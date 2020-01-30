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«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса

30 Января 2020 44 0 События и факты
«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса

Россия прекращает железнодорожное сообщение с Китаем и закрывает пешеходные приграничные пункты на Дальнем Востоке. Эти меры направлены на сокращение угрозы распространения коронавируса на Россию. Они были приняты после требования президента Владимира Путина «сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было». Ранее Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии Минздрава РФ спрогнозировал появление вируса в России в середине февраля.

Прекращение сообщения

  • Оперативный штаб при правительстве России по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, решил прекратить железнодорожное сообщение между Россией и Китаем с 31 января. Исключением станет рейс Москва – Пекин и Пекин – Москва. Таким образом, из четырех рейсов отменят три. Деньги за неиспользованные билеты будут возвращены
  • Пешеходная и автомобильная граница с КНР будет перекрыта в пяти регионах Дальневосточного федерального округа. Ограничения до 2 февраля будет действовать в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, а также в Еврейской автономной и Амурской областях.
  • Авиасообщение пока не сворачивается, но решение о приостановке полетов может быть принято 31 января. Российские туроператоры прекратили рейсы в Китай с 27 января. Однако в Китае остается около 7 тыс. россиян. Их возвращение – одна из задач оперативного штаба. Но пока эвакуировали только 146 человек из провинции Хайнань.
  • Китайским студентам в России продлят новогодние каникулы до 1 марта. Студенты вернутся на учебу после пика эпидемии коронавируса. Эта мера коснется 24 тыс. китайских граждан.
  • Ограничения не коснутся почтового сообщения и грузоперевозок между Россией и Китаем. Это объясняется тем, что коронавирус передается от человека к человеку и погибает в течение 30 минут вне организма. Поэтому посылки из КНР не представляют для россиян опасности.
  • Президент Владимир Путин на встрече с оперативным штабом 29 января призвал минимизировать человеческие жертвы от распространения вируса. Всего в мире вирусом заразилось 7 711 человек, 170 погибли.

Экономические угрозы

  • В самом Китае из-за вспышки коронавируса продлили новогодние каникулы, которые начались 25 января, до 2 февраля. К середине месяца китайские власти рассчитывают, что эпидемия пойдет на спад. Однако это уже сейчас означает простой производства. Есть угроза того, что российские склады электроники не успеют пополнить запасы китайской продукции в преддверии 23 февраля и 8 марта. На Китай приходится 60% поставок потребительской электроники в Россию.
  • Поскольку турпоток в Китай и из Китая резко остановился, падает спрос на нефть (нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель) и акции авиакомпаний. Пока преимущественно европейских – Air France, Lufthansa, LVMH, Hermes. Но остановка авиасообщения России с Китаем сильно ударит по «Аэрофлоту».
  • Известно, что на Дальнем Востоке остановлены все проекты с «привлечением иностранной рабочей силы» (китайцами). Об этом заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Вакцина от вируса

  • Российские специалисты разрабатывают вакцину от нового китайского коронавируса, о чем проинформировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Да, разработка вакцины, конечно, ведется. Каждый раз, когда мы имеем последовательность [вируса], мы начинаем немедленно разработку вакцины», – цитирует РИА Новости Попову.
  • Также, как подчеркнула глава ведомства, опасность для России в плане распространения коронавируса сведена к минимуму: «Мы на сегодняшний день усилили контроль за выявлением всех температурящих больных с учетом эпиданамнеза. Работа продолжается, мы ее ни на минуту не прекращаем, очень внимательно следим за тем, как ситуация развивается».

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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