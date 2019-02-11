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Чиновники скрывают правду. Почему россияне не верят власти

11 Февраля 2019 8107 0 Политика
Чиновники скрывают правду. Почему россияне не верят власти

Больше половины граждан России выразили сомнение относительно информации, которую доносят до них представители власти. Опрос «Левада-центра» показал: большинство жителей страны считают, что им лгут, когда речь идет о ситуации в экономике, медицине, пенсионном обеспечении, безопасности и других важных областях.

Показатель недоверия

Число россиян, которые считают, что чиновники лгут населению, достигла максимального показателя – 52%. Об этом говорят итоги исследования, размещенные на официальном сайте «Левада-центра». В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек ​из 136 населенных пунктов в 52 российских регионах.

Год назад показатель недоверия находился на уровне 37%. В правдивость чиновников поверили только 12% против прошлогодних 20%. При этом только 12% респондентов доверяют чиновникам, а около трети (33%) считают, что иногда представители власти «лгут, а иногда говорят правду».

Кроме этого, как показал опрос, 41% опрошенных убеждены, что граждане России вполне откровенно говорят о том, как они относятся к власти и президенту. Еще 28% считают, что россияне могут скрывать «истинные мысли». А вот 29% опрошенных высказали мнение, что одна половина граждан искренна, а другая нет.

При этом, как отмечается, количество граждан России, считающих, что страна идет по неверному пути, выросло до максимума с 2007 года: такого мнения придерживается 45%. Вместе с этим, согласно информации, полученной «Левада-центром», путь, которого придерживается Россия, одобрили 42% опрошенных, еще 13% затруднились ответить.​

Страх с «советских времен»

Чиновники лгут, а обычные жители страны говорят правду – по мнению директора «Левада-центра» Льва Гудкова, это устойчивая тенденция. Как и тот факт, что россияне соблюдают законы, а государство – нет. По этой причине, как отмечает эксперт, россиянам приходится приспосабливаться и сталкиваться с ситуацией вынужденного обмана.

Как считает эксперт, достигнутый максимум демонстрирует реакцию на общее недовольство и ухудшение ситуации в стране. «Связано это не только с шоком из-за пенсионной реформы, но и с ростом цен и акцизов, и тем, что власти нарушили негласный социальный договор, пытаясь решить проблемы за счет населения. Хотя недоверие к чиновникам существовало всегда и растет после каждого ухудшения ситуации», – цитируют «Ведомости» главу центра.

Вместе с этим Гудков отмечает, что на сегодняшний день в нашей стране наблюдается весьма низкий уровень межличностного и институционального доверия. «Это реакция на репрессивное государство, на подавление межгрупповых связей. Страх перед властями идет еще с советских времен. Из-за этого люди доверяют только своему ближайшему окружению – семье и друзьям», – резюмирует аналитик.

Неверный путь развития

Примечательно, что о подобном «не оптимистичном» настроении россиян свидетельствует еще один опрос «Левада-центра», который был проведен в конце января. Согласно его итогам, количество граждан, считающих, что Россия идет по неверному пути, достигло максимума с 2007 года. Большинство опрошенных (45%) не поддержали проводимую политику. При этом больше чем в полтора раза выросло и число сомневающихся в том, верный ли путь избрали российские власти: 45% против 28% в 2018 году.

Последний раз максимальный показатель несогласных с путем развития России был зафиксирован в 2006 году. Тогда о том, что Россия идет по «неверному пути» заявило 48% участников опроса, а вот 34% сочли выбранный путь верным, еще 18% затруднились с ответом.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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