Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 ЯНВ, 11:11 МСК
USD (ЦБ)    61,9057
EUR (ЦБ)    69,3777

03 ЯНВ, 11:11 МСК
USD (ЦБ)    61,9057
EUR (ЦБ)    69,3777
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020
﻿

Черные дыры, Эбола и редактирование генов. Крупнейшие научные открытия 2019 года

2 Января 2020 422 0 События и факты
Черные дыры, Эбола и редактирование генов. Крупнейшие научные открытия 2019 года

Редакция «Капитала страны» подвела научные итоги 2019 года. Какими были крупнейшие открытия в области науки в уходящем году?

Захват черной дыры

Ученые в этом году представили первое в мире изображение черной дыры. Одно из самых загадочных явлений во вселенной, черная дыра – это космическая пропасть, с настолько плотной материей, что даже свет не может выйти обратно. На снимке с Messier 87, галактики, удаленной на 55 миллионов световых лет, показано яркое кольцо частиц, нагретых до миллиардов градусов, которые окружают сверхмассивную черную дыру шириной около 25 миллиардов миль. Чтобы сделать снимок, ученые сфокусировали восемь сверхмощных радиотелескопов по всему миру на Messier 87 в течение 10 дней. Исследователи сравнили полученные изображения с миллионами симуляций того, как может выглядеть черная дыра – и нашли совпадение. «Мы видели то, что считали невидимым», – говорит руководитель проекта Шеп Доулман.

Борьба с лихорадкой Эбола

Эбола вскоре может быть классифицирована как излечимая болезнь благодаря экспериментальному лечению в Конго. Эпидемия геморрагической болезни убила более 2200 человек в этой африканской стране; около 70 процентов тех, кто подхватил Эболу, умирают. Но уровень смертности снизился до 29 процентов для пациентов, принимавших одно новое лекарство, и до 34 процентов для пациентов, принимавших другое лекарство. Среди пациентов, начавших лечение вскоре после появления симптомов, показатели снизились до 6 и 11 процентов соответственно. В препаратах используются моноклональные антитела: Y-образные белки, которые призывают иммунные клетки атаковать вирус Эбола.

Редактирование генов

Ученые CRISPR разработали инструмент для редактирования генов, который мог бы однажды исправить 89 процентов генетических мутаций, которые вызывают наследственные заболевания, такие как муковисцидоз и серповидноклеточная анемия. Наиболее популярный из существующих подходов к редактированию генов, CRISPR-Cas9, использует «молекулярные ножницы» для определения местоположения неисправного генетического кода, а затем разрезает обе нити двойной спирали ДНК и вставляет новый материал. Хотя этот процесс дешевый и быстрый, он часто повреждает соседний код или вставляет новый материал в неправильное место. Новая технология, известная как простое редактирование, обрезает только одну нить двойной спирали, сводя к минимуму риск непреднамеренных изменений.

Робо-костюм для чтения мыслей

Парализованный мужчина из Франции снова может двигать всеми четырьмя парализованными конечностями, благодаря новаторскому боди-контролю с мозгом. Пациент, идентифицированный только как Тибо, имел два имплантата, которые были хирургически установлены над частями его мозга, которые контролируют движение. Его мозговые сигналы отправляются на соседний компьютер, который переводит их в инструкции по движению для костюма экзоскелета. Несмотря на то, что эта технология не стала общедоступной, она может проложить путь для инвалидных колясок с контролем сознания и подобного оборудования. Тибо сказал, что, делая свои первые шаги, он чувствовал себя «первым человеком на Луне».

Анализ крови на болезнь Альцгеймера

Врачи могут вскоре использовать простой анализ крови, чтобы предсказать, будет ли у пациента развиваться болезнь Альцгеймера, за годы до появления симптомов. Международная группа исследователей установила, что люди, генетически предрасположенные к этому заболеванию, имели значительно более высокие уровни легкой цепи нейрофиламента – белка, обнаруженного в головном и спинном мозге – за семь лет до появления симптомов, и заметно более быстро растущего уровня более чем за 16 лет. Ранний тест может помочь ученым определить, эффективны ли новые лекарства от болезни Альцгеймера. Автор исследования Матиас Джакер говорит, что причина, по которой нет эффективного лечения этого заболевания, «отчасти потому, что современные методы лечения начинаются слишком поздно».

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

ТОП-5 научно-популярных новостей 2019 года. Что интересовало читателей?

ТОП-5 научно-популярных новостей 2019 года. Что интересовало читателей?
События и факты

Наука – двигатель прогресса. 14 невероятных научных открытий десятилетия

Наука – двигатель прогресса. 14 невероятных научных открытий десятилетия
Наука и технологии

Где пофестивалим? Названы регионы России с самыми популярными новогодними программами - 2020

Где пофестивалим? Названы регионы России с самыми популярными новогодними программами - 2020
Общество

Герои 2019 года. Зеленский, Грета Тунберг и все, кто подал пример в уходящем году

Герои 2019 года. Зеленский, Грета Тунберг и все, кто подал пример в уходящем году
Политика 1

Узнай, страна

В Алтайском крае запустили в эксплуатацию девять энергообъектов за 1 млрд рублей

В Алтайском крае запустили в эксплуатацию девять энергообъектов за 1 млрд рублей

ТОП-10 достижений декабря: в каких регионах России завершили мега-проекты и дали старт новым идеям?

ТОП-10 достижений декабря: в каких регионах России завершили мега-проекты и дали старт новым идеям?

Безопасность наших детей превыше всего!

Безопасность наших детей превыше всего!

ТОП-10 достижений недели: как в России открывали движение поездов и создавали толерантную энергию?

ТОП-10 достижений недели: как в России открывали движение поездов и создавали толерантную энергию?

Новости дня

31 ДЕК, 19:52 Президент поздравил россиян с Новым годом Президент поздравил россиян с Новым годом Видео
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
31 ДЕК, 19:03 Максимальный размер долга по кредитам будет ограничен Максимальный размер долга по кредитам будет ограничен
31 ДЕК, 18:30 Ужасный листолаз Ужасный листолаз
31 ДЕК, 18:17 Украина рассчитывает увеличить объем транзита российского газа Украина рассчитывает увеличить объем транзита российского газа
31 ДЕК, 17:49 Белоруссия начинает поиск альтернативных путей поставки нефти Белоруссия начинает поиск альтернативных путей поставки нефти
31 ДЕК, 17:29 Галактики образовались на миллиард лет раньше, чем считалось ранее Галактики образовались на миллиард лет раньше, чем считалось ранее
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
31 ДЕК, 15:12 В Кремле рассказали о главных достижениях и неудачах 2019 года В Кремле рассказали о главных достижениях и неудачах 2019 года

Узнай, страна!

30 ДЕК, 19:05 В Алтайском крае запустили в эксплуатацию девять энергообъектов за 1 млрд рублей В Алтайском крае запустили в эксплуатацию девять энергообъектов за 1 млрд рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
27 ДЕК, 13:59 Безопасность наших детей превыше всего! Безопасность наших детей превыше всего!
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter