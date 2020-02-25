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«Цыкнул на них». Путин раскрыл смысл нацпроектов и особенности работы с чиновниками

25 Февраля 2020 284 0 Политика
«Цыкнул на них». Путин раскрыл смысл нацпроектов и особенности работы с чиновниками

Президенту Владимиру Путину потребовался специальный проект для разъяснения собственной внутренней политики. Проект «20 вопросов Владимиру Путину» в честь его 20-летнего правления организовало государственное агентство ТАСС. Большое интервью президента разделили на фрагменты, которые выкладывают ежедневно и заполняют ими информационное пространство. В новой подборке цитат Путин рассказал, в чем смысл национальных проектов, чем они при премьере Михаиле Мишустине отличаются от тех, что были при Дмитрии Медведеве, а также, почему президенту пришлось «цыкнуть» на Кудрина и Грефа.

Скепсис – это хорошо?

  • Показатель продолжительности жизни – главный индикатор национальных проектов, заявил Путин. Но также важно и сокращение смертности. В 2019 году население России сократилось на 35,6 тыс. человек – количество рождений и миграционный поток из Средней Азии не смогли перевесить естественную убыль населения. При этом за чертой бедности оставались порядка 20 млн человек. Однако Путин отмечает положительные моменты: в России уменьшилось число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза и в результате дорожно-транспортных происшествий.
  • По словам президента, для национальных проектов есть конкретные цели и ресурсы. Введена и персональная ответственность за их исполнение. В этом их отличие от госпрограмм Медведева. «Медведевских никаких нацпроектов не было в том смысле, в каком мы сейчас это делаем», – заявил Путин. Не были нацпроекты и предвыборными обещаниями Путина (хотя они входили в его предвыборную программу). Однако Путин признал: «Непонятно было – как» добиться реализации нацпроектов. Интересно, что проекты были приняты в мае 2018 года и только в феврале 2020 года, по словам Путина, появилось «таргетирование».
  • «Мне нужно не "ура", мне нужно, чтобы страна развивалась поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом», – заявил Путин. Он заверил, что держит под контролем все национальные проекты. Но признался он и в том, что испытывает к ним определенный скепсис. «Всегда был и всегда будет», – отметил Путин. Таким образом, президент смазал собственную презентацию нацпроектов – почему у граждан не должно быть скепсиса по поводу нацпроектов, если они есть у национального лидера. Более того, граждане уже заплатили за нацпроекты повышением пенсионного возраста и НДС до 20%.

38 задач

  • За первый год реализации национальных проектов получилось выполнить не все. «Действительно, не все сделано: из 38 задач, которые ставились на год, 26 исполнено, остальные – нет. Но двадцать шесть-то сделано», – заявил Путин.
  • При этом россияне «действительно в чем-то не почувствовали эффекта» от реализации нацпроектов. В этом плане, как считает Путин, очень важным является тот факт, чтобы граждане не просто знали о нацпроектах, а чтобы они на самом деле чувствовали на себе улучшение качества жизни.
  • Президент также подчеркнул, что в ходе реализации нацпроектов необходимо «достичь результатов по широкому фронту, и здесь недостаточно осуществлять точечные проекты».

О чем вообще речь

  • В общей сложности в России запустили 12 национальных проектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
  • Бюджет национальных проектов сроком до 2024 года составляет 25,7 трлн руб., из которых порядка 13 трлн планируется направить из федерального бюджета. Кроме этого, 7,5 трлн по планам – это внебюджетные источники, и еще 4,9 трлн – региональные бюджеты.

Когда я на них цыкнул

  • Ответил Владимир Путин и на заявление, которое ранее сделал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин о том, что национальные проекты не послужили «скрепой» для России, да и вообще «вряд ли станут».
  • «Скепсис всегда подталкивает тех, кто должен добиваться конкретного результата. Кудрин большой молодец, потому что, когда он был министром финансов, он выступал за жесткую макроэкономическую политику и за то, чтоб лишних денег из бюджета не тратить», – заявил глава России. Он отметил, что до этого Кудрин, находившийся на посту министра финансов, выступал против реализации других проектов по причине их стоимости.
  • Так, например, он был противником проекта строительства кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга или моста на остров Русский. «Они вместе с Грефом, министр экономики и министр финансов, приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там цыкнул, тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга», – вспомнил Путин. Президент отметил, что сегодня «вот все это построено, работает и живет».

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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