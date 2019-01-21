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Число миллиардеров неуклонно растет, выяснилось, как деньги нелегально выводят из России и другие новости понедельника

21 Января 2019 135 0 События и факты
Число миллиардеров неуклонно растет, выяснилось, как деньги нелегально выводят из России и другие новости понедельника

Правительство РФ приняло решение о начале строительства первого участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань. Он соединит подмосковный город Железнодорожный с городом Гороховец в Нижегородской области, сообщает «Коммерсант». Стоимость проекта оценивается в 621,55 млрд руб. РЖД и бюджет РФ выделят на строительство 400 млрд руб. Остальные средства планируется получить от заинтересованных в проекте китайских и немецких компаний. Дело в том, что этот участок ВСМ должен стать частью ВСМ «Евразия», которая соединит Пекин и Берлин. По мнению экспертов, с которым трудно не согласиться, запланированное строительство, соединяющее два пригородных города Москвы и Нижнего Новгорода, будет бессмысленным – пассажиров найти не удастся. Так что надо либо строить ВСМ Москва – Казань, либо не делать ничего.

Как нелегально выводятся деньги за рубеж? Об этом «Российской газете» рассказали в Федеральной таможенной службе. Способа три. Это использование подложных документов, создание фирм – однодневок под несуществующие контракты и неоднократное перемещение одного и того же товара через границу. Работа ФТС по эти трем направлениям привела к тому, что за последние три года объем сомнительных операций сократился в 20 раз – с 2,09 млрд долларов до 80,6 млрд.

Число миллиардеров в мире удвоилось за последние 10 лет, сообщает РИА Новости. В 2018 году их насчитывалось 2208 человек, суммарное состояние которых увеличивалось на 2,5 млрд долларов ежедневно. Одновременно с этим, не улучшается финансовое положение беднейших 3,8 млрд человек. Эксперты подсчитали, что их суммарное состояние равно состоянию 26 богатейших людей мира. Так, например, 1% состояния богатейшего человека мира, владельца компании Amazon Джеффа Безоса, равен бюджету здравоохранения Эфиопии, где проживают 105 млн человек.

Токио рассматривает вопрос о заключении мирного договора с Россией при получении гарантий по передачи под юрисдикцию Японии Шикотана и ряда мелких необитаемых островов Южно-Курильской гряды, передает агентство Kyodo. При этом, по мнению японской администрации, передача двух других островов – Итурупа и Кунашира выглядит нереалистично.

Профицит платежного баланса России увеличился до рекордных 114,9 млрд долларов в прошедшем году, сообщает РИА Новости. Одновременно с этим международные резервы России достигли 472,6 млрд долларов. Положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами составило 67,5 млрд долларов против 25,2 млрд в 2017 году.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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