Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»

В современном мире все автоматизируется. Не исключение – квартиры и частные дома. Умный дом – это комплекс решений, которые позволяют автоматизировать быт человека, избавив его от рутины. Главная цель подобных систем – сделать жизнь проще.

В мае этого года была опубликована информация о темпах развития рынка умных домов в России и мире. Исследование компании Strategy Analytics показало, что в 2017-м году расходы на оборудование умных домов в мире увеличились на 16% по сравнению с предыдущим годом. Суммарно они достигли 84 млрд долларов. Больше всего расходов приходится на Северную Америку (примерно 40 млрд долларов). По данным исследования, уже в 2020 году треть домов в США станут умными.

В России же рынок только начинает формироваться. Как часто бывает, до нас инновации доходят дольше. На сегодняшний день рынок автоматизированных систем представлен следующими компаниями: Rubetek, Fibaro, Мегафон (Life Control), Xiaomi. По оценкам экспертов, российский рынок будет развиваться, а ежегодный рост составит 21,3%. К 2020 году расходы на оборудование в нашей стране достигнут 9 млрд долларов. Так что такое – умный дом? Начнем с истории.

История создания

В 1950 году американский инженер Эмиль Матиас создал первый прототип умного дома. Он назвал свое устройство Push-Button Manor («Дом с кнопками»). Инженер потратил более 2 км проводов, чтобы оборудовать свой дом новой системой. В результате он и его семья могли дистанционно управлять освещением, дверьми, занавесками, а также различными домашними приборами. Помещение также было оборудовано системой безопасности.

Через 15 лет другой американский инженер – Джим Сазерленд, сконструировал компьютер ECHO IV – систему для домохозяек. Устройство управляло температурой воздуха, отслеживая прогнозы погоды, и хранило в себе сборник рецептов. Еще одной функцией стало автоматическое включение и выключение приборов.

Однако первые разработки не были широко использованы. Тогда эксплуатация умных домов обходилась слишком дорого.

В 1970-х годах ученые снова задумались над идеей создания автоматизированной системы управления домом. Именно тогда специалисты шотландской компании Pico Electronics создали протокол X10. Он и по сей день используется для обмена данными между электронными устройствами.

В 1987 году ученые из Советского Союза разработали систему «СФИНКС», которая стала прототипом для современных аналогов. Он включал в себя центральный процессор, 2 пульта управления, 3 модуля (для самого человека, для машины и для бытовых приборов), а также голосовое управление.

В 2002 году создатели компонентов для автоматизированных систем подписали договор, который подразумевал создание протокола KNX – единого для всех устройств.

Следующая веха в развитии умных домов – создание смартфонов и облачных технологий. Благодаря этому эксплуатация умных домов стала гораздо более удобной и вышла на современный уровень.

Какие устройства используются при создании умных домов

Центр управления

С помощью центра управления можно взаимодействовать со всеми устройствами в системе. Их может быть до 300. В него также записываются все сценарии работы. Например, когда вы уходите, будут закрыты жалюзи и выключен свет. Все зависит лишь от вашего желания. Чаще всего системой можно управлять с помощью мобильного приложения.

Датчики

В большинстве умных домов имеются следующие датчики:

Протечки. Умный дом уведомит вас, если вы затопите его.

Температуры и влажности. Датчик следит за состоянием воздуха в доме.

Открытия. Устройство будет полезным для родителей маленьких детей, которые любят открывать все шкафы.

Утечки газа. Прибор постоянно проверяет наличие газа в воздухе.

Дыма. При возгорании чего-либо датчик передаст вам об этом информацию.

Присутствия. Если в ваше отсутствие кто-то войдет к вам домой, вы незамедлительно об этом узнаете.

Камеры

Видеокамеры позволяют вам проверить, чем занимается ребенок в ваше отсутствие, как себя чувствуют ваши пожилые родители и что делают ваши домашние животные. Изображения можно выводить на экран смартфона. Запись осуществляется как на карту памяти, так и на облачные хранилища.

Уличная камера будет полезна для автовладельцев. Вы сможете проверить, все ли в порядке с машиной. Можно узнать, есть ли место на парковке. Также, если кто-либо повредит автомобиль, найти виновника не составит никакого труда.

Умные розетки

Благодаря умным розеткам вам больше не придется переживать, выключили ли вы утюг или электроплиту. Достаточно отправить розетке команду через смартфон, и она сразу же обесточит прибор. Можно также установить розетку с функцией измерения энергопотребления. Так вы узнаете, какое устройство потребляет больше всего электроэнергии.

Умный кондиционер

Если вы решили купить в дом кондиционер, вам определенно стоит выбрать его умную версию. Им гораздо удобнее пользоваться. В нем имеются уже упоминавшиеся выше датчики. Они сообщают устройству, когда в помещении становится слишком жарко или душно. Вам больше не придется вставать, чтобы включить или настроить кондиционер. Им можно управлять с помощью голоса или смартфона. Также возможно создание повседневных сценариев работы.

В целом умные дома обеспечивают спокойствие, комфорт, безопасность и экономичность. И если в 1950-е и даже в 70-е годы они выглядели футуристично, сегодня они уже не кажутся запредельной фантастикой. Умные дома – неизбежное будущее, которое, как показывают прогнозы, наступит в России в самое ближайшее время.