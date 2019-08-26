Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?

Вчера в России отмечали День шахтера. Накануне Президент России подписал целый ряд поручений чиновникам по развитию угольной промышленности и улучшению условий труда ее работников – об этом в минувшую субботу в разговоре с представителями СМИ сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Поручения были даны по итогам встречи Владимира Путина с губернаторами угледобывающих регионов, которая состоялась 22 августа.

Поручения президента

«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности профсоюзы. Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату», - проинформировал журналистов Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что Владимир Путин также отметил еще целый ряд неудовлетворительных моментов, для исправления которых был подписан целый список поручений для федеральных и региональных чиновников.

Выполнить поручения и представить отчеты нужно до 31 октября 2019 года. Так, Правительству России, в том числе нужно представить предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в отношении угля.

Профстандарты

Еще одно важное поручение президента – обеспечить изменения в российское законодательство, связанные с совершенствованием мероприятий по проведению медосмотров работников, задействованных в угольной промышленности. В первую очередь, речь идет о тех, кто занят на подземных работах. Соответствующие поправки должны предусматривать порядок проведения так называемой реабилитации после рабочей смены.

Также президент поручил Минэнерго и Минтруда сформулировать и разработать профстандарты для работников угольной промышленности, определить порядок мероприятий по надзору за соблюдением трудового законодательства, а также обеспечить актуализацию госстандартов в сфере образования.

На встрече были рассмотрены предложения губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Он отметил, что для развития угольной отрасли необходимо установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, обеспечить приоритетное развитие Восточного полигон, а также в течение трех лет решить проблему ветхого и аварийного жилья с федеральной помощью, поскольку сами регионы с ней не справляются. По мнению Цивилева, это три основных вещи, которые кардинально повлияют на развитие отрасли и угледобывающих регионов.

Экспортные перспективы

Владимир Путин отметил, что угольная промышленность уже в течение трехсот лет вносит огромный вклад в развитие России в целом и сегодня имеет хорошие показатели и большой потенциал.

«Сегодня отрасль демонстрирует хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке», - пояснил Президент России.

Глава государства также отметил, что масштабные планы «связаны и с развитием логистики, транспортной инфраструктуры для угольной отрасли, включая расширение пропускной способности БАМа, Транссиба, мощностей морских портов и на востоке, и на западе России».

При этом он указал на риски возникновения зависимости угольной отрасли РФ от экспортных рынков, отметив существенную разницу в условиях работы на угольных рынках России и ее основных конкурентов - Австралии и Индонезии. "Там у них логистические условия лучше, чем у нас, потому что у них центры добычи находятся ближе к местам отгрузки, логистическая составляющая у них меньше. Все это мы должны иметь в виду и учитывать при формировании наших планов»,- подчеркнул Владимир Путин

Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, новая программа развития угольной отрасли России предусматривает рост добычи угля с сегодняшних 440 млн тонн до 550-670 млн тонн к 2035 году. Таким образом, добыча угля в России к 2035 году может вырасти в полтора раза. Он отметил, что, по мнению большинства экспертов, несмотря на снижение доли угля в мировом энергобалансе, общий объем потребления угля будет как минимум не меньше сегодняшнего или даже будет расти.