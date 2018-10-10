Цифровой профиль гражданина. За электронные паспорта с россиян хотят собрать более 100 млрд рублей

Последнее время в СМИ снова начали активно обсуждать тему отказа от бумажных паспортов и перехода на электронные носители. В ближайшее время переход планируется оформить в законодательном порядке. Вице-премьер Максим Акимов дал поручение Минэкономразвития: предоставить соответствующий законопроект до конца 2018 года. Переход на электронные паспорта может начаться в 2021 году.

Каким будет паспорт

Документ нового формата будет предоставлять доступ к цифровому профилю человека и его данным, которые занесены в разные государственные информационные системы. Благодаря этому можно будет совершать юридически значимые действия, а также получать коммерческие и государственные услуги.

Предполагается, что электронный паспорт будет похож на обычную банковскую карту, на поверхность которой будут нанесены личные данные и фотография владельца. В сам документ будет встроен чип, который и делает документ электронным. Чип будет хранить сведения о страховом полисе, водительских правах, личном транспорте гражданина. В итоге получается, что один документ будет заменять сразу несколько.

По информации «Ведомостей», перевод паспортов в документы электронного образца потребует 114,4 млрд руб. до 2024 года. Правда, собрать данную сумму предполагается за счет госпошлины за выдачу электронного паспорта.

Ничего нового

По словам заместителя председателя комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Александра Башкина, чтобы реализовать цифровизацию паспортов, необходимо принять несколько законов, которые будут регулировать вопросы не только самих документов, но и безопасности хранения персональных данных россиян, включая биометрические.

Сенатор подчеркивает, что процесс перехода на электронный вариант документа неизбежен, особенно в эпоху глобальной цифровизации всех отраслей экономики. В то же время он отмечает, что произвести полную замену в ближайшее время вряд ли получится.

Как считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, в данный момент актуальность инициативы, с учетом кризиса, остается под вопросом, так как в финансировании нуждаются более важные для россиян сферы.

«Об этом говорят, как минимум, с середины девяностых годов прошлого века. Наиболее радикальные сторонники этого новшества предлагали даже вживлять чипы под кожу граждан для обеспечения невозможности подделки или потери документа, что вызывало возмущение общественности», – отметил профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

Эксперт также пояснил, что само понятие электронного паспорта гражданина России уже несколько лет присутствует в российском законодательстве (распоряжение Правительства РФ от 19.09.2013 N 1699-р), и, по сути, ничего принципиально нового в себе не несет.

Плюсы и минусы

Вместе с этим, как считают некоторые эксперты, эффект от внедрения электронного формата документа во многом будет зависть от того, как эта реформа будет реализована. Одним из главных плюсов эксперты называют совмещения нескольких документов в одном. Так, по мнению Садыкова, многочисленность документов сегодня «сильно затрудняет жизнь граждан и введение электронных паспортов способно решить этот вопрос весьма радикальным образом».

Однако одной из главных опасностей называется необходимость поддерживать единую для всех государственных органов базу данных, которая будет хранить информацию обо всех россиянах. Если такая база будет введена, то это будет полезно во многих жизненных ситуациях (например, при сделках с недвижимостью). Появится возможность быстро проверить «правдивость предоставляемой о человеке информации путем сравнения сведений из различных источников».

Тем не менее, по словам эксперта, если единая база будет взломана, это приведет к очень тяжелым последствиям, причем, не только для отдельного человека, но и в масштабе региона или даже всей страны.

Что это даст обычному человеку?

Аналитики отмечают, что на сегодняшний день острой необходимости в замене на паспорт нового образца нет. Кроме этого, ускоренная замена может привести к большим рискам. Если базой данных воспользуются мошенники, то на руках у гражданина подлинник все равно останется.