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Дефицит бюджета растет. Почему каждый третий регион России протянул руку
12 Февраля 2020 276 0 Экономика
Каждый третий российский регион завершил прошлый год с дефицитом бюджета, о чем свидетельствуют данные Минфина. При этом самый большой разрыв между доходами и расходами зафиксирован в Подмосковье. Как отмечается, в 2019 году регионы в активном режиме тратили остатки от дотаций предыдущего года.
Тенденция
- Количество регионов России, закончивших прошлый год с дефицитом бюджета, в сравнении с предыдущим годом увеличилось больше чем в два раза – с 15 до 35, передает РБК со ссылкой на данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов. Общая доля таких регионов увеличилась с 17 до 40%.
- Как выяснили в министерстве, суммарный дефицит 35 регионов оценивается в 233 млрд руб. При этом, как рассказал управляющий директор группы рейтингов органов власти кредитного рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов, еще в 2018 году 26 из них являлись профицитными.
- Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин отдал распоряжение: направить 39,4 млрд руб. в этом году «на поддержку сбалансированности региональных бюджетов за счет остатков средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в 2019 году».
Самый большой дефицит
- Самые большие суммы бюджетного дефицита – в Московской области (74,4 млрд руб.) и Москве (53,3 млрд руб.). Как отмечается, это два самых богатых региона страны. В частности, доходы российской столицы в 2019 году составили 2,6 трлн руб., а вот Подмосковья – 739 млрд руб.
- Бюджеты столицы и области на прошлый год сверстали с еще более значительным дефицитом. Например, в Москве предполагался дефицит 276 млрд руб., в Подмосковье – 106,7 млрд руб.
- Собеседник из пресс-службы департамента финансов Москвы рассказал о том, что доходная часть бюджета за прошлый год была исполнена на 105%, расходная – на 96%. При этом рост доходной части объясняется развитием городской экономики, улучшением финансовых показателей предприятий, а также ростом уровня зарплат, легализацией рынка труда и другими показателями.
- Вместе с этим бюджетные расходы Москвы сократились «за счет экономии при проведении конкурсных процедур». Также в прошлом году бюджетные средства, которые были предусмотрены для обслуживания госдолга в связи с отсутствием потребности в привлечении новых заимствований, оказались не использованными.
- Незначительный дефицит в относительных значениях зафиксирован в Чечне, Орловской и Магаданской областях (по 0,2% от расходов), Нижегородской (0,4%) и Челябинской (0,5%) областях.
В чем причина
- Как пояснили в Минфине, в конце 2018 года из федерального бюджета в бюджеты субъектов направили весьма серьезные объемы нецелевой финансовой поддержки, включая опережающую компенсацию выпадающих доходов от исключения с 2019 года движимого имущества из объектов налогообложения. Также в 2018 году в региональные бюджеты были направлены серьезные объемы разовых конъюнктурных доходов, включая связанные с налогом на прибыль организаций.
- «За счет указанных поступлений были сформированы остатки на начало 2019 года на счетах бюджетов субъектов, которые активно расходовались регионами в 2019 году. Это привело к увеличению числа регионов, исполнивших бюджеты с профицитом в 2018 году, и увеличению числа регионов, исполнивших бюджеты с дефицитом в 2019 году, в основном в субъектах с устойчивой ситуацией с исполнением бюджетов (Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Свердловская область)», – объяснили в ведомстве.
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