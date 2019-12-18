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Чем покорили российскую публику азербайджанские инсталляции

18 Декабря 2019 234 0 Культура
Чем покорили российскую публику азербайджанские инсталляции

Российские зрители высоко оценили работы азербайджанских авторов на VIII Московской международной биеннале современного искусства, которая до 22 января открыта в Государственной Третьяковской галерее. Художник и креативный директор Орхан Мамедов рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о концепции сохранения национальной эстетики Азербайджана в цифровом искусстве.

Орхан Мамедов представил на биеннале мультимедийную инсталляцию: программа создаёт новые уникальные узоры азербайджанских ковров на основе проанализированных. По словам автора, работа над созданием такой программы длилась в течение полугода, Орхан Мамедов собрал около шести тысяч элементов рисунков азербайджанских ковров и восточных узоров, которые он находил в Музее ковров, архивах Азербайджанской академии художеств и в интернете.

«Ковры – важнейшая часть азербайджанской культуры, и моя работа стала способом сохранения их эстетики. Идея ковчега была заложена в концепции биеннале – в каждой работе было отражено сохранение чего-то для будущего. Моя работа оказалась близка россиянам. Мы все знаем, что во времена СССР ковры были особой, знаковой и престижной частью интерьера. Я уверен, что многие российские зрители вспомнили своё детство, и это породило их эмоциональную связь с моей инсталляцией», - считает Орхан Мамедов.

Помимо презентации собственной работы, художник в качестве арт-продюсера принял участие в создании видео-арта Лейлы Алиевой, которая также вызвала восторг зрителей биеннале. Орхан Мамедов помог набрать команду и реализовать идею.

«Сотрудничество с Лейлой-ханум стало для меня важным и очень приятным опытом, - поделился художник. - В основе лежит концепция бесконечности и иллюстрации, созданные Лейлой Алиевой. Это глубокое и одухотворённое произведение. Когда вы заходите в комнату, где оно демонстрируется, вы сразу проникаетесь им».

Для Орхана Мамедова нынешняя выставка – первая в России. Художник признается, что ему приятно представить свою работу в Третьяковской галерее, ведь она, как и музей современного искусства «Гараж», - его любимые места в российской столице, в которых он черпает вдохновение.

Во многих своих работах Орхан Мамедов использует искусственный интеллект. Он полагает, что этот инструмент скоро будут использовать многие художники для создания своих произведений, но сам искусственный интеллект никогда не сможет заменить человека: «В каждое произведение художник вкладывает часть своей души, и именно эта энергия создаёт связь со зрителем».

Орхан Мамедов в своих произведениях совмещает технологию с традиционными элементами. Он начал заниматься этим направлением два года назад, а раньше задействовал другие техники цифрового искусства – работал с лазерами, со светом. «Использование традиционной эстетики Азербайджана стало для меня новым направлением, которое помогло мне приобщиться к своим корням. Я показал миру в своих работах высочайший уровень национальных элементов азербайджанского искусства», - говорит художник.

В планах Орхана Мамедова, которыми он поделился с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, - работа над новыми проектами, которые он хочет реализовать в Азербайджане. Первым бакинским произведением художника стал перфоманс в подземном переходе, до этого у Орхана Мамедова не было возможности презентовать здесь свое искусство. «В Баку есть прекрасные исторические здания и новые здания с медиа-фасадами. На их основе я очень хочу сделать паблик-арт – произведение, вписанное в городскую среду, чтобы множество людей увидели моё цифровое искусство, прониклись им и вдохновились. В Азербайджане мало кто этим занимается, как у пионера движения, у меня очень много идей, как сделать такое искусство популярным в Баку», - рассказал художник.

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Редакция "Капитала Страны"

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