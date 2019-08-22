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Чип господдержки. Как правительство собирается выводить российскую микроэлектронику на новый уровень

22 Августа 2019 94 0 Экономика
Чип господдержки. Как правительство собирается выводить российскую микроэлектронику на новый уровень

Минпромторг России разработал и представил «Стратегию развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года», а его представители заявили, что уже в следующем году приоритетными станут мероприятия, направленные на поддержку российских разработчиков микроэлектроники. Доля российских производителей на внутреннем рынке электроники сегодня составляет 23%,а к 2030 году должна достигнуть 80%.

Меры поддержки

В ходе состоявшейся в ТАСС презентации стратегии директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак отметил, что инструментом ее реализации станет и расширение постановления правительства №109, которое в данный момент определяет субсидирование в части НИОКР. Кроме этого, по его словам, вводится пятая подпрограмма, главной темой которой станет микроэлектроника. Далее планируется согласовать соотношение финансирования: если сегодня в соотношение направленных на  реализацию проектов  государственных и собственных средств составляет 50 на 50 процентов, то планируется изменить его как 70% на 30%, увеличив долю государственных инвестиций. «У нас должно быть больше  возможностей поддержать отечественных разработчиков, это очень важно, особенно в микроэлектронике», - пояснил Шпак.

Еще одна мера – это так называемое субсидирование разницы в ценах отечественной микроэлектроники. Аналогичный шаг был предпринят с платежными картами «Мир». Теперь планируется расширить спектр использования и для других изделий микроэлектроники. Шпак поясняет, что для того, чтобы оказаться на рынке, даже если речь идет о небольшой партии, нужно «давать» нормальную цену.

«На сегодняшний момент наши производители из-за того, что у них серий нет, нормальную цену дать не могут. И мы будем субсидировать им разницу в цене, с тем чтобы нарастить свою серийность, чтобы они потом могли укладываться в рыночные механизмы», - резюмировал Шпак.

И еще одна мера поддержки связана с поддержкой дизайн-центров, специализирующихся на разработке ПО и компонентов оборудования. В этом случае речь идет о некоторой доле субсидирования расходов на формирование новых рабочих мест, а также закупку оборудования и операционных расходов. Все подробности планируется сформулировать до конца года.

Ситуация и персрпективы

На сегодняшний день, согласно оценке Минпромторга, объем российских производителей на российском рынке электроники находится на уровне 23%. В срок до 2030 года этот показатель должен будет вырасти до 80%.

В пресс-службе министерства сообщили, что у субсидий в области электронной промышленности нет целевого характера. Они направлены на поддержку определенных технологических сегментов. А предоставляют субсидии на конкурсной основе широкому кругу организаций и для проектов, чьи сроки реализации не превышают пять лет.

Определена и максимальная стоимость проектов, в зависимости от программы речь идет о диапазоне 1–2,5 млрд рублей. При этом, предельный размер ежегодной субсидии может составлять 200–400 млн руб. Стоит учитывать и тот факт, что при возможном введении санкций компания, которая развивает проект, может не больше, чем раз в год направить обращение в Минпромторг, попросить изменить его целевые показатели и срок реализации.

Как отмечают аналитики, именно субсидирование может стать важнейшей мерой, которая поможет вывести российскую микроэлектронику на новый уровень. Однако важно соблюдать и другие меры – в частности, гарантированный спрос, сокращение налогового бремени и принудительная локализация производства.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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