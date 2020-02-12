Дефицит бюджета растет. Почему каждый третий регион России протянул руку 276 0 Экономика

Каждый третий российский регион завершил прошлый год с дефицитом бюджета, о чем свидетельствуют данные Минфина. При этом самый большой разрыв между доходами и расходами зафиксирован в Подмосковье. Как отмечается, в 2019 году регионы в активном режиме тратили остатки от дотаций предыдущего года.