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Дави на газ. На каких условиях Россия продолжит транзит газа через Украину?

24 Июня 2019 144 0 Экономика
Дави на газ. На каких условиях Россия продолжит транзит газа через Украину?

Москва готова сохранить транзит газа через территорию Украины после 2019 года, но лишь при соблюдении условий экономической рентабельности, а в международном суде будет справедливо урегулирован спор между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Об этом в разговоре с представителями СМИ заявил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Выгодные условия

Представитель российского кабмина подчеркивает: концепция реализации проекта «Северный поток – 2» не предусматривается прекращение транзита, который проходит по действующим маршрутам. И «это касается как Украины, так и других стран». По словам Сергея Приходько, Россия уже несколько раз заявляла о том, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но на взаимоприемлемых условиях. Чтобы реализовать эти намерения, нужно урегулировать отношения между компаниями, которые в этом заинтересованы, а также согласовать экономические условия и использовать риторику, которая будет способствовать нормальному диалогу.

Не исключено, что вопрос СП2 и украинского транзита  будет затронут на предстоящих переговорах в Гавре, участниками которой станут премьер-министр России Дмитрий Медведев и его коллега из Франции Эдуар Филипп. Приходько подчеркнул, что Москва готова «обсуждать любую тематику, в том числе связанную с поставками российского газа в Европу». При этом, как напомнил представитель российского правительства, с учетом растущего спроса на энергоносители, Россия является сторонником диверсификации маршрутов поставок по уже существующей инфраструктуре, но при условии того, что будет соблюдаться экономическая привлекательность и целесообразность подобных проектов.

Новый контракт

 «Северный поток – 2» – это сугубо экономический проект, который имеет отношение к росту спроса на газ в Европе по причине сокращения угольной и атомной энергогенерации. «Новый газопровод обеспечит устойчивые и рентабельные поставки российского газа по кратчайшему пути от месторождений на Ямале до потребителей в Европе», - заявил Приходько.

Напомним, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается в конце текущего года. При этом переговоры о новом договоре Москва и Киев проводят в трехстороннем формате, и участие в них принимают представители Еврокомиссии. Последний раз консультации проходили в Брюсселе в январе, но в тот раз никаких определенных договоренностей достигнуто не было.

Тем не менее, в Еврокомиссии выступили с предложением прописать новый контракт на срок примерно в 10 лет и сделать привлекательными его объемы. Речь идет, в том числе, и об инвесторах, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС.

Северный поток

Что касается собственно проекта «Северный поток – 2», то его реализация предполагает строительство двух ниток газопровода, общая мощность которых будет достигать 55 млрд куб. м газа в год. Проект будет проходить от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта составляет около 9,5 млрд евро. Запустить «Северный поток – 2» планируется до конца 2019 года.

Киев выступает против газопровода СП2, из-за того, что он наносит ущерб экономическим интересам Украины. Срок текущего контракта на транзит газа через украинскую территорию завершается 31 декабря 2019 года. Представители Еврокомиссии планиурют добиться от Москвы гарантий хотя бы на частичное сохранения украинского транзита с 2020 года. Со своей стороны Россия говорила неоднократно о том, что готова продолжать транзит газа, но при условии, украинская газотранспортная система будет конкурентоспособной.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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