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«Цифровизация здравоохранения». Что обсудили на XVIII Ассамблее «Здоровая Москва»

23 Января 2020 356 0 Новые возможности
«Цифровизация здравоохранения». Что обсудили на XVIII Ассамблее «Здоровая Москва»

Президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг принял участие в пленарном заседании Ассамблеи “Здоровая Москва”, где ведущие эксперты отрасли обсудили необходимость развития и внедрения цифровых технологий в работу медицинских учреждений Москвы и регионов.

17 января в ходе Ассамблеи «Здоровая Москва» прошло пленарное заседание «Цифровизация здравоохранения. Новые возможности для врачей, пациентов, системы здравоохранения городов». Эксперты обсудили, какие технологии необходимо внедрить в городскую систему здравоохранения, какие после этого откроются возможности, чего ожидать от цифровой трансформации, как изменится взаимодействие врача с пациентом и подходы к лечению.

Во время заседания спикеры высказались о необходимости непрерывного развития цифровых технологий в здравоохранении. По их мнению, государственные и частные клиники должны идти в ногу со временем и совершенствовать медицинскую деятельность за счет внедрения различных IT-решений. Искусственный интеллект, блокчейн и большие данные, активно внедряемые в развитых странах, помогают решить множество проблем на этапах постановки диагноза, лечения и ведения карты пациента клиникой. Создание и внедрение современных IT-решений в медицину сейчас крайне важно как для повышения качества медицинской деятельности в стране, так и для увеличения объемов экспорта медицинских услуг в рамках национального проекта «Здравоохранение» на 2019 – 2024 год.

Вице-мэр города Москвы Анастасия Ракова, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Елена Бойко, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на Ассамблее рассказали о планах по построению цифровой инфраструктуры в здравоохранении Москвы и регионов. Спикеры пояснили, что отдельное развитие клиник невозможно без коллаборации с инновационными компаниями, разрабатывающими IT-продукты, а также без эффективного межрегионального сотрудничества. Поэтому участие государства в данном процессе крайне необходимо, особенно в части финансирования и развития инфраструктуры для обмена опытом.

Также на пленарном заседании спикеры поделились собственным опытом внедрения и работы с информационными технологиями. Григорий Ройтберг, академик РАН, президент клиники АО «Медицина» рассказал для чего, на его взгляд, нужны информационные технологии клиникам:

«Во-первых, для обеспечения безопасности и качества медицинской помощи, во-вторых, это экономически целесообразно, в-третьих, это повышает удовлетворенность пациента и вовлеченность его в процесс лечения, в-четвертых, экономит время врачебного персонала, и, наконец, обеспечивает юридическую защиту врачебного персонала и организации».

В клинике АО «Медицина» внедрено более 100 информационных технологий, как медицинских – смарт-медицина, система поддержки принятия решений, проверка лекарственных назначений, чек-лист JCI, мобильное приложение, личный кабинет и другие, так и немедицинских – сканирование браслета пациента, видеонаблюдение в палатах, телемедицина, искусственный интеллект Sofia, видеофиксация операций и другие. Тем не менее, по мнению Григория Ройтберга, информационные технологии, такие как искусственный интеллект, открывая большие возможности для медицинских учреждений, в ближайшем будущем не смогут полностью заменить врачебных специалистов.

В АО «Медицина» большое внимание уделяется информационной безопасности. Клиника работает в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» и требованиями системы управления информационной безопасностью международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Это позволяет обеспечивать пациентам удаленный доступ к их электронным историям болезни, удаленно просматривать снимки Rg, КТ, МРТ и УЗИ, гарантируя надежную защиту персональных данных.

На пленарном заседании присутствовало более 2000 человек, выступления спикеров вызвали большой интерес у слушателей.

О клинике:

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) образовано в 1990 году. Это многопрофильный университетский медицинский центр, состоящий из двух лечебных корпусов общей площадью 35 тыс. м2 и включающий поликлинику, стационар, круглосуточную скорую медицинскую помощь и ультрасовременный онкологический центр Sofia. Здесь работают 350 врачей 66 врачебных специальностей. Это первая клиника в России, аккредитованная в 2011 году по международным стандартам качества медицинской помощи JCI, в 2019 году признана Росздравнадзором лидером по обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности в России. АО «Медицина» признана лучшей частной клиникой Москвы конкурсным жюри московского фестиваля в области здравоохранения «Формула жизни-2012». Клиника сертифицирована по международным стандартам ISO 9001:2015, является призером европейского конкурса по качеству EFQM Awards 2012 и лауреатом Премии Правительства РФ в области качества, клинической базой кафедры терапии, общей врачебной практики и  ядерной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

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Редакция "Капитала Страны"

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