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Дания и США тормозят «Северный поток – 2», немецкий бизнес потерял €1,1 млрд на санкциях и другие новости

27 Июня 2019 619 0 События и факты
Дания и США тормозят «Северный поток – 2», немецкий бизнес потерял €1,1 млрд на санкциях и другие новости

Строительство "Северного потока - 2" может задержаться из-за позиции Дании с прокладкой нитки  газопровода по ее территории, заявил глава OMV Райнер Зеле в Москве. Как сообщает «Интерфакс», компания Nord Stream 2 AG подала в Датское энергетическое агентство в общей сложности уже три заявки по маршруту газопровода. К настоящему времени эта международная получила национальные разрешения во всех других юрисдикциях, через которые проходит газопровод из России в Германию.

Эксперты считают, что на позицию Дании сильно влияют американцы, которые всеми правдами и неправдами пытаются заставить европейцев покупать их сжиженный газ (СПГ), который дороже российского трубопроводного. Учитывая то, что новый контракт с Украиной на транзит российского газа в Европу до сих пор не подписан, ЕС может столкнуться с дефицитом газа в следующем году.

В конгрессе США одобрили законопроект, который вводит новый пакет санкций против компаний – подрядчиков трубопровода «Северный поток - 2».Конгрессмен Майкл Маккоул, заявил, что «Северный поток-2» позволит России, если она захочет, взять Европу в заложники», а  США  должны противостоять тому, что «Путин продолжает использовать энергетику и поставки газа как оружие против Европы».

Потери немецких компаний от антироссийских санкций составили €1,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные опроса Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП), который она провела среди 141 компании, входящей в организацию.  Однако несмотря  на угрозу  расширения действующих санкции США немецкие компании не будут отказываться от бизнеса в России. "Существенно больше половины респондентов (63%) не намерены снижать свою деловую активность в России", - отмечают в ВТП.

В Казахстане нашли самый дешевый российский бензин, сообщает издание «news.mail.ru». Всего в 15 километрах от Оренбургской области, литр нашего бензина стоит всего 26,5 рублей. А на российских АЗС его стоимость бодро приближается к 50 рублям за литр. По данным экспертов, на долю налогов на российских АЗС приходится около 70% от финального ценника. Расходы на переработку составляют 10% от стоимости литра топлива, 7% - стоимость исходного сырья, 12% - доходы нефтяных компаний и самих АЗС.

Постановление о продлении санкций на поставку продуктов питания из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, других стран Европы и Украины до конца 2020 года, подписал Дмитрий Медведев, передает «ТАСС». Еще, как минимум, полтора года россиянам придется обходиться без оригинальных хамона и пармезана. Впрочем, российские предприятия уже наладили  производство отечественных аналогов  этих и других импортных продуктов питания. И зачастую отличить их на вкус не могут даже европейские эксперты.

После запрета Путина на прямые перелеты в Грузию из российских городов, спрос на билеты в этом направлении сократился вдвое, сообщает «Интерфакс». При этом стоимость авиабилетов с пересадкой в других странах бывшего СНГ примерно на треть дороже больше, чем при прямом авиасообщении. Эксперты отмечают, что у самостоятельных туристов ранее Грузия была одним из самых популярных направлений.

На 25% подорожали овощи в России за период январь – май, сообщает «Росстат». В прошлом году еда в России дорожала в 4,2 раза быстрее, чем в Европе. А вот в 2017 году было все наоборот. Рост цен на продовольствие в РФ составил лишь 0,7%, а в ЕС - 2,6%. С чем это связано, эксперты не сообщают.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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