Денежные переводы заморозят. Что предлагают банки для борьбы с мошенниками 282 0 Экономика

В Ассоциации банков РФ предложили два способа борьбы с мошенническими переводами денег. Первый вариант – заморозка сомнительного платежа на два дня, второй – возвращение средств отправителю. Проблема более чем серьезная – за прошлый год с банковских карт россиян, по данным Центробанка, злоумышленники украли больше 1 млрд руб.