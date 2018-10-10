Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 ОКТ, 16:42 МСК
USD (ЦБ)    66,1832
EUR (ЦБ)    76,0710

10 ОКТ, 16:42 МСК
USD (ЦБ)    66,1832
EUR (ЦБ)    76,0710

Цифровой профиль гражданина. За электронные паспорта с россиян хотят собрать более 100 млрд рублей

10 Октября 2018 397 0 Новые возможности
Цифровой профиль гражданина. За электронные паспорта с россиян хотят собрать более 100 млрд рублей

Последнее время в СМИ снова начали активно обсуждать тему отказа от бумажных паспортов и перехода на электронные носители. В ближайшее время переход планируется оформить в законодательном порядке. Вице-премьер Максим Акимов дал поручение Минэкономразвития: предоставить соответствующий законопроект до конца 2018 года. Переход на электронные паспорта может начаться в 2021 году.

Каким будет паспорт

Документ нового формата будет предоставлять доступ к цифровому профилю человека и его данным, которые занесены в разные государственные информационные системы. Благодаря этому можно будет совершать юридически значимые действия, а также получать коммерческие и государственные услуги.

Предполагается, что электронный паспорт будет похож на обычную банковскую карту, на поверхность которой будут нанесены личные данные и фотография владельца. В сам документ будет встроен чип, который и делает документ электронным. Чип будет хранить сведения о страховом полисе, водительских правах, личном транспорте гражданина. В итоге получается, что один документ будет заменять сразу несколько.

По информации «Ведомостей», перевод паспортов в документы электронного образца потребует 114,4 млрд руб. до 2024 года. Правда, собрать данную сумму предполагается за счет госпошлины за выдачу электронного паспорта.

Ничего нового

По словам заместителя председателя комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Александра Башкина, чтобы реализовать цифровизацию паспортов, необходимо принять несколько законов, которые будут регулировать вопросы не только самих документов, но и безопасности хранения персональных данных россиян, включая биометрические.

Сенатор подчеркивает, что процесс перехода на электронный вариант документа неизбежен, особенно в эпоху глобальной цифровизации всех отраслей экономики. В то же время он отмечает, что произвести полную замену в ближайшее время вряд ли получится.

Как считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, в данный момент актуальность инициативы, с учетом кризиса, остается под вопросом, так как в финансировании нуждаются более важные для россиян сферы.

«Об этом говорят, как минимум, с середины девяностых годов прошлого века. Наиболее радикальные сторонники этого новшества предлагали даже вживлять чипы под кожу граждан для обеспечения невозможности подделки или потери документа, что вызывало возмущение общественности», – отметил профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

Эксперт также пояснил, что само понятие электронного паспорта гражданина России уже несколько лет присутствует в российском законодательстве (распоряжение Правительства РФ от 19.09.2013 N 1699-р), и, по сути, ничего принципиально нового в себе не несет.

Плюсы и минусы

Вместе с этим, как считают некоторые эксперты, эффект от внедрения электронного формата документа во многом будет зависть от того, как эта реформа будет реализована. Одним из главных плюсов эксперты называют совмещения нескольких документов в одном. Так, по мнению Садыкова, многочисленность документов сегодня «сильно затрудняет жизнь граждан и введение электронных паспортов способно решить этот вопрос весьма радикальным образом».

Однако одной из главных опасностей называется необходимость поддерживать единую для всех государственных органов базу данных, которая будет хранить информацию обо всех россиянах. Если такая база будет введена, то это будет полезно во многих жизненных ситуациях (например, при сделках с недвижимостью). Появится возможность быстро проверить «правдивость предоставляемой о человеке информации путем сравнения сведений из различных источников».

Тем не менее, по словам эксперта, если единая база будет взломана, это приведет к очень тяжелым последствиям, причем, не только для отдельного человека, но и в масштабе региона или даже всей страны.

Что это даст обычному человеку?

Аналитики отмечают, что на сегодняшний день острой необходимости в замене на паспорт нового образца нет. Кроме этого, ускоренная замена может привести к большим рискам. Если базой данных воспользуются мошенники, то на руках у гражданина подлинник все равно останется.

«Если бы был переход на какие-нибудь пластиковые карточки, которые просто меньше места занимают и просто являются идентификатором, то это было бы разумно и логично, и чтобы с чипом. Раздел экономического обоснования, конечно, хотелось бы почитать и совместно всем обсудить. Где эти чипы будут использоваться в конечной жизни?» – говорит эксперт в области информационной безопасности и технологий Максим Эмм.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?
Экономика

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде
Исследования 1

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?
Интервью и комментарии

Узнай, страна

Агропромышленный комплекс Тамбовской области увеличивает объём экспорта продукции

Агропромышленный комплекс Тамбовской области увеличивает объём экспорта продукции

Дмитрий Медведев оценил тамбовскую продукцию здорового питания на выставке «Золотая осень-2018»

Дмитрий Медведев оценил тамбовскую продукцию здорового питания на выставке «Золотая осень-2018»

Новый пост добровольной пожарной охраны будет защищать сельское поселение в ЕАО

Новый пост добровольной пожарной охраны будет защищать сельское поселение в ЕАО

Российские регионы делают разворот на Восток, показывают себя на Западе и чтят отечественную историю

Российские регионы делают разворот на Восток, показывают себя на Западе и чтят отечественную историю

Новости СМИ

Новости дня

16:29 Отец Мамаева возмущён позицией «Краснодара» в скандале с его сыном Отец Мамаева возмущён позицией «Краснодара» в скандале с его сыном
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
15:56 Сборная России лидирует в медальном зачёте юношеских Олимпийских игр Сборная России лидирует в медальном зачёте юношеских Олимпийских игр
15:33 Лукашенко исключил возможность вступления Белоруссии в состав России‍ Лукашенко исключил возможность вступления Белоруссии в состав России‍
15:18 Кокорину позвонили пранкеры от имени Мутко Кокорину позвонили пранкеры от имени Мутко
14:48 Минфин предлагает исключить из стоимости ОСАГО два коэффициента Минфин предлагает исключить из стоимости ОСАГО два коэффициента
14:38 СК опубликовал видео с места убийства женщины-следователя СК опубликовал видео с места убийства женщины-следователя
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
14:19 Blablacar начнет брать плату с пассажиров Blablacar начнет брать плату с пассажиров

Узнай, страна!

14:46 Агропромышленный комплекс Тамбовской области увеличивает объём экспорта продукции Агропромышленный комплекс Тамбовской области увеличивает объём экспорта продукции
Слабый рубль нужен Набиуллиной, Силуанову и Сечину, но не России, и другие новости понедельника
Слабый рубль нужен Набиуллиной, Силуанову и Сечину, но не России, и другие новости понедельника
08:53 Новый пост добровольной пожарной охраны будет защищать сельское поселение в ЕАО Новый пост добровольной пожарной охраны будет защищать сельское поселение в ЕАО
00:41 Российские регионы делают разворот на Восток, показывают себя на Западе и чтят отечественную историю Российские регионы делают разворот на Восток, показывают себя на Западе и чтят отечественную историю
09 ОКТ, 18:53 Для визитов в Приморье оформили электронные визы более 40 тысяч зарубежных гостей Для визитов в Приморье оформили электронные визы более 40 тысяч зарубежных гостей
09 ОКТ, 18:38 В Тюменской области провели встречи и переговоры с делегацией Республики Корея В Тюменской области провели встречи и переговоры с делегацией Республики Корея
09 ОКТ, 06:02 Омскому бизнесу расскажут про экономику будущего Омскому бизнесу расскажут про экономику будущего
Доллары у россиян власти не отберут, Шойгу думает о финансовой столице в Сибири и другие новости четверга
Доллары у россиян власти не отберут, Шойгу думает о финансовой столице в Сибири и другие новости четверга
05 ОКТ, 11:55 В Курской области насчитывается 3971 географический объект В Курской области насчитывается 3971 географический объект

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter