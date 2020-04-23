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Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России. Зачем они вообще нужны?
23 Апреля 2020 319 0 Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин добился своего – 21 регион России внедрит цифровые пропуска под предлогом борьбы с коронавирусом. В действительности система будет направлена на контроль трудовой миграции в Москву. В частности московские власти хотят с помощью цифровизации бороться с серым рынком труда, а также учитывать занятость и доходы граждан.
Чтобы они видели, что мы за поток
- На заседании президиума координационного совета правительства 22 апреля Собянин предложил главам других регионов распространить у себя систему цифровых пропусков. Якобы это поможет администрировать меры против распространения коронавируса.
- По словам мэра столицы, пропуска нужно внедрять во всех регионах России, чтобы контролировать передвижения граждан на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, междугороднем и межрегиональном автобусном. «Чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее», – сказал Собянин. Как это согласуется с конституционным правом на свободу передвижения, чиновник не объяснил. Борьба с распространением коронавируса отмечена крайним правовым нигилизмом со стороны властей.
- В Москве электронные пропуска ввели 15 апреля для поездок на работу, в медучреждения или в личных целях. Для этого москвичи обязаны подавать заявку на сайте мэрии и получать QR-коды. При этом разовые пропуска выдаются два раза в неделю, а все разрешения на работу действуют до 30 апреля (для получения рабочего разрешения заявку должен подать работодатель).
- По словам Собянина, пропуска показали свою эффективность. В частности поток людей в Москве снизился за неделю на 500 тыс. человек. Более того, власти «контролируют не в целом поток, а именно те группы, к которым есть вопросы».
Миллиарды на штрафах
- Всего, по данным Минкомсвязи, в Москве было выдано 900 тыс. постоянных цифровых пропусков и ежедневно выдается 400 тыс. разовых. С 22 марта в Москве действует автоматизированный контроль пропусков. За нарушение пропускного режима предусмотрены штрафы.
- Так, например, в первый день пропускного режима камеры фотовидеофиксации выявили 230 тыс. автомобилей, которые передвигались по столице незаконно. Все водители, заявили в Московской административной дорожной инспекции, получат штрафы по 5 тыс. руб. Только с этих водителей московские власти получат 1,15 млрд руб. за один день. Они будут привлечены к ответственности по ч. 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы.
- Платформу для выдачи QR-кодов, которые служат пропусками, разработали в Минкомсвязе. После призыва Собянина вводить у себя такие же системы 21 регион объявили о старте программы. Все это те регионы, из которых идет большой поток трудовой миграции в Москву: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Также систему внедрят в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Кавказа.
- Утверждается, что пропускная система будет временной и будет действовать через мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус».
- Под видом системы, решающей санитарные задачи во время пандемии коронавируса, московские власти ведут борьбу с внутренней трудовой миграцией в столицу. Скрытая цель пропускной системы – регулирования рынка труда и ограничение притока трудовых резервов из провинции в большие города, а также борьбы с серым сектором экономики и сбор данных о занятости и доходах граждан. На базе собранной информации предполагается в дальнейшем вести учет данных, предоставлять льготы и улучшить собираемость налогов.
- Примечательно, что в Кремле уже отстранились от решения ввести электронные пропуска – его должны принимать в правительственном штабе, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Эксперты отмечают, что в то время как в Европе обсуждают отмену карантинных мер, в России расширяют полномочия полиции и вводят системы цифрового слежения за гражданами. При этом режим самоизоляции скорее всего продлится до середине мая – максимум начала июня.
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