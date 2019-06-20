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Дания выбирает маршрут для Nord Stream 2, в России сдерживают тарифы ЖКХ и другие новости

20 Июня 2019 265 0 События и факты
Дания выбирает маршрут для Nord Stream 2, в России сдерживают тарифы ЖКХ и другие новости

Основные национальные цели развития России обозначил Дмитрий Медведев сообщает «ТАСС». На первое место он поставил борьбу с бедностью, отметив, что решение этой проблемы требует консолидированной работы представителей всех уровней власти, но в рамках своей компетенции и без популистских рассуждений. Премьер-министр заявил, что экономику нужно «разогреть» уже в этом году, не дожидаясь эффекта от реализации национальных проектов. Он также сообщил, что подписал постановление, согласно которому повышение тарифов на услуги ЖКХ не должно превышать уровень инфляции.

Дания  проводит публичные слушания по строительству газопровода «Северный поток – 2» и склоняется к тому, чтобы утвердить так называемый «юго-восточный вариант» исходит из параметров экологии и безопасности. Как сообщает «РБК», ранее член правления «Газпрома» Сергея Кузнеца о том, что Копенгагену придется компенсировать убытки, которые повлечет возможная задержка реализации проекта  газопровода «Северный поток — 2».Все остальные страны, через территориальные воды которых идет газопровод, уже выдали разрешения на его строительство. И скорее всего, считают эксперты, крайне заинтересованная в запуске Nord Stream 2 Германия, «дожмет» своего северного соседа.

Комплексные проверки ряда госкорпораций, включая систему управления и выплачиваемые бонусы, пообещал провести в ближайшее время глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «ТАСС».

223 миллиарда рублей потеряла в прошлом году экономика России из-за временной нетрудоспособности граждан, которую можно было предотвратить, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что для развития экономики в первую очередь необходимо создать максимально комфортные условия труда, а реализация мероприятий по созданию системы поддержки здоровья на производстве является одним из мероприятий нацпроекта "Демография", сообщает «ТАСС».

Прибыль российских банков за пять месяцев увеличилась на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (с 527 до 867 млрд руб.). Это следует из нового обзора ЦБ России, сообщает Ъ. На динамику показателей банковского сектора значительно повлияло укрепление российского рубля по отношению к иностранным валютам.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что менее половины россиян слышали о существовании национальных проектов и только7% из них представляют, что это такое, передает «ТАСС».

Рекордного значения в 3,3 миллиарда гигабайт  достигло потребление трафика через мобильный интернет в России. Эксперты связывают это с увеличением  числа смартфонов, проникновение которых составляет 60%, передает «Интерфакс».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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