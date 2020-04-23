Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России. Зачем они вообще нужны? 319 0 Политика

Мэр Москвы Сергей Собянин добился своего – 21 регион России внедрит цифровые пропуска под предлогом борьбы с коронавирусом. В действительности система будет направлена на контроль трудовой миграции в Москву. В частности московские власти хотят с помощью цифровизации бороться с серым рынком труда, а также учитывать занятость и доходы граждан.