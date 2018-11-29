Давил и Голиаф: если ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?

Исторически так сложилось, что банковский сектор был достаточно сильно монополизирован и крупнейшие мировые финансовые организации удерживали свою гегемонию. Однако ситуация начала стремительно меняться с появлением на рынке полностью цифровых банков – необанков.

Что такое необанки?

Термин «необанк» применяется по отношению к финансовым организациям нового типа, предоставляющим банковские и платежные услуги, но не имеющим традиционной сетки отделений и банкоматов, а ведущих свою деятельность исключительно онлайн.

Эти компании строятся полностью с нуля на основе инновационных технологических платформ и лишены устаревшей IT-инфраструктуры обычных кредитно-финансовых учреждений. Это делает их более гибкими в плане создания современных банковских продуктов и адаптации к потребностям клиентов.

Благодаря отсутствию расходов на содержание привычной банковской инфраструктуры необанки имеют возможность предлагать потребителям значительно более выгодные условия сотрудничества: минимальный уровень комиссии или ее полное отсутствие, больший процент по депозитам и меньший по кредитам.

Важной особенностью необанков, привлекающей клиентов, является высочайший уровень поддержки. Общение с консультантами производится любым удобным способом, включая современные мессенджеры и средства видеосвязи, при этом вопросы можно задавать в свободной форме, как если бы это был разговор с другом.

Свою деятельность необанки ведут либо на основании партнерского соглашения с действующими кредитно-финансовыми учреждениями, фактически покупая у них услуги оптом, а затем продавая их в розницу своим клиентам, либо самостоятельно получая необходимую лицензию. Большинство сегодня идет по второму пути, включая британские Atom, Monzo и Starling, а также немецкие Fidor и N26. Партнерскую схему функционирования среди крупнейших необанков сохранил лишь американский Moven, сотрудничающий с CBW Bank.

В России наиболее ярким представителем банков новой генерации является Тинькофф, специализирующийся главным образом на выпуске кредитных (занимает второе место по их количеству на рынке), дебетовых и кобрендовых карт. Также он принимает вклады и предоставляет целевые кредиты на покупки в офлайн и онлайн-магазинах.

Предпосылки создания

Глобальный финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, привел к потере миллионов рабочих мест и триллионов долларов капитала. Многие возложили основную вину за произошедшее именно на банковский сектор, а также принцип невмешательства, позволивший государственным аппаратам отстраниться от решения проблем, а спекулянтам – обогатиться.

Все это подняло волну недовольства и недоверия к традиционным кредитно-финансовым учреждениям, которая не утихла по сей день. Как свидетельствуют результаты опроса международной компании YouGov, отрасль так и не смогла восстановиться после ущерба, нанесенного ей 10 лет назад. Так, в Италии лишь 37% опрошенных заявили, что доверяют своему банку, во Франции только 27% верят в пользу банков, в Японии такое же количество респондентов полагает, что банки действуют в интересах своих клиентов.

Падение доверия к банковской системе до исторических минимумов создало превосходные условия для выхода на рынок новых игроков – полностью цифровых финансовых учреждений, не имеющих традиционной банковской инфраструктуры, – необанков.

Однако для того чтобы стать действительно серьезной силой и реальной заменой обычным кредитно-финансовым учреждения, мало воспользоваться слабостью конкурентов. Необанкам нужно предложить клиентам такую альтернативу, которая бы стала для них более удобной и дешевой, чем традиционные банковские услуги. Кроме того, им предстоит еще преодолеть преграду в виде нормативного регулирования, а также решить проблему недостаточного проникновения на рынок.

Изменение правил игры

Банковский сектор традиционно был одним из самых труднопроницаемых для новичков. Безусловно, новые игроки появлялись регулярно, однако аксакалы рынка попросту не позволяли им отщипнуть сколь-нибудь ощутимый кусок от своего пирога. История отдельных лидеров рынка, к примеру, JPMorgan или HSBC, насчитывает уже полтора столетия, а капитализация измеряется сотнями миллиардов долларов. Претендовать на этом фоне на что-то серьезное новичкам было крайне проблематично.

Однако изменившийся в последние годы подход к финансовому регулированию, в частности в Европейском Союзе, сделал отрасль более открытой для конкуренции. Оригинальная Директива о платежных услугах (PSD), ставшая законом в ноябре 2009 года, повысила прозрачность отрасли и обеспечила более простой доступ участников к рынку. Последовавшая за этим Директива PSD2 пошла еще дальше и потребовала предоставления доступа третьим лицам к интерфейсам прикладного программирования банков.

Новое законодательство в странах ЕС уже действует. Благодаря этому новые финтехкомпании получили возможность доступа к аккаунтам банковских клиентов с целью создания более выгодных продуктов и предложения услуг на более привлекательных условиях. И это стало второй значимой предпосылкой для развития необанков.

Тотальная виртуализация

С каждым годом человечество все больше погружается в виртуальный мир, отдаляясь от реального. В сети люди работают и общаются, совершают покупки и путешествуют, потому что так проще и удобнее. Вполне логично, что в условиях, когда значительная часть жизни проходит онлайн, и для того чтобы получить какую-то услугу или товар, человеку уже вовсе не обязательно куда-то идти, а достаточно сделать пару кликов, необходимость похода в банк, выстаивания очереди, общения с менеджерами и подписания бумаг выглядит противоестественным.

Традиционные банковские учреждения среагировали на изменения потребностей клиентов с определенным опозданием, да и сейчас далеко не все из них имеют даже полнофункциональные мобильные предложения с исчерпывающим набором услуг. Этим не преминули воспользоваться предприимчивые стартаперы, начавшие быстро заполнять пустующую нишу виртуального банкинга, в результате чего и стали появляться необанки, число которых непрерывно увеличивается.

Проблемы и перспективы необанков

Низкие комиссии или их полное отсутствие – значимое конкурентное преимущество необанков, привлекающее клиентов. Однако это означает, что доходы таких компаний также невелики. Особенно остро проблема прибыльности стоит перед теми необанками, которые работают на основе партнерских соглашений с базовыми финансовыми учреждениями, которым они вынуждены выплачивать определенный процент.

Некоторые необанки, чтобы оставаться на плаву, взимают плату за премиум-счета и услуги, тогда как другие зарабатывают на перепродаже сопутствующих услуг, например, страхования. Пока что сложно говорить о том, насколько подобные модели ведения бизнеса окажутся жизнеспособными в долгосрочной перспективе.

Другая проблема заключается в том, что рост числа клиентов необанков может привести не к росту прибыли, а к увеличению расходов на их обслуживание. Наглядным примером служит британский Monzo, который, увеличив клиентскую базу более чем в два раза и доведя ее до 750 тыс. человек, вместе с тем увеличил общие убытки с 7,9 млн фунтов до 33,1 млн фунта. Во многом это обусловлено слабой активностью самих пользователей, которые пока не готовы рассматривать необанк в качестве своего основного финансового учреждения, а регистрируются там больше из интереса и ради эксперимента.

Увеличение числа клиентов вынуждает некоторые необанки переходить на предоставление услуг по подписке, чтобы компенсировать возрастающие операционные расходы. Однако в таких условиях теряется привлекательность для потребителей, которые могут просто вернуться к своим традиционным, проверенным годами банкам.

Другая проблема – доверие. Люди – существа консервативные, им сложно отказаться от того, к чему они привыкли, и сразу перейти на использование чего-то нового. Насколько бы низко не упало доверие к традиционным банкам, многие все равно будут продолжать с ними сотрудничать, потому что необанкам доверяют еще меньше, и для преодоления данного барьера требуется время. И не факт, что у последних оно есть.

Таким образом, перспектива необанков остается довольно туманной, тем более что обычные банки все больше внимания уделяют развитию виртуального банкинга и удаленного обслуживания, отбирая у банков нового поколения один из главных козырей.