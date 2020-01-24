Чингиз Абдуллаев: «Писать на русском – в азербайджанской традиции»

На сегодняшний день у народного писателя Азербайджана в мире вышло более 30 миллионов книг, которые переведены на 32 языка. По его произведениям снято 8 фильмов и 2 сериала. И свой успех Чингиз Абдуллаев связывает с русским языком.

Чингиз Абдуллаев – единственный азербайджанский писатель, пишущий в жанре политического детектива, причем еще и на русском языке. Последний факт сам всемирно известный автор считает традиционным для азербайджанской культуры.

«Сам великий Низами в Средние века писал на фарси, потому что тогда это был язык общения народов на Кавказе и Ближнем Востоке. Другой наш классик, Исмаил-бек Куткашенлы, издавал свои произведения на французском языке. В 20 веке некоторые наши очень известные авторы начали писать на русском, в том числе Рамиз Фаталиев, Максуд Ибрагимбеков и его брат Рустам Ибрагимбеков – автор сценария таких фильмов как «Утомленные солнцем», «Урга», «Сибирский цирюльник» и, конечно, «Белое солнце пустыни», который по старой традиции смотрят все российские космонавты перед тем как лететь в космос, – рассказал Чингиз Абдуллаев журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

«Мой друг, лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук, как-то говорил мне, что пока его книги издавались только в Турции, его практически никто не знал, а как только их начали переводить на русский и английский языки – узнал весь мир. Так что в этом отношении состояться как известный писатель легче, если пишешь на русском. Недавно, когда Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко была в Азербайджане на Днях российской культуры, она заявила, что в России гордятся тем, что хорошо знают Муслима Магомаева и Чингиза Абдуллаева. Для меня это было очень большим подарком». И действительно, Абдуллаев оставил свой след не только в душах российских читателей, но и в русской литературе. Евгений Евтушенко посвятил герою Чингиза Абдуллаева целую поэму и в личной переписке сообщил, что у азербайджанского автора поразительный русский язык».

Неудивительно, что известного азербайджанского писателя с удовольствием приглашают в Россию на мероприятия самого разного уровня, начиная от встреч с читателями в крупнейших книжных магазинах столицы и заканчивая международными культурными форумами. Впрочем, связи с Россией у Чингиза Абдуллаева и без того очень прочные.

«Я живу на три города: в Москве, Лондоне и Баку, – рассказывает он. – В течение 20 лет я был заместителем Сергея Михалкова в Международном союзе писателей, сопредседателем Международного литературного фонда. Так что, конечно, всех самых известных российских писателей я знаю, очень уважаю и ценю».

Чингиз Абдуллаев удостоен множества национальных, зарубежных и международных наград и, в частности, является лауреатом межгосударственной премии «Звезды Содружества». Он легко говорит о своих достижениях, утверждая: «творчество подразумевает нескромность». И расшифровывая, что это значит желание быть читаемым. Именно этот факт доставляет Чингизу Абдуллаеву самое большое наслаждение и счастье. При этом Чингиз Абдуллаев с энтузиазмом советует российским читателям знакомство с современными молодыми авторами из Азербайджана, с которыми он работает как секретарь Союза писателей.

«Я не только помогаю им по должности, но и предлагаю их произведения самым крупным издательствам России, в том числе «Эксмо» и «АСТ», в которых печатаются и все мои книги, – рассказывает писатель. – У нас есть очень интересные авторы, например, Рена Юзбаши, которая создала первый азербайджанский роман в эсэмэсках. Молодой талантливый Эльчин Гусейнбейли пишет интересные романы, в том числе исторические. Произведения Рамиза Денизли переводятся на языки многих народов мира, он пишет, например, об Авиценне с точки зрения человека восточного менталитета, демонстрируя взаимодействие культур. Пусть Киплинг и не верил, что Восток и Запад могут сойтись, но они сходятся, причем часто – в Азербайджане».

А ближайшие творческие планы самого Чингиза Абдуллаева также связаны с Россией.

«Ко мне обратился один очень известный человек из Санкт-Петербурга с просьбой написать сценарий по его жизни, которая кажется мне совершенно уникальной, – рассказывает писатель. – Это один из самых богатых людей города, который когда-то приехал туда без копейки. Он никогда не был святым, и требует писать о его жизни жесткую не приглаженную правду, я уважаю это. Есть у меня в планах еще несколько сценариев и, конечно, новые книги. Мне нравится то, чем я занимаюсь».

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