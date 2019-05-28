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Цифровая эра в недвижимости. В Москве открылся 70-й Всемирный конгресс FIABCI

28 Мая 2019 54 0 Экономика
Цифровая эра в недвижимости. В Москве открылся 70-й Всемирный конгресс FIABCI

В «Центре Международной Торговли» собрались представители почти 50-ти стран мира, чтобы в рамках ежегодного конгресса Международной Федерация профессионалов рынка недвижимости (International Real Estate Federation) изучить лучшие мировые практики в сфере строительства и архитектуры.

Приветствие участникам конгресса направил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. В приветствии  говорится о том, что конгресс - это возможность установить крепкие партнерские связи с инвесторами, производителями технологий и строительных материалов разных стран, а также выработать конкретные решения существующих проблем.

«Заявленная организаторами тема «Цифровая эра в недвижимости» вызывает несомненный  интерес у  представителей разных стран, так как направлена на решение актуальных вопросов развития строительной отрасли, таких как использование цифровых технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации недвижимости;  повышение комфортности городской среды,  доступности жилья и других.Желаю участникам конгресса конструктивного диалога, полезного  обмена опытом и успешной реализации  намеченных проектов, - отметил Владимир Якушев.

Юбилейный конгресс FIABCI проводится при поддержке Правительства России, Правительства Москвы и Торгово-Промышленной Палаты России. Здесь представлены  опыт и инвестиционные возможности России в строительстве, архитектуре, комплексном развитии территорий, реновации. А одной ключевых задач  форума  является  установление прямых партнерских связей регионов и российских компаний с зарубежными инвесторами, производителями технологий и строительных материалов.

В рамках деловой программы обсуждаются вопросы внедрения цифровых технологий, повышения доступности жилья комфортности городской среды, увеличения объёмов жилищного строительства и выполнения других задач, поставленных в указах Президента России.

Участники форума обсуждают основных направлений национального проекта “Жилье и городская среда”  и стратегии российских мегаполисов по созданию умных городов, а  также практики размещения государственных заказов в строительной отрасли через информационно-цифровые площадки.

В фокусе внимания FIABCI - обозримое будущее строительной отрасли - материалы из 3D - принтеров, инженеры-робототехники, GPRS-управление, роботизированные строительные фабрики

Здесь представляют  новейшие технологии в строительстве и прогнозы по снижению стоимости жилья за счет внедрения инновационных методов.

Мероприятия 70-го Всемирного конгресса FIABCI будут проходить в «Центре Международной Торговли» до  31 мая.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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