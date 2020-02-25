«Цыкнул на них». Путин раскрыл смысл нацпроектов и особенности работы с чиновниками 284 0 Политика

Президенту Владимиру Путину потребовался специальный проект для разъяснения собственной внутренней политики. Проект «20 вопросов Владимиру Путину» в честь его 20-летнего правления организовало государственное агентство ТАСС. Большое интервью президента разделили на фрагменты, которые выкладывают ежедневно и заполняют ими информационное пространство. В новой подборке цитат Путин рассказал, в чем смысл национальных проектов, чем они при премьере Михаиле Мишустине отличаются от тех, что были при Дмитрии Медведеве, а также, почему президенту пришлось «цыкнуть» на Кудрина и Грефа.