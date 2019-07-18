Дания предпочитает польский газопровод российскому, Shell расширит сеть АЗС в России и другие новости

Дания дала разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. Как сообщает РИА Новости, польский газопровод пропускной способностью в десять миллиардов кубометров в год будет подключен к норвежской газовой сети, а его запуск запланирован на 2022 год. Согласие на прокладку Baltic Pipe противоречит обязательствам Дании по сокращению выбросов углекислого газа. Но при этом Копенгаген затягивает согласование строительства российского газопровода "Северный поток 2", ссылаясь на экологическую опасность. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что Дания откажется от конфронтации по проекту российского газопровода, а председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков полагает, что уже в октябре Дания даст согласие на заявку «Северного потока— 2».

По одной АЗС в неделю будет открывать в России Shell в течение пяти лет. Об этом заявил исполнительный директор концерна Бен ван Берден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Он отметил, что Россия входит в топ-5 крупнейших экономик мира и «играет большую роль с точки зрения роста для нашей компании». Shell является одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую нефтегазовую отрасль и участвует в разработке Сахалинского шельфа, месторождений Салымской группы в ХМАО. На ПМЭФ-2019 Shell и испанская Repsol подписали соглашение о совместном освоении неразведанных Лескинского и Пухуцяяхского участков на Гыдане.

Завершена укладка рельсов на железнодорожной части Крымского моста. Как сообщает «Крыминформ», на транспортном переходе через Керченский пролив протяжённостью 19 км суммарно на двухпутной железной дороге уложено почти 5 тыс. тонн рельсов и более 76 тыс. штук шпал. Торжественная церемония стыковки двух именных звеньев «Тамань» и «Керчь» состоялась под арками Крымского моста. Теперь строители будут проводить балластировку щебнем, выправку каждого пути и установку железнодорожной автоматики. И. о. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9—10 декабря.

32 объекта стоимостью 45 млрд рублей включили дополнительно в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Будет построена дорога Симферополь – Евпатория – Мирный, на которую планируют потратить 32 миллиарда рублей из федерального бюджета, а так же противооползневые сооружения берегового склона в керченском районе Аршинцево. Общий объем средств этой ФЦП составил 959 млдр рублей.

Новый механизм стабилизации цен на бензин в России был поддержан в Госдуме. Принятый пока что в первом чтении закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 июля 2019 года, те есть с тех пор, как прекратило действовать соглашение правительства с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо. В отсутствии договоренностей цены уже пошли вверх - например, дизтопливо подорожало на 1 рубль 20 копеек. По словам председателя профильного думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, которые приводит РГ, механизм, который предложен в правительственном законопроекте, позволяет при любой цене на нефть добиться того, чтобы цены на топливо росли не выше инфляции.