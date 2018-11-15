Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией

Обязанность полиции – обеспечение порядка и законности на территории России. Полномочия ее сотрудников описаны в законе №3-ФЗ. Но его содержание знают далеко не все граждане РФ, в результате чего возникают конфликты при выполнении полицейскими служебных обязанностей. Для предупреждения противоправных мер со стороны работников МВД нужно изучить права граждан при общении с полицией.

Предъявление документов

Проверка документов у граждан – стандартная процедуры. Но для этого у полицейского должны быть основания. При обращении он должен назвать свою должность, фамилию, звание. По требованию – служебное удостоверение. Сотрудник может быть одет в гражданскую или служебную форму. В неслужебное время он не может требовать документы, а может только принять заявление о преступлении. Основание – ч. 2 ст. 27 закона №3-ФЗ.

По ч. 4 ст. 14 закона «О полиции» право проверить паспорт возникает только при таких обстоятельствах:

есть повод подозревать гражданина в совершении преступления;

лицо находится в федеральном розыске;

совершаются противоправные действия.

Но ст. 70 приказа МВД №80 расширяет этот список. Так, наряды полиции должны обращать внимание и по обстоятельствам требовать предъявления документов у лиц, часто появляющихся у объектов, где хранятся материальные ценности – банки, склады, базы. Это же правило действует для граждан, одетых не по сезону или проявляющих беспокойство, настороженность.

При желании сотрудник полиции всегда может найти законный повод потребовать паспорт. Его с собой носить все время не обязательно. Обязанность может быть возложена только федеральным законом (ст. 55 Конституции РФ). Подобные законодательные акты не действуют на территории России.

Основания для задержания

Задержание – это принудительное ограничение свободы, наступающее при выполнении сотрудниками правоохранительных органов своих обязанностей. Цель – предотвращение преступления, задержание подозреваемых и преступников. Это мероприятие выполняется на основании постановления прокуратуры или при явных признаках нарушения закона.

Основания для задержания описаны в п. 2 ст. 14 закона 3-ФЗ:

участник в совершении преступления, административного правонарушения;

есть постановление суда о заключении под стражу;

нахождение на улице во время комендантского часа;

лицо было обнаружено на территории охраняемого объекта;

при попытке самоубийства;

есть ярко выраженное психическое расстройство;

депортация гражданина другого государства.

Попытки задержания без этих оснований незаконны. Это причина для подачи жалобы и начала служебного расследования.

Описание процедуры

Если ограничение свободы является вынужденной мерой, полицейский может представиться задержанному после выполнения действий. Обязательно объясняются причины, если имеется постановление об аресте или аналогичный документ, его нужно предъявить. Без законной мотивации эта процедура не выполняется, считается противоправной.

Положения о задержании есть в п. 3-16 ст. 14 закона «О полиции». Информация, которую должны знать граждане РФ:

предоставление юридической помощи – частный или государственный адвокат;

срок начинается с момента ограничения свободы передвижения;

в течение трех часов с момента начала процедуры должны быть оповещены родственники сотрудниками полиции или задержанным;

для несовершеннолетних – родителям или опекунам сообщают незамедлительно;

полиция должна оказать первую медицинскую помощь;

составляется протокол, данные заносятся в реестр;

протокол должны подписать сотрудники полиции, совершившие задержание, и сам задержанный после ознакомления.

Задержанные должны содержаться в специальных местах, где их здоровью и жизни не угрожает опасность. Проводится медицинское обследование перед временным заключением под стражу.

Как вести себя задержанному

Одна из причин задержания – насилие в отношении сотрудников полиции. Признаки этого описаны в ст. 318 Уголовного кодекса. Это повлечет уголовную ответственность – лишение свободы сроком до 5 лет. За оскорбления должностного лица предусмотрены штрафы – до 20000 руб. Основание – ст. 319 УК РФ.

Советы при задержании:

не оказывать физического сопротивления;

требовать соблюдения регламента;

воспользоваться правом об информировании родственников;

при применении насилия этот факт должен быть зафиксирован при проведении медицинского обследования.

Ознакомление с протоколом обязательно. Если факты из него не соответствуют действительности – требуйте изменить содержание документа.

Подбросили наркотические средства

Часто для выполнения плана по раскрытию дел или по другим мотивам полицейские во время задержания подбрасывают наркотики. Фальсифицируется преступление по ст. 228 УК – распространение и хранение наркотических средств. Подобное обвинение отразится на возможности найти хорошую работу, занять руководящие должности в государственных структурах.

Что может делать сотрудник МВД при такой ситуации:

Первичный досмотр. Сотрудник может сделать только поверхностный осмотр поверх одежды. По ст. 27.7 КоАП РФ это можно сделать, если лицо было застигнуто в момент совершения преступления, либо при наличии признаков – следы на одежде, руках.

Допускается досмотр на месте задержания. Сотрудники полиции должны осделать фото, видеосъемку, задействовать двух и более свидетелей.

Обнаружили наркотики на месте задержания. Для этого должно быть выполнено вышеописанное условие. Протокол составляется на месте, если это сделано в отделении полиции – это считается нарушением.

При заполнении протокола и несогласием с его содержанием нужно под подписью написать «Вину не признаю, с содержанием не согласен». Все пустые места заполнить буквой «Z».

«Слабая» сторона такого дела – показания свидетелей. Если они указаны в протоколе, но фактически отсутствовали – можно утверждать о подложном обвинении. Для этого нужно установить фактическое местоположение свидетелей на момент задержания. Подтверждение – видео, фотосьемка, показания лиц, видевших их в это время.

Когда допускается применение силы сотрудниками полиции

Незаконное применение специальных средств – одно из частных правонарушений сотрудниками полиции. Перед этим работник МВД должен предупредить о своих намерениях. Основание – п. 1 ст. 19 закона №9-ФЗ. Исключение – повышенный риск угрозы здоровья и жизни со стороны задержанного.

Правила применения силы и специальных средств работниками полиции:

Учитывать обстановку, потенциальную опасность, минимизировать ущерб и вред здоровью задержанного (ч. 3 ст. 19).

Если применение средств привело к ухудшению здоровья, сотрудник должен оказать первую помощь. Но это не должно сказываться на его безопасности.

При появлении телесных повреждений работник МВД должен в течение 24 часов сообщить об этом родственникам. Исключение – не удалось установить личность (ч. 5 ст. 19).

Разрешено применение физической силы, но только если задержание или транспортировка задержанного не силовыми методами невозможна (ч. 1 ст. 20).

Сопротивление полиции – это дополнительная возможность ограничить свободу со стороны исполнительного лица. Даже при явных нарушениях не нужно оказывать физическое воздействие. В такой ситуации пытаются зафиксировать правонарушение, позже найти свидетелей и приобщить их показания к заявлению.

Куда и как жаловаться на действия полиции

При выявлении нарушений можно подать официальную жалобу на действия или бездействия полицейского. Если неправомерность действий незначительная – можно обратиться к руководителю отделения. Это делают в письменной форме. В заявлении нужно написать от кого и кому направляется жалоба. Содержание – описание нарушения и просьба принять меры в отношении сотрудника.

Если это не дало результат или действия носят серьезный характер, нужно обратиться в Собственную службу безопасности (УСБ). Для этого нужно сделать следующее.

Ознакомиться с информацией на официальном сайте УСБ. Составить письменное обращение, форма свободная – кому направляется, информация о заявителе, суть вопроса, дата и подпись. Заявление отправляется по почте, передается в ближайшем отделении МВД или заполняется форма на сайте МВД. В последнем случае нужно выбрать «Главное управление собственной безопасности».

При личном посещении должны предоставить номер регистрации заявления. При его принятии может возникнуть уголовная ответственность за заведомо ложный донос. Основание – ст. 141 УПК РФ.

Сотрудники Росгвардии – права и обязанности

Возможность патрулирования и охрана общественного порядка сотрудниками Росгвардии дало им права им обязанности. В ст. 1 ч. 9 закона №226 «О Росгвардии» указано, что сотрудники этого подразделения наделяются следующими правами:

требовать от граждан соблюдения общественного порядка;

прекращать противоправные действия;

доставлять нарушителей в отделения полиции.

Сотрудники могут осуществлять административное задержание на срок не более трех часов для выявления обстоятельств правонарушения (ст. 27.3 КоАП). Они не имеют права составлять протоколы об административных или уголовных нарушениях. Задача сотрудников Росгвардии – доставить нарушителя в ближайшее отделение полиции. До этого они должно соблюдать правила административного задержания.