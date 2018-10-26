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Датчики и регистрация по месту пребывания. Как в России могут ужесточить контроль за оборотом оружия

26 Октября 2018 384 0 Политика
Датчики и регистрация по месту пребывания. Как в России могут ужесточить контроль за оборотом оружия

После трагических событий в Керчи президент России Владимир Путин обратился к Росгвардии с требованием усилить контроль за оборотом оружия. В ближайшее время российский лидер ждет конкретных предложений по поводу внесения соответствующих изменений в законодательство. В инициативном порядке предложения звучали и ранее.

Показательная трагедия

С требованием усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов выступил и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что трагедия в Керчи является «показательной с точки зрения неэффективной организации». Во время совещания в Новосибирске, Патрушев заявил:

«Уже сейчас очевидно, что руководителям субъектов Федерации, территориальных органов исполнительной власти крайне важно обеспечить должную безопасность и охрану подобных [образовательных] объектов, повысить эффективность предупредительно-профилактической работы среди молодежи, принять меры по улучшению учебно-воспитательной работы, работы подразделений по делам несовершеннолетних, а также усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов».

Что говорят в Совфеде

В Совете Федерации также обсудили эту тему. Сенаторы убеждены, что силовые ведомства должны более четко координировать пресечение незаконного оборота оружия. Как проинформировал вице-спикер Евгений Бушмин, за период 2016-2017 года на территории России было зафиксировано порядка 25 тыс. нарушений в данной области.

По словам председателя комитета по обороне и безопасности Виктора Бондарева, деятельность по выявлению и предотвращению незаконного оборота оружия «требует совершенствования межведомственного взаимодействия подразделений МВД, Росгвардии, Вооруженных сил, ФСБ, других воинских формирований и органов».

Он отметил, что главные способы так называемого «пополнения нелегального оружейного рынка» служат изготовление средств поражения, в основе которых – списанные образцы, модификация гражданского оружия в боевые аналоги, а также контрабандные поставки из-за рубежа и так далее.

Предложения Росгвардии

Президент Владимир Путин поручил Росгвардии усилить контроль за оборотом оружия. «Жду от вас конкретных предложений, в том числе, и законодательного характера», – добавил Путин.

Представители Росгвардии уже подготовили проект поправок к закону об оружии, которые могут внести в действующие правила хранения оружия. В ведомстве предлагают ввести обязанность не только для граждан России, но и для иностранцев – в обязательном порядке уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания.

Вместе с этим, одно из предложений звучит так: если владельцы уезжают в поездку больше чем на трое суток и берут оружие с собой, то они будут обязаны проинформировать об этом Росгвардию, а также сообщить о своем фактическом месте нахождения.

Предложения МВД

Свое предложение озвучили и в МВД. Министерство предлагает сделать так, чтобы у всего огнестрельного оружия в России были специальные датчики слежения, рассказал старший научный сотрудник отдела испытаний центра технического регулирования и каталогизации СТиС Андрей Цуканов.

Он считает, что благодаря этому с инцидентами, подобными тому, что произошел в Керчи, можно будет бороться более эффективно. Эксперт также напомнил, что аналогичный принцип используется в автомобилях, передающих сигнал SOS, если сработали датчики удара.

Согласно предложенной идее, сигнал будет поступать на стационарный пульт контроля, а оператор сможет отслеживать перемещение оружия с момента, как его достанут из сейфа. Если говорить о тревожных ситуациях, то в случае, если человек с оружием будет близко подходить к «территории особого риска» (например, места массового скопления людей, школы, детские сады), охрана будет получать специальный сигнал.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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