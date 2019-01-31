Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Нормы и правила предоставления услуг ЖКХ описаны в Постановлении №354. Однако часть управляющих компаний, ЖЭКов и ТСЖ периодически не выполняют эти требования. Получатели услуг могут обжаловать их действия, требовать снижения платы, перерасчета. Для этого нужно изучить основные пункты Постановления №354 и другие нормативные документы.

Электроснабжение

Характеристики электрической сети зависят от энергопотребления квартиры или частного дома. Если суммарная мощность не превышает 15 кВт, устанавливают однофазную сеть 220 В, с частотой 50 Гц. Если же энергопотребление превышает это значение, нужна трехфазная электролиния.

Правила электроснабжения квартир и частных домах описаны в разделе VI приложения №1 Постановления №354. Допустимые сбои и штрафы:

Перерыв в электроснабжении – 2 или 24 часа в зависимости от источников бесперебойного питания.

Отклонение от нормированной частоты и напряжения электрического тока по ГОСТ 32144-2014. Это не разрешено, даже на короткое время.

Отключение для проведения ремонтных или профилактических работ – предупреждение жильцов о дате и времени их начала.

Штрафы за несоблюдение – снижение платы за коммунальную услугу в размере 0,15 % за каждый час нарушения. Перерасчет делается на весь отчетный период – месяц.

Для проверки можно обратиться в ЖЭК с заявлением. Специалист должен составить акт с указанием фактических параметров электроснабжения. Альтернатива – независимая компания, которая сделает суточный мониторинг сети. Эти документы будут основанием для перерасчета абонентской платы.

Холодное водоснабжение

Часто возникает вопрос – кто должен менять трубы водоснабжения в квартире? Управляющая компания осуществляет ремонт или замену водяной магистрали на участке до первой запорной арматуры, крана. Состояние дальнейшей разводки зависит только от владельца недвижимости. Он же следит за смесителями, кранами и другой запорно-регулирующей арматурой.

За состав воды, напор и давление отвечает местный водоканал. В договоре должны быть указаны нормы из раздела I приложения №1 Постановления №354:

Перерывы подачи холодной воды. Не более 8 часов суммарно за месяц или 4 часа разово. Последнее допускается при возникновении аварий. Основание – СНиП 2.04.02-84. За несоответствие – штраф 0,15% за каждый день.

Состав холодной воды. Он регламентируется СанПиН 2.1.4.1074-01. Отклонение состава не допускается, исключение – аварийная ситуация. В этом случае поставщик воды должен прекратить водоснабжение до устранения ситуации.

Давление в трубах. Для квартир нормальное значение – 0,03-0,6 Мпа. У колонок водозабора – от 0,1 Мпа. Штраф – 0,1% за день.

Однако в законе ничего не сказано о гидравлических ударах – резких скачках давления. Доказать их появление сложно, но результатом бывает разрыв труб, выход из строя запорно-регулирующей арматуры.

Для проверки состава воды нужно вызвать специалиста из сертифицированной лаборатории. Самостоятельный забор будет недействителен. Для проверки давления в одном из участков трубопровода устанавливают манометр с функцией запоминания данных.

Горячее водоснабжение

Главная проблема горячего водоснабжения – недостаточно высокая температура воды в трубах квартиры, дома. Иногда это связано с некачественным трубопроводом или его схемой прокладки. Это должны проверить работники Управляющей компании. Иначе претензии со стороны жильцов будут признаны недействительными.

Нормы горячего водоснабжения и возможные нарушения описаны в главе 2 приложения №1 Проставления №354:

Перерывы в круглосуточном обеспечении. Не превышают 8 часов за один месяц или 4 часа разовой задержки.

Температура горячей воды, проверяется в точке водозабора. Значение – не менее +60°С. Днем допускается отклонение от нормы не более чем на 3°С, ночью – до 5°С.

Состав. Горячая вода относится к технической, ее состав описан в СанПиН 2.1.4.2496-09.

Давление в трубах такое же, как и для холодного водоснабжения. В квартирах – 0,03-0,6 Мпа.

Для правильного измерения температуры воды в точке водозабора нужно спустить ее в течение трех минут. Учитывается температура в квартире и на улице. Возможна поломка в смесительном узле, который установлен во всех многоквартирных домах. Его ремонтом должен заниматься водоканал.

Отопление

Услуги теплоснабжения предоставляются только в отопительный период. Он начинается с 15 октября и заканчивается 15 апреля. Исключение – регионы Крайнего Севера, области с экстремально низкими температурами. В постановлении №491 указывается, что трубы отопления, запорная арматура и радиаторы являются общедомовым имуществом. Их замену должен делать ЖЭК или Управляющая компания. Это же относится к ремонту и модернизации системы.

Температура в жилых комнатах не должна быть ниже +18°С. Для угловых помещений этот показатель не менее +20°С. Но для этого теплоизоляция стен, окон и дверей соответствуют СНиП 23-02-2003.

Правила теплоснабжения описаны в главе VI приложения 1:

Перерывы в теплоснабжении. Не более одних суток за месяц. Допускается отключение отопления для ремонтных и профилактических работ на 16 часов. Температура в жилых помещениях не должна опуститься ниже +8°С.

Давление в системе. Если в доме установлены чугунные радиаторы, давление не более 0,6 Мпа. Для алюминиевых и стальных конвекторах норма – до 1 Мпа. Изменение давления – в пределах 0,05 Мпа.

Допускается превышение температуры воздуха на 4°С.

Часто причиной низкого нагрева батарей является засорение рабочего диаметра труб внутри. Решение проблемы – очистка или замена на новые радиаторы. Это должен делать ЖЭК, но после проверки температурного режима отопления.

Газоснабжение

Объем потребляемого газа кухонной плитой или котла отопления зависит от его состава. Это прописано в ГОСТ 5542-87. Главный показатель – калорийность. Он должен составлять 8958 Ккал или 37,5 МДж. Для проверки состава нужно обратиться в Газовую службу, они отправят запрос в инспекцию. Последняя подключает государственные лаборатории. Но на практике это сделать сложно из-за бюрократической системы.

Если происходят перебои в поставке газа или изменяется давление в трубах, нужно изучить главу V приложения 1 Постановления №354:

Перерывы в подаче газа. Не должны превышать 4 часа за месяц. Штраф – 0,15% за каждый день отчетного периода.

Отклонения в составе и калорийности не допускается. Во время горения не должны выделяться опасные для человека составы, которые не удаляются естественной или принудительной вентиляцией.

Давление в системе – 0,0012-0,003 Мпа.

Для вентиляции и отведения угарных газов в многоквартирных домах установлены воздушные каналы. Их состояние должен контролировать ЖЭК, служба газа делает замеры тяги. Эти проверки должны осуществляться один раз в год. Исключение – заявление от жильцов, если произошло засорение воздушного канала.

Водоотведение

Для нормальной работы канализации ЖЭК или Управляющая компания должны следить за состоянием общедомовых стояков. Трубы не должны быть повреждены, учитывается уменьшение полезного сечения из-за засорения. Наличие неприятного запаха в квартире из канализационных труб свидетельствует о неправильной работе фанового стояка. Для его ремонта или замены нужно вызвать представителей ЖЭКа.

Остановка работы канализационных систем не должна превышать 8 часов в месяц или 4 часа разово. Это правило прописано в главе III приложения №1. В случае превышения этого лимита плата за расчетный период может быть снижена на 1% за каждый день не предоставления услуги.

Замену унитаза и других сантехнических приборов выполняют жильцы. Но отводы от стояков ремонтирует и меняет Управляющая компания. Это относится к общедомовому имуществу. Монтаж дополнительной запорной или защитной арматуры, например, – обратного клапана, делается по инициативе и за счет жильцов.

Условия принудительного отключения канализации (установка заглушки) – согласие всех жильцов дома. Управляющая компания сделать это по своей инициативе не может. Таким образом они нарушают правила главы III. Проживающие в квартире вправе подать иск на такие действия.

Уборка территории, вывоз мусора

Одна из ключевых проблем новостроек и старых зданий – расположение мусорных контейнеров. Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 они должны находиться на расстоянии не менее 20 м от жилых зданий, детских и спортивных площадок. В качестве ограждения используется забор, зеленые насаждения. Их отсутствие является нарушением. Площадка асфальтированная или из специальной плитки. Число контейнеров – не более 5 шт.

Несоблюдение графика вывоза мусора является причиной загрязнения территории. Периодичность прописана в главе VII приложения №1:

Летом. Вывоз выполняется ежедневно.

Зимой. Если среднесуточная температура ниже +5°С – один раз в три дня.

Допустимое отклонение от сроков – не более 24 часов.

Уборка придомовой территории осуществляется один раз в день. Исключение – большое количество мусора, листвы или снега. В этом случае выполняются внеплановые работы. Во время снегопада периодичность уборки снега – через три часа после его завершения. При гололеде посыпка осуществляется 1 раз в день.

В случае несоблюдения этих норм нужно подать жалобу в ЖЭК, Управляющую компанию. Если они игнорируют документ или не выполняют требований – отправляется заявление в местную жилищную комиссию.