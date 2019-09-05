Четырехдневка. Власти и бизнес обсуждают возможность перехода на сокращенную рабочую неделю в России

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил компаниям запрос о целесообразности введения четырехдневной рабочей недели в России. Этот вопрос последнее время все активнее обсуждается представителями органов власти, политических и общественных объединений, бизнес-компаний. Чиновники говорят о дальних перспективах, а в общественном объединении крупного российского бизнеса сомневаются, что рабочая неделя длиной в четыре дня в принципе может быть целесообразной в нашей стране.

Позиция бизнеса

В кулуарах ВЭФ-2019 глава РСПП Александр Шохин заявил следующее: «Мы сейчас разослали компаниям - членам РСПП запрос – дать свою оценку возможностей и ждем от них ответ до конца месяца». Комментируя в разговоре с RNS вероятность введения четырехдневной рабочей недели в России, Шохин отметил, что без роста производительности труда на 20% сокращение рабочих дней с сохранением заработной платы обернется чрезмерной нагрузкой на бизнес - увеличением затрат на 20%.

Вместе с этим, как заявил Шохин, рано или поздно произойдет повышение производительности труда и тогда уже работодатели будут вынуждены увеличивать заработную плату сотрудникам на те же 20%.

Есть и другой вариант – предоставление дополнительного выходного. Но по мнению главы РСПП нынешней ситуации, когда реальные располагаемые доходы россиян не растут уже шесть лет, для людей ценность заработка, к сожалению, выше, чем ценность свободного времени.

«Если человеку предоставить возможность работать три или четыре дня в неделю, не факт, что он будет отдыхать, скорее, займётся чем-то ещё, может быть, начнёт подрабатывать, и тогда вместо того, чтобы дать возможность развиваться личности, мы на самом желе нагрузим этих же людей", - отметил Шохин

Позиция премьера

Комментируя вероятность перехода к четырехдневной рабочей неделе, министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что для этого необходимы два условия: увеличение доходов населения и рост производительности труда.

Вместе с этим министр не стал уточнять о возможных сроках сокращения рабочей недели. «Здесь важно сконцентрироваться на этом этапе именно на задаче повышения доходов населения, и решать задачи поэтапно», - подчеркнул Орешкин.

Напомним также, что в июне этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев во время женевской Международной конференции говорил о том, что в будущем во всем мире могут перейти к четырехдневной рабочей неделе.

Позднее глава кабмина дал поручение министерству труда до 30 сентября изложить в специальном докладе свою позицию о перспективах перехода на четырехдневную рабочую неделю в России. Медведев тоже отметил, что такой переход необходимо сопровождать как сохранением уровня заработной платы, так и ростом производительности труда.

Позиция Минтруда

Напомним, что ранее представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) выступили с предложением – сократить в рабочей неделе число дней, но при этом сохранить уровень заработной платы. В письме, которое профсоюзные деятели направили в Министерство труда, говорится о том, что сокращение рабочей недели «будет способствовать повышению производительности труда за счет высвободившегося свободного рабочего времени».

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин напомнил о том, что еще в конце 60-х годов прошлого века в нашей стране была шестидневная рабочая неделя с одним выходным. Он высказал мнение о том, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но в долгосрочной перспективе. То есть, по его словам, этот не тот вопрос, который будет решен за ближайшие несколько лет. «Это все достаточно долгий процесс… Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить», — цитирует ТАСС главу Минтруда.

Примечательно, что ранее, как показал опрос ФОМ, поддержку идее перехода на четырехдневную неделю выразило 53% россиян. Однако треть граждан (34%) не видят в этом смысла, а остальные 14 процентов затруднились с ответом на этот вопрос.