лучше меньше да лучше?

Но есть по этому поводу и другие экспертные мнения. Многие считают, что сегодня низкие темпы освоения бюджетных средств связаны со слабой проработкой нацпроектов, в которых на момент принятия не были прописаны конкретные меры по достижению целевых показателей.

И при таком положении дел медленное освоение бюджетных денег предпочтительней тому, чтобы средства уходили «в никуда».

«Тот факт, что расходование идет неравномерно и иногда запаздывает, свидетельствует о том, что власти стараются расходовать средства по мере необходимости, а не чисто формально. Это говорит о каком-то разумном подходе к использованию денег налогоплательщиков», - считает руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Но не всегда дело обстоит именно так. Бывают и прямо-таки курьезные случаи.

Так в середине ноября, как сообщает REGNUM, власти Карелии обратились в Правительство РФ с просьбой откорректировать плановые значения нескольких показателей отдельных нацпроектов. Дело в том, что, например, по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» установлен показатель, который существенно превышает ранее установленную для этого региона квоту на вылов рыбы.

Проще говоря, федеральные власти требуют от Карелии направить на экспорт больше продукции, чем раньше сами же разрешили выловить рыбы карельским рыбакам.

От подведомственного Росавиации ФКП «Аэропорты Севера», которое управляет тремя десятками аэропортов в Якутии и Магаданской области, требуют освоения бюджетных средств на создание инфаструктуры. Но выделяют их лишь к осени, когда короткий строительный сезон на Крайнем Севере уже завершился. Теперь придётся переносить строительно-монтажные работы на следующий год, заново запускать процесс получения неосвоенных в этом году средств из федерального бюджета, который сильно осложнится из-за инфляции и консервирования объектов.

Со своевременным выделением средств из федерального бюджета в целом по стране – серьезные проблемы.

Как сообщает Счетная палата в отчете об исполнении бюджета за январь—сентябрь 2019-го, 611,8 млрд рублей должны были уйти в регионы в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий нацпроектов. Но на начало ноября, как уточнили в Минфине, средства межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ исполнены на 354,8 млрд рублей – то есть выполнено 57% плана.

В общем, денег нет, но вы там, в регионах. держитесь, исполняйте нацпроеты как можете.

Финансовые показатели

На официальном сайте правительства России в октябре был опубликован достаточно детальный план по реализации Национальных проектов с указанием ответственных лиц.

Все проекты и расходы по ним делятся на три группы:

• Человеческий капитал – 5,7 триллиона

• Комфортная среда для жизни – 9,9 триллиона

• Экономический рост - 10,1 триллиона

Федеральный бюджет потратит на нацпроекты в целом 13158,2 миллиарда рублей, бюджеты субъектов РФ – 4903,9 миллиарда, из внебюджетных источников должно быть привлечено 7515,3 миллиарда, а оставшиеся 147,8 миллиарда дадут государственные внебюджетные фонды

До 2024 года на достижение всех национальных целей выделяется 25,7 триллиона рублей.

И остается надеяться, что только первый блин, то есть первый год исполнения нацпроектов, пошел комом. А в дальнейшем эти огромные средства будут тратить вовремя, с толком и с пользой для людей.