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Чубайс призвал повысить цены на электричество, Дерипаска выполнил требования США и другие новости четверга

17 Января 2019 249 1 События и факты
Чубайс призвал повысить цены на электричество, Дерипаска выполнил требования США и другие новости четверга

Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире, констатировал Анатолий Чубайс в своем выступлении на Гайдаровском форуме. Существуют два пути решения этой проблемы, оба из которых являются болезненными, сказал глава «Роснано». Первое – повышение цен на электроэнергию. Россия – страна бедная, продолжил Чубайс. Поэтому необходимо создать ситуацию, когда богатые платят больше, а цены для малоимущих остаются на прежнем уровне. Второе – введение ряда запретов. Каких, Чубайс не уточнил. Почему он до сих пор рассуждает об энергетике, а не о нанонтехнологиях, которые курирует, – тоже.

На 7% выросли акции «Русала» после сообщения о том, что в Сенате США не прошла резолюция о продлении санкций против российской компании, передает ТАСС. Администрация Белого дома твердо придерживается мнения о том, что компании Дерипаски «Русал», «En+» и «ЕвроСибЭнерго» должны быть выведены из-под санкций, так как Дерипаска выполнил все требования американцев.

191,4 млрд долларов составило положительное сальдо торгового баланса России за 11 месяцев минувшего года, пишет французская деловая газета Les Echos, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы. Общий объем российской торговли за указанный период составил 629 млрд долларов. При этом экспорт увеличился на 27,5% и достиг 410,2 млрд долларов. Две трети экспорта пришлись на энергоносители, который дорожали в 2018 году.

Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что задача добиться 3% роста экономики в год и стать пятой экономикой мира является сверхтяжелой и только нацпроектами она не решается. Ключевые факторы, способные ее решить, это трудовые ресурсы, инвестиции и рост производительности труда, отметил он. Также, подчеркнул глава Счетной палаты, необходимы реформирование государственного управления, сокращение роли государства в экономике, повышение доверия к власти, передает ТАСС.

Крупные международные компании, в число которых входят BASF, Chevron Phillips Chemical, ExxonMobil, Henkel, Mitsubishi Chemical, Shell, Total и другие, объявили о создании новой организации – AEPW, задачей которой станет борьба с загрязнением окружающей среды и, прежде всего водных ресурсов, пластиковыми отходами. Главой AEPW назначен руководитель Procter & Gamble Дэвид Тейлор. Первоначальный фонд организации составил 1 млрд долларов. Эти средства, в частности, будут направлены на очистку десяти крупнейших рек мира, включая Амур, сообщает «Интерфакс».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:37 0 0
675765:

Во всем мире идёт снижение цен на энергоносители и рост альтернативных источников питания... солнце ветер газ приливы итд Голландия Германия пример ...Потому что дешевая эл энергия это недорогие товары и ценовая конкурентоспособность немцы на западе это поняли. В России вражеское правительство работающее на разрушение экономики РФ с помощью накручивания цен на энергоносители, которые впрямую влияют на стоимость товара соответственно конкурентность у него ниже плюс демпинг иностранцев на рынке турки китайцы, какая там отечественная экономика, да это развал экономики РФ...

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