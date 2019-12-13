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Денежные переводы заморозят. Что предлагают банки для борьбы с мошенниками
13 Декабря 2019 282 0 Экономика
В Ассоциации банков РФ предложили два способа борьбы с мошенническими переводами денег. Первый вариант – заморозка сомнительного платежа на два дня, второй – возвращение средств отправителю. Проблема более чем серьезная – за прошлый год с банковских карт россиян, по данным Центробанка, злоумышленники украли больше 1 млрд руб.
Подтверждение от клиента
- Банки предлагают изменить механизм работы с денежными переводами, которые проводятся без согласия клиента. В Ассоциации банков «Россия» (АБР) хотят увеличить срок блокировки сомнительного перевода и получить возможность возвращать средства клиенту, если с ним не удастся установить контакт для подтверждения операции.
- На сегодняшний день банк-отправитель денежных средств может заблокировать денежный перевод физического лица на два дня, если обнаружит признаки того, что операция проводится без согласия клиента. За два дня банк должен получить от клиента подтверждение операции. Даже если это не удается сделать, банк обязан выполнить операцию и перевести деньги получателю.
- Все эти действия согласуются с антифрод-законодательством (167-ФЗ), действующим с сентября 2018 года. Но в законе не прописано, как банки должны получать согласие клиента. Сейчас они делают это через телефонные звонки.
Что думают банки
- Изменения в закон активно обсуждают представители Альфа-банка и «Открытие». В разговоре с РБК директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев рассказал о том, что с существующей схемой нужно поступать двумя способами: отменить полностью или изменить формулировку таким образом, чтобы возобновление платежа было опциональным.
- В «Открытии» эти предложения поддерживают, заявил вице-президент и начальник управления правовой экспертизы банка Сергей Селезнев. По его словам, они не должны создавать ситуацию, при которой процедура для добросовестных клиентов будет усложняться.
- Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов считает, что изменения, которые предлагаются, будут помогать вести борьбу с мошенниками. Увеличение сроков и изменение механизма не даст им возможности вывести похищенные средства. «Данные предложения не решают проблему мошенничества, а являются только одним из элементов комплексного решения данного вопроса», – отмечает он.
Не все поддерживают
- Однако не во всех банках поддерживают новшества. Так, ВТБ и Райффайзенбанк, по словам их представителей, не принимают участия в обсуждении данных предложений. Банки не видят необходимости в изменении 167-ФЗ.
- «Два дня – это достаточный срок для связи с клиентом. Любые блокировки операций повышают затраты и риски банков на сопровождение процесса, а также требуют дополнительных человеческих ресурсов для поддержки этой работы», – цитирует РБК старшего вице-президента ВТБ Никиту Чугунова.
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