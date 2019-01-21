Число миллиардеров неуклонно растет, выяснилось, как деньги нелегально выводят из России и другие новости понедельника

Правительство РФ приняло решение о начале строительства первого участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань. Он соединит подмосковный город Железнодорожный с городом Гороховец в Нижегородской области, сообщает «Коммерсант». Стоимость проекта оценивается в 621,55 млрд руб. РЖД и бюджет РФ выделят на строительство 400 млрд руб. Остальные средства планируется получить от заинтересованных в проекте китайских и немецких компаний. Дело в том, что этот участок ВСМ должен стать частью ВСМ «Евразия», которая соединит Пекин и Берлин. По мнению экспертов, с которым трудно не согласиться, запланированное строительство, соединяющее два пригородных города Москвы и Нижнего Новгорода, будет бессмысленным – пассажиров найти не удастся. Так что надо либо строить ВСМ Москва – Казань, либо не делать ничего.

Как нелегально выводятся деньги за рубеж? Об этом «Российской газете» рассказали в Федеральной таможенной службе. Способа три. Это использование подложных документов, создание фирм – однодневок под несуществующие контракты и неоднократное перемещение одного и того же товара через границу. Работа ФТС по эти трем направлениям привела к тому, что за последние три года объем сомнительных операций сократился в 20 раз – с 2,09 млрд долларов до 80,6 млрд.

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