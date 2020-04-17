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Четыре правила жизни в самоизоляции. Как уменьшить уровень стресса?

17 Апреля 2020 331 0 Бизнес и психология
Четыре правила жизни в самоизоляции. Как уменьшить уровень стресса?

Наш организм входит в стрессовое состояние даже при небольших изменениях в заведенном порядке жизни. Сейчас же из-за пандемии коронавируса мы имеем дело с наложением множества изменений друг на друга. Результаты могут быть тяжелейшие, вплоть до развития психосоматических заболеваний. Закончится карантин и даже его последствия, но последствия всего этого для нашей психики пройдут еще не скоро. И точно не исчезнут сами собой.

Сейчас очень непростое время для всех нас – время слома привычной жизни. Причем разрушается не какая-то одна сфера, а сразу несколько.

Экономически мы в подвешенном состоянии: снижение доходов, рост цен, неуверенность в том, что будет завтра с нашей работой, а значит, возможностью платить кредиты и кормить себя и свою семью.

Взаимодействие с окружающим пространством тоже ушло далеко от привычного.

Многие находятся в режиме самоизоляции. Но и те, кто не изолирован, оказались в «замкнутом круге» - работа-дом, иногда магазин и аптека.

Изменился до неузнаваемости образ жизни: нельзя ходить в гости к друзьям и близким, общение перешло практически полностью в онлайн, а некоторые контакты попросту оборвались. Ломается режим дня, режим работы, режим питания, режим физической активности – этот список можно продолжать бесконечно.

Но при всем таком «богатстве выбора» это означает для нас одно – сильнейший стресс.

И главное сейчас – уменьшить уровень стресса, найти способ справляться с ситуацией максимально бережным для себя образом.

Как же это может быть сделано?

Главное, что нужно понять – вы не можете контролировать то, что происходит. Не надо злиться по этому поводу. Не надо пытаться вырваться из плена обстоятельств. К ним надо приспособиться.

В первую очередь понять, что вы не бог, не царь и не герой, вы обычный человек в очень тяжелых обстоятельствах. И этот человек нуждается в сострадании, в бережном к себе отношении.

Отсюда правило номер один: не нагружайте себя излишними обязательствами.

Самоизоляция, карантин – это не «отпуск», это не «свободное время». Это время неприятных и неожиданных перемен, которые очень сильно действуют на нервы.

Не штурмуйте свой личный Эверест. Пытаться сейчас вывести себя на новый уровень в профессиональном и физическом плане – очень плохое решение. А очень хорошее – это пощадить себя. Например, заниматься изучением языков только в том случае, если оно вам нравится или приносит успокоение. Если нет – бросьте это гиблое дело и идите делать то, что хочется: смотреть сериал, печь кекс или гладить собаку.

Правило номер два – двигайтесь.

Да, это сложно сделать, если выходить нельзя примерно никуда, а в квартире не повернуться. Но тут поможет любая активность, даже прыжки и ходьба на месте. Идеальный способ – танцы. Найдите какие-нибудь забавные ролики в интернете с любимой музыкой и начинайте. Выбрасывайте тревогу через тело, не думайте о красоте – просто слушайте ритм и ничего не бойтесь.

Тревога снижается активностью, причем активность эта не должна быть для вас каким-то вызовом. На спор от пола пусть отжимаются футболисты и прочие спортсмены. Вам хватит яростных плясок под хиты 90-х в обнимку с плюшевой акулой.

Правило номер три – старайтесь придерживаться распорядка дня.

Причем примерно такого, который был у вас до всего этого безобразия. Особенно это касается тех, кто находится на удаленной работе. Вставайте по будильнику. Чистите зубы, принимайте душ, завтракайте. Время, которое раньше тратили на дорогу, поделите поровну между возможностью поспать чуть подольше (высыпаться вообще очень полезно для организма в состоянии стресса) и зарядкой, до которой раньше никак не доходили руки.

Не садитесь работать в пижаме – бог с ним, с дресс-кодом, но одевайтесь хотя бы так, как будто собрались на прогулку. Установите себе начало и конец рабочего дня с обеденным перерывом. Так вы не будете переутомляться, коллеги всегда будут знать, когда вас больше не надо трогать, а домашние получат положенную им порцию внимания. Все это дисциплинирует и придает ощущение «почвы под ногами».

Правило номер четыре – упорядочивайте жизнь и пространство.

Пишите списки, разбирайте шкафы, избавляйтесь от хлама, от которого собирались избавиться двести лет. Это помогает почувствовать: хотя главная проблема абсолютно вне вашего контроля, в вашей жизни все еще есть вещи, которые вам подвластны.

При этом не забываем о главном правиле: беречь и еще раз беречь себя и окружающих!

Слушайте себя. Если вы проснулись утром с ясным желанием вымыть окна или начать генеральную уборку – включите музыку и приступайте. Если же вы с тоской смотрите на это окно и думаете что-то в духе «мне лень и это ужасно, как я только могу так жить» - подойдите к зеркалу и внимательно посмотрите в него.

Там стоит человек, который очень устал, очень встревожен и нуждается в вашей заботе. Обнимите себя. Подумайте, чего вам сегодня хочется такого, что вы можете сделать. Впишите это в список на день – и обязательно выполните. Это может быть горячая ванна вечером, а может быть разрешение сесть и поплакать просто потому, что душа просит.

И последнее. Кризисная ситуация потому так и называется, что пребывание внутри нее тяжело и мучительно. Она отнимает море сил сама по себе.

Поэтому двигайтесь короткими перебежками, ставя небольшие цели, учитывая состояние своего организма.

Это не спринт. Это длительный процесс – один шаг за один раз. И если вы будете хвалить себя за каждый из этих шагов, вы сбережете огромное количество сил, которые пригодятся вам для того, чтобы жить дальше – долго и счастливо.

 

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Наталия Красовская
Наталия Красовская

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