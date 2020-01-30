«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса 44 0 События и факты

Россия прекращает железнодорожное сообщение с Китаем и закрывает пешеходные приграничные пункты на Дальнем Востоке. Эти меры направлены на сокращение угрозы распространения коронавируса на Россию. Они были приняты после требования президента Владимира Путина «сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было». Ранее Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии Минздрава РФ спрогнозировал появление вируса в России в середине февраля.