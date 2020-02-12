Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 ФЕВ, 16:24 МСК
USD (ЦБ)    63,0470
EUR (ЦБ)    68,7843

12 ФЕВ, 16:24 МСК
USD (ЦБ)    63,0470
EUR (ЦБ)    68,7843
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации
﻿

Дефицит бюджета растет. Почему каждый третий регион России протянул руку

12 Февраля 2020 276 0 Экономика
Дефицит бюджета растет. Почему каждый третий регион России протянул руку

Каждый третий российский регион завершил прошлый год с дефицитом бюджета, о чем свидетельствуют данные Минфина. При этом самый большой разрыв между доходами и расходами зафиксирован в Подмосковье. Как отмечается, в 2019 году регионы в активном режиме тратили остатки от дотаций предыдущего года.

Тенденция

  • Количество регионов России, закончивших прошлый год с дефицитом бюджета, в сравнении с предыдущим годом увеличилось больше чем в два раза – с 15 до 35, передает РБК со ссылкой на данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов. Общая доля таких регионов увеличилась с 17 до 40%.
  • Как выяснили в министерстве, суммарный дефицит 35 регионов оценивается в 233 млрд руб. При этом, как рассказал управляющий директор группы рейтингов органов власти кредитного рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов, еще в 2018 году 26 из них являлись профицитными.
  • Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин отдал распоряжение: направить 39,4 млрд руб. в этом году «на поддержку сбалансированности региональных бюджетов за счет остатков средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в 2019 году».

Самый большой дефицит

  • Самые большие суммы бюджетного дефицита – в Московской области (74,4 млрд руб.) и Москве (53,3 млрд руб.). Как отмечается, это два самых богатых региона страны. В частности, доходы российской столицы в 2019 году составили 2,6 трлн руб., а вот Подмосковья – 739 млрд руб.
  • Бюджеты столицы и области на прошлый год сверстали с еще более значительным дефицитом. Например, в Москве предполагался дефицит 276 млрд руб., в Подмосковье – 106,7 млрд руб.
  • Собеседник из пресс-службы департамента финансов Москвы рассказал о том, что доходная часть бюджета за прошлый год была исполнена на 105%, расходная – на 96%. При этом рост доходной части объясняется развитием городской экономики, улучшением финансовых показателей предприятий, а также ростом уровня зарплат, легализацией рынка труда и другими показателями.
  • Вместе с этим бюджетные расходы Москвы сократились «за счет экономии при проведении конкурсных процедур». Также в прошлом году бюджетные средства, которые были предусмотрены для обслуживания госдолга в связи с отсутствием потребности в привлечении новых заимствований, оказались не использованными.
  • Незначительный дефицит в относительных значениях зафиксирован в Чечне, Орловской и Магаданской областях (по 0,2% от расходов), Нижегородской (0,4%) и Челябинской (0,5%) областях.

В чем причина

  • Как пояснили в Минфине, в конце 2018 года из федерального бюджета в бюджеты субъектов направили весьма серьезные объемы нецелевой финансовой поддержки, включая опережающую компенсацию выпадающих доходов от исключения с 2019 года движимого имущества из объектов налогообложения. Также в 2018 году в региональные бюджеты были направлены серьезные объемы разовых конъюнктурных доходов, включая связанные с налогом на прибыль организаций.
  • «За счет указанных поступлений были сформированы остатки на начало 2019 года на счетах бюджетов субъектов, которые активно расходовались регионами в 2019 году. Это привело к увеличению числа регионов, исполнивших бюджеты с профицитом в 2018 году, и увеличению числа регионов, исполнивших бюджеты с дефицитом в 2019 году, в основном в субъектах с устойчивой ситуацией с исполнением бюджетов (Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Свердловская область)», – объяснили в ведомстве.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Белорусская контрабанда. Сколько нелегального табака завозится в Россию из братской республики

Белорусская контрабанда. Сколько нелегального табака завозится в Россию из братской республики
Экономика

Правительство забирает Сбербанк себе. Покинет ли его после этого Герман Греф?

Правительство забирает Сбербанк себе. Покинет ли его после этого Герман Греф?
Экономика 1

Держитесь за команду! Как сохранить свой бизнес в эпоху перемен?

Держитесь за команду! Как сохранить свой бизнес в эпоху перемен?
Бизнес и психология

«Это наша нефть!» Зачем Минск приступил к отбору российской нефти из «Дружбы»

«Это наша нефть!» Зачем Минск приступил к отбору российской нефти из «Дружбы»
Экономика 14

Узнай, страна

В Новосибирске ученые создали инновационные медицинские маски с антибактериальной активностью

В Новосибирске ученые создали инновационные медицинские маски с антибактериальной активностью

В Кировской области запустили самую современную в регионе цифровую электроподстанцию

В Кировской области запустили самую современную в регионе цифровую электроподстанцию

В Татарстане «КАМАЗ» запатентовал первый в России бескабинный электрогрузовик для работ на шахтах

В Татарстане «КАМАЗ» запатентовал первый в России бескабинный электрогрузовик для работ на шахтах

В Нижегородской области завершили реконструкцию участков нефтепровода Сургут - Полоцк

В Нижегородской области завершили реконструкцию участков нефтепровода Сургут - Полоцк

Новости дня

16:09 Польша обратилась к "Газпрому" по делу против СП-2 Польша обратилась к "Газпрому" по делу против СП-2
Вашингтон хочет серьезно обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов
Вашингтон хочет серьезно обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов
15:15 Песков оценил идею Киева продавать Крыму воду Песков оценил идею Киева продавать Крыму воду
14:39 Эрдоган обвинил Россию в гибели мирных жителей Эрдоган обвинил Россию в гибели мирных жителей
14:35 Кто оставляет круги на дне океана? Кто оставляет круги на дне океана?
14:15 Киев не исключил встречу Путина и Зеленского Киев не исключил встречу Путина и Зеленского
13:27 ГД ответила на идею Киева дать воду в Крым в обмен на Донбасс ГД ответила на идею Киева дать воду в Крым в обмен на Донбасс
Bloomberg рассказал о надежде Путина на правительство Мишустина
Bloomberg рассказал о надежде Путина на правительство Мишустина
13:02 Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе

Узнай, страна!

15:08 В Новосибирске ученые создали инновационные медицинские маски с антибактериальной активностью В Новосибирске ученые создали инновационные медицинские маски с антибактериальной активностью
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter