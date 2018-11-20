Денег нет, но вы платите. Безработным предлагают платить за себя страховые взносы

В Госдуме предложили, чтобы россияне, у которых нет официального места работы, самостоятельно выплачивали за себя все страховые взносы в социальные фонды: пенсионный, ОМС и соцстраха. Соответствующее предложение содержится в законопроекте «О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации».

Чья идея

Инициаторы данных поправок – депутаты Сергей Вострецов и Юрий Волков. В пояснительной записке к законопроекту они отмечают, что на сегодняшний день в России насчитывается 18 млн трудоспособных граждан, у которых нет официального места работы, но зарабатывают они неофициально. То есть, это равносильно самозанятости. Тем не менее у неработающих россиян есть все социальные гарантии в полном объеме. Кроме этого, они могут получать пенсию по старости.

Приводятся данные Счетной палаты: ежегодно субъекты Российской Федерации выплачивают в территориальные Фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС) за неработающих россиян большие суммы – от 600 до 650 млрд руб. Социальная пенсия таким жителям России выплачивается за счет взносов работающего населения. Таким образом, безработные и трудоспособные граждане не принимают участия в финансировании солидарной пенсионной системы.

«Законопроект предлагает обязать уплачивать страховые взносы лиц, которые по каким-то причинам не имеют официального места работы и при этом не состоят на учете в качестве безработных в службе занятости», – гласит пояснительная записка.​

Закон

Согласно действующему законодательству, за граждан, имеющих официальное место работы, взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования выплачивает работодатель.

В общей сложности они составляют 30% от зарплаты. Это дает право каждому россиянину на бесплатное здравоохранение, пенсионные выплаты, а также выплаты по болезни, по беременности, родам и уходу за ребенком до 1,5 лет.

Каждый месяц работодатель отчисляет за каждого своего сотрудника 22% в Пенсионный фонд, 5,1% – в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% – в Фонд соцстраха. При этом с самого работника удерживается НДФЛ – налог на доходы физических лиц.

Пополним бюджет?

Один из авторов инициативы Сергей Вострецов предлагает следующее: неработающие россияне должны сами уплачивать страховые взносы. Их размер может рассчитываться, исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно предварительным расчетам, каждый год подобная мера может приносить в бюджеты фондов порядка 734 млрд руб. Эта обязанность не будет распространяться на тех, кто получает пособие по безработице, социальную пенсию и пенсию по старости, а также на тех, кто находится на иждивении. Последняя категория включает инвалидов, несовершеннолетних россиян, а также обучающихся и студентов.

Вострецов делает акцент на том, что изменения, которые он предлагает, никаким образом не ограничивают конституционные права россиян на получение пенсии по старости и бесплатного медицинского обслуживания. «А если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов», – добавляет он.

Закон о налоге для самозанятых

Напомним также, что ранее в Госдуме был принят в окончательном третьем чтении пакет из трех законопроектов, в котором речь идет о проведении пилотного эксперимента по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. Пока что эксперимент будет распространяться на Москву, Татарстан, а также Московскую и Калужскую области.

Суть проекта в следующем: самозанятым россиянам предлагают уплачивать налоги с доходов от продажи товаров, работ, услуг, а также имущественных прав физлицам по ставке 4%. Что касается ИП и юрлиц, то здесь речь идет о 6%. Те, кто перешел на новый режим уплаты налога, освобождаются от уплаты НДФЛ в размере 13%.

Уточняется, что на режим могут перейти россияне, чей доход составляет не более 200 тыс. руб. в месяц, у которых нет работодателя, а также те, кто не привлекает наемных работников по трудовым договорам и получают доходы от использования имущества.